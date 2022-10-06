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WMS Складской учет Warehouse accounting



06.10.2022 «1С-рарус» автоматизировал складской учет на базе «1С:ERP» в Группе «Римера»
28.02.2022 Corpsoft24 автоматизировала складской учет для GDPharm Logistics
02.12.2021 «Гэндальф» автоматизировал складской учет компании «Меленский картофель»
09.02.2018 «Первый БИТ» автоматизировал складской учет на мебельной фабрике «Яна»
07.07.2016 «Вокорд» создал новую систему складского учета на базе Vocord Tahion
18.02.2016 «Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8»
07.08.2015 «Кимберли-Кларк» оптимизировала складской учет на заводе в Ступино с внедрением SAP EWM
11.04.2013 «1С-Рарус» автоматизировал торговый и складской учет в подразделениях «Акосты»
24.09.2007 «1С-Рарус» автоматизировал оперативный и складской учет в «ББК-Сервисе»
12.02.2007 ГК «Механика» автоматизирует складской учет

Публикаций - 485, упоминаний - 511
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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