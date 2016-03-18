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WIPO World Intellectual Property Organisation Всемирная организация интеллектуальной собственности

WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организация интеллектуальной собственности


18.03.2016 WIPO назвала Huawei лидером по международным патентам
29.03.2013 Медведев прописал в Москве главного мирового борца за копирайт
27.03.2013 В России откроется представительство Всемирной организации интеллектуальной собственности
21.02.2002 WIPO защитит права музыкантов в Сети
04.09.2001 WIPO расширит меры по охране доменных имен от киберсквоттеров?
30.03.2001 Китайский киберсквоттер пытался нажиться на японских компаниях
23.02.2001 Эксперты WIPO изучают вопрос о географических доменных суффиксах
04.10.2000 WIPO нанесла очередной удар по киберсквоттерам
15.08.2000 Deutsche Bank снова победил киберсквоттеров
09.08.2000 ФИФА "выбила" киберсквоттера с футбольного веб-сайта
08.08.2000 Семья легендарного гитариста Джими Хендрикса отсудила права на jimihendrix.com

Публикаций - 132, упоминаний - 195

WIPO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yahoo! 3603 10
Microsoft Corporation 22497 9
Apple Inc 10683 9
Huawei 3222 8
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 7
Samsung Electronics 9333 6
Qualcomm Technologies 1639 5
Google LLC 10352 4
Yandex - Яндекс 5015 4
Adobe Systems 1443 3
Intel Corporation 11262 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 3
Сбер - Цифровая Платформа 526 3
ZTE Corporation 685 3
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 219 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Онлайн патент - Online Patent 10 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
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Sony 6145 2
Eastman Kodak - Кодак 481 2
Twitter 2493 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Lenovo Motorola 3463 2
LG Electronics 3372 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Softline - Софтлайн 1870 1
Verizon - WorldCom 480 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 90 1
Ростех - Автоматика Концерн 1008 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 66 1
Сбер - Dialog - Диалог 864 1
Nintendo 704 1
Нейронные сети ООО 427 1
iFlytek 3 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 1
Восход ФГБУ НИИ 529 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 5
Россети Ленэнерго 786 3
Walmart - Wal-Mart Stores 361 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 2
Меркури - Mercury 215 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 2
Warner 422 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
Tholons 3 1
Anywayanyday - AWAD 31 1
TripAdvisor 40 1
Enron - Enrongate 121 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 50 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
GM - General Motors 434 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 5 1
Unimetal Sanayi 1 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Балтийское Юридическое Бюро 4 1
Магнат 26 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 13 1
Полиметалл Инжиниринг 2 1
Express Patent - Экспресс-патент - патентная служба 0 1
ICANN watch 0 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 36 1
Porsche - Порше Руссланд 73 1
Starta Accelerator 9 1
eBay Inc 1576 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Renault Groupe 132 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
BMW Group 392 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 52 1
IKEA - ИКЕА 124 1
SoftBank Group 236 1
Nike 157 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
Walt Disney Company 556 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 9
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 8
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 0 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 5
World Bank Group - Всемирный банк 278 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 129 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 2
Президент Российской Федерации 3770 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 2
Китай - Государственный совет КНР - State Council of the People's Republic of China 6 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 51 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 70 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 5 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 1
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 42 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 26 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 29
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 2
IFPI - International Federation of Pirate Interests - Международная федерация по интересам пиратов 3 2
Consumers International - Международная организация потребителей - Всемирная организация защиты прав потребителей 2 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 2 1
Либеральная партия Норвегии - норвежская политическая партия 1 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
Federacafe - Национальная федерация производителей кофе Колумбии 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 70
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 32
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LG 75SM99 2832 3
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Apple iPad 3663 3
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Microsoft Windows 2000 2856 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Baidu 254 2
ZTE Pre5G 10 1
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Google AlphaGo 8 1
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Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 1
Broadcom - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Microsoft Office XP 75 1
Apple MacBook Pro 490 1
Alibaba Group - AliPay 67 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 208 1
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 1
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NVision Барьер 261 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 72 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 77 1
Microsoft Windows Server 2003 467 1
Apple iPhone 9 19 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 1
PressPlay 47 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 50 1
Parisi Dan - Пэризи Дэн 3 3
Путин Владимир 2542 2
Наумов Виктор 124 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Страх Александр 41 2
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Mani Anand Ramnath - Мани Ананд Рамнат 1 1
Добрый Андрей 0 1
Кохманюк Дмитрий 0 1
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Новоселова Людмила 0 1
Рузин Андрей 6 1
Атаманов Александр 4 1
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Дорошенко Мария 1 1
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Решетников Максим 16 1
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Никифоров Николай 1161 1
Ефимов Владимир 44 1
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Щеголев Игорь 685 1
Волож Аркадий 212 1
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Серго Антон 41 1
Ивлиев Григорий 6 1
Фурсин Алексей 130 1
Тлевлесова Сауле 1 1
Abbott Ryan - Эбботт Райан 1 1
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 20
Япония 10069 20
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Европа 12319 15
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Южная Корея - Республика 4394 12
Германия - Федеративная Республика 8903 12
Сингапур - Республика 1574 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 11
Канада 3319 10
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Финляндия - Финляндская Республика 1816 7
Швейцария - Женева 316 7
Индия - Республика 4263 6
Америка 2011 6
Бразилия - Федеративная Республика 1945 6
Нидерланды 2197 6
США - Нью-Йорк 2616 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 5
Украина 6212 4
Эстония - Эстонская Республика 695 4
Испания - Королевство 2917 4
Дания - Королевство 900 4
Малайзия 744 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Испания - Каталония - Барселона 707 3
Филиппины - Республика 456 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 351 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Ирландия - Республика 818 3
Норвегия - Королевство 1155 3
Молдавия - Республика Молдова 668 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Казахстан - Республика 4467 3
Черногория 116 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 20
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 16
Английский язык 764 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 10
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 7
UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - Единая политика разрешения доменных споров, внесудебная процедура и политика разрешения споров, касающихся доменных имён 15 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
ВВП - Валовой внутренний продукт 305 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 16 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 186 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 103 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 2
Экспорт - Экспортные операции 1024 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 225 2
Финансовые показатели 786 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
Юриспруденция - Законодательство 579 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 196 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 811 8
Ars Technica 364 5
Bloomberg 1009 4
Playboy 48 3
ZDnet 584 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
LetsGoDigital 9 2
91Mobiles 590 2
Mercury Center 309 2
SiliconValley.com - SV.com 238 2
Ananova 249 2
Newsbytes News Network 319 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
The Register 1286 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
The Verge - Издание 482 1
The Economist 43 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
Le Monde 22 1
Marie Claire 8 1
Patently Apple 27 1
AppleInsider 384 1
Forbes - Форбс 591 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 8
500 Startups 4742 4
IDC - International Data Corporation 4671 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 14 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 21 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 2
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
HitWise 68 1
Conference Board 74 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
QS World University Rankings 3 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Tractica 7 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 8
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 7
Cornell University - Корнеллский университет 135 6
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 4 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 2 1
DIW - Das Institut der deutschen Wirtschaft - German Institute for Economic Research - Немецкий институт экономических исследований 0 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
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