Индексная книга CNews*
WIPO World Intellectual Property Organisation Всемирная организация интеллектуальной собственности
Публикаций - 132, упоминаний - 195
WIPO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Parisi Dan - Пэризи Дэн 3 3
|Путин Владимир 2542 2
|Наумов Виктор 124 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Страх Александр 41 2
|Акиншина Алина 5 2
|Кен Ху 9 2
|Hu Ken - Ху Кэнь 12 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
|Лебедев Артём 9 1
|Пуртов Кирилл 5 1
|Mani Anand Ramnath - Мани Ананд Рамнат 1 1
|Добрый Андрей 0 1
|Кохманюк Дмитрий 0 1
|Nutt Jonathan - Натт Джонотан 0 1
|Blair Tony - Блэр Тони 56 1
|Петрова Анна 12 1
|Альтовский Евгений 40 1
|Новоселова Людмила 0 1
|Рузин Андрей 6 1
|Атаманов Александр 4 1
|Каленчук Алексей 6 1
|Дорошенко Мария 1 1
|Пронин Антон 9 1
|Решетников Максим 16 1
|Пак Олег 95 1
|Никифоров Николай 1161 1
|Ефимов Владимир 44 1
|Дворкович Аркадий 196 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 42 1
|Дроздов Игорь 20 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Волож Аркадий 212 1
|Аитов Тимур 188 1
|Серго Антон 41 1
|Ивлиев Григорий 6 1
|Фурсин Алексей 130 1
|Тлевлесова Сауле 1 1
|Abbott Ryan - Эбботт Райан 1 1
|Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207234, в очереди разбора - 906046.
Создано именных указателей - 101074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207234, в очереди разбора - 906046.
Создано именных указателей - 101074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.