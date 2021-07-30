Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WCDMA
Wideband Code Division Multiple Access
Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением
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Публикаций - 161, упоминаний - 186
WCDMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Hartsfield Keith - Хартсфилд Кит 1 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 2
|CNews - ZOOM.CNews 1093 2
|Wikipedia - Википедия 276 1
|CNews Analytics 1988 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru