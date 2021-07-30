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WCDMA
Wideband Code Division Multiple Access
Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением


30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
20.01.2020 Цифровые стандарты 1
20.09.2018 2Test представил нательные видеорегистраторы для контроля работы полевых служб 1
29.08.2018 Digma представила компактный смартфон Linx Atom 3G 1
16.08.2018 Samsung выпустила 5G-модем Exynos 5100 в соответствии со стандартами 3GPP 1
16.06.2017 Ericsson: Ежедневно к мобильному интернету подключается более 1 млн новых пользователей 1
14.04.2017 В России начались продажи флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S3. Фото, цены 2
27.03.2017 Micromax начала продажи бюджетного смартфона Bolt Q354 1
10.03.2017 Umidigi открыла предзаказ на камерофон Z Pro с двойной камерой 1
21.02.2017 Micromax выпустила очередной бюджетный LTE-смартфон 1
09.02.2017 Micromax выводит на российский рынок два новых смартфона линейки Juice 2
09.12.2016 Micromax анонсировала первые LTE-смартфоны линеек Warrior и Juice 2
13.09.2016 Navitel представил навигационный планшет A735 1
19.08.2016 Александр Сморгонский назначен директором по развитию бизнеса в МТТ 1
01.06.2016 Ericsson: К 2018 г. устройств для интернета вещей станет больше чем мобильных телефонов 1
31.03.2016 Ericsson и Telefónica продемонстрировали работу LTE-U в коммерческой сети 1
30.03.2016 НР: смартфоны избавят пользователей от компьютеров 1
04.02.2016 Ericsson анонсирует новые решения для развития сетей 5G 2
20.10.2015 Highscreen представила малогабаритный смартфон Power Four 1
09.09.2015 Philips анонсировала новый «долгоиграющий» смартфон Xenium V526 1
07.09.2015 Ericsson: число подключений к сетям мобильного ШПД в мире превысило 3 млрд 1
14.08.2015 Philips представила свой первый LTE-смартфон 1
13.07.2015 Как выделиться из массы: рецепт от LG G4 1
03.06.2015 К 2020 г. 70% мирового населения будет пользоваться смартфонами 1
13.11.2014 В России стартовали продажи смартфона Haier W858 1
01.10.2014 Терминалы сбора данных Acode помогут вести учет билетов на гран-при «Формулы-1» 1
08.07.2014 Украинский телеком в ожидании снижения ARPU 1
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях 1
25.06.2014 Huawei представила 8-ядерный смартфон Honor 6 1
04.06.2014 Смартфон Haier W867: в меру упитанный, в полном расцвете сил 1
18.04.2014 Ericsson присоединился к проекту NYU Wireless, ведущему исследования в области 5G 1
02.02.2014 Смартфоны Nokia для корпоративных клиентов 1
17.12.2013 Гетеросети помогают операторам наращивать ARPU 1
04.12.2013 Обзор смартфона Nokia Lumia 625: умеренность, но не экономия 1
22.11.2013 Производитель супермодных телефонов для России выпустил бюджетный смартфон 1
21.10.2013 Обзор iconBIT NetTAB Mercury QUAD с двумя SIM-картами: "фаблет" для народа? 1
05.09.2013 Обзор планшета effire CityNight C7 3G: "семидюймовочка" с GPS и 3G 1
03.09.2013 Ericsson проанализировал ситуацию на рынке мобильного ШПД во 2 квартале 2013 г. 1
19.06.2013 HTC представил новый 5-дюймовый смартфон 1
07.06.2013 Ericsson: ежегодный рост мобильного трафика обусловлен активным развитием видеосервисов 1

Публикаций - 161, упоминаний - 186

WCDMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5666 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
Microsoft Corporation 11077 6
Micromax - Микромакс системс 39 4
Philips 711 2
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Nortel Networks 222 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
BT Group - British Telecommunications 83 1
NXP Freescale Semiconductor 96 1
Highscreen 31 1
Синтерра - Synterra 565 1
I-Free 69 1
Ericsson Television - Tandberg Television 8 1
Samsung System LSI 18 1
Digma 51 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Intel Corporation 4175 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
DeviantArt 5 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 67
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 52
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 17
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 9
3G - Стандарт мобильной связи 3731 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 8
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 8
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 7
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 5
Smartphone - Смартфон 773 3
USB OTG - On-The-Go 93 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Flash 474 3
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 2
QWERTY-клавиатура 194 2
5G NR - 5G New Radio 58 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 46 2
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 35 1
Google Android 10751 35
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 6
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 34 5
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Apple iPhone 3 383 4
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 4
Google Android 5 Lollipop 146 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Nokia N - серия 241 4
Symbian OS 776 4
HTC Touch Diamond 29 4
HTC Touch Pro 19 4
HTC Desire - серия смартфонов 101 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 3
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 2
HTC One - серия смартфонов 137 2
HTC Touch - серия смартфонов 28 2
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 2
Opera Mobile 44 2
HTC Hero - серия смартфонов 37 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Microsoft Windows Live 119 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Umidigi Z - серия смартфонов 2 1
Philips Xenium - серия телефонов 18 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
HTC Sensation 34 1
Apple iOS 5742 1
Palm Pre - комуникатор 68 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Hartsfield Keith - Хартсфилд Кит 1 1
Сморгонский Александр 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 9
Япония 2780 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Индия - Республика 2169 7
Германия - Федеративная Республика 3633 7
Европа Северная - Скандинавия 274 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Европа 3752 4
Франция - Французская Республика 2122 3
Украина 3365 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Европа Западная 613 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Эстония - Эстонская Республика 415 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Восточная Европа 1678 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
CNews - ZOOM.CNews 1093 2
Wikipedia - Википедия 276 1
CNews Analytics 1988 4
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
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