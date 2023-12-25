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VPN IPSec IP Security Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне IKE Internet Key Exchange


  • Стандартный протокол набора протоколов IPsec, используется для обеспечения защищённого взаимодействия в виртуальных частных сетях
  • VPN L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети

25.12.2023 Утверждены рекомендации по стандартизации по использованию российских криптоалгоритмов в IKEv2

е данного документа в качестве рекомендаций по стандартизации позволит расширить область применение IPsec с российскими криптографическими алгоритмами. Заметим, что продукт «Застава 8», сертифи
14.03.2013 Обновлены решения для небольших сетей Kerio Control 8 и Kerio Operator 2.1

ебольших сетей. В единой системе управления безопасностью (UTM) Kerio Control 8 появилась поддержка IPSec VPN. Телефонная система IP АТС Kerio Operator 2.1 теперь включает в себя фирменное прил
25.08.2010 «КриптоПро IPsec» обеспечит защищенную передачу данных в IP-сетях

Компания «Крипто-Про» разработала новый продукт — «КриптоПро IPsec» (IPsec – сокращение от IP Security – набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять подтверждение подлинности и/и
22.10.2008 Check Point представила шлюз удаленного доступа Connectra NGX R66

6. Check Point Connectra представляет собой шлюз удаленного доступа, сочетающий технологии SSL VPN, IPSec VPN, средства предотвращения вторжений с централизованным управлением. Новая версия Con
17.10.2008 Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий

rewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел доступа к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Скомбинировав эти две важные функции, Netgear обеспечивает малые офисы сетевым реш
23.01.2008 Новые устройства ИБ Cisco поднимают производительность межсетевых экранов

на с пропускной способностью до 20 Гбит/с и в качестве концентратора удаленного доступа в сетях SSL/IPSec VPN на 10 тыс. пользователей. Решение Cisco ASA 5580 предназначено для защиты мультимед
27.11.2007 Netgear выпустил универсальный маршрутизатор

обеспечивает доступ в интернет для предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка до 25 туннелей IPsec и 10 туннелей SSL VPN одновременно позволяет ProSafe Dual WAN Gigabit SSL VPN Firewall

17.06.2004 Novell реализует поддержку IPsec в своем ПО

Компания Novell объявила о поддержке проекта Openswan, реализации на платформе Linux стандарта IPsec, который гарантирует унифицированный подход к защите интернет-коммуникаций. В дополнение к этому Novell BorderManager 3.8 стал одним из первых продуктов, прошедших новые тесты на соответс
24.07.2001 По безопасности Unix-систем нанесен удар

мпанией программой SSH Secure Shell application пользуются специалисты в более 80 странах мира. SSH IPSEC Express - широко используемый инструментарий для IPSec (Internet Protocol Securi
24.07.2001 "Дыра" в ПО под Unix дает хакерам "ключи" к компьютерам

мпанией программой SSH Secure Shell application пользуются специалисты в более 80 странах мира. SSH IPSEC Express - широко используемый инструментарий для IPSec (Internet Protocol Securi
07.06.1999 Lucent планирует интеграцию VPN Gateway и IPSec Client с сертификатами PKI от VeriSign и Entrust

Компания Lucent Technologies объявила, что в скором будущем ее продукты Lucent VPN Gateway и IPSec Client будут поддерживать сертификаты PKI (public-key infrastructure) от VeriSign или Entrust Technologies. Это делается с целью повышения безопасности в электронной коммерции.

Публикаций - 288, упоминаний - 370

VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5010 40
Microsoft Corporation 24067 30
D-Link 353 18
Check Point Software Technologies 733 18
Intel Corporation 11913 15
Fortinet 362 14
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 91 13
Google LLC 11397 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5639 9
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 9
ZyXEL Communications 288 9
КриптоПРО - Крипто-ПРО 372 9
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 8
Netgear 235 8
Элвис-Плюс - Элвис+ 154 8
HP Inc. 5627 7
IBM - International Business Machines Corp 9348 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 260 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4531 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2979 6
Oracle - Sun Microsystems 2209 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 753 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8429 6
Dell EMC 4978 6
HP Compaq Computer Corp 1916 6
WatchGuard Technologies 71 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1434 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1268 5
SkyDNS - СкайДНС 28 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 253 5
Apple Inc 11671 5
Oracle Corporation 6514 5
Broadcom - VMware 2264 5
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 5
HP 3Com 677 4
Upstream 46 4
Dropbox 472 4
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 91 4
HP - Hewlett-Packard 3615 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Лента - Сеть розничной торговли 1910 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 110 3
РЖД - Российские железные дороги 1790 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 2
UMA - United Music Agency 39 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2624 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6788 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 96 1
Walt Disney Company 576 1
Ростех - Вертолеты России 163 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Резонанс НПП 358 1
Паллада ГК - Паллада торг 5 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 31 1
СУЭК Кузбасс 4 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 937 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 202 1
Газпром нефть 556 1
Меркури - Mercury 213 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 44 1
Мария Ра - торговая сеть 22 1
Связной Банк 102 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 13 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 97 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 84 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
КуйбышевАзот 11 1
ABN AMRO 98 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 5 1
ЦентроКредит АКБ 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 562 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 1
Альфа-Банк 1681 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3452 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2928 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10495 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1733 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4290 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1100 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4059 3
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 39 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 20 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1393 2
Евросоюз - Совет Европы 86 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1786 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2309 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2566 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3160 1
Мосгортранс ГУП 104 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 178 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2654 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5100 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 354 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 349 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2847 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 868 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 655 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 393 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 282 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 553 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3116 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5469 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1787 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 298 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6182 4
OSI - Open Source Initiative 70 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 448 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 647 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 274 1
Linux Foundation 178 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3465 185
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23876 106
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59137 97
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11690 87
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1895 86
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6306 81
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27717 72
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Microsoft Windows 15032 32
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Google Android 13409 28
Apple iOS 7359 26
Microsoft Windows 2000 8660 21
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2386 8
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 8
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Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 7
Microsoft Windows 7 1925 7
Microsoft Windows Server 2003 566 7
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 40 7
D-Link Assistant 12 7
Apple macOS 1891 7
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 44 7
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 6
S-Terra Клиент А 10 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1471 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 280 6
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Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран - Zyxel ZyWALL VPN Series 29 5
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 147 5
Intel x86 - архитектура процессора 1740 5
Microsoft Windows XP 2539 5
Microsoft Windows NT 816 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 5
Oracle Java - язык программирования 2893 5
Microsoft Azure 1361 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 753 5
Apple iPhone 6 4862 5
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 58 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1765 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6883 5
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 124 5
Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
Залогин Владимир 4 3
Чернов Иван 21 3
Веселов Александр 6 2
Крячков Антон 20 2
Козелев Михаил 2 2
Ляпунов Игорь 99 2
Пешков Дмитрий 10 2
Даровских Виталий 7 2
Луцик Павел 11 2
Хасин Евгений 15 2
Шалманов Сергей 201 2
Газаров Христофор 5 2
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 2
Хозяинов Борис 3 2
Голдбергс Алексей 5 2
Хомутов Дмитрий 22 2
Михеев Дмитрий 36 2
Мельникова Анастасия 313 2
Савлюк Вячеслав 7 2
Егоркин Александр 1 1
Зайцев Михаил 224 1
Мылицын Роман 106 1
Щетинин Владимир 15 1
Башлыков Михаил 23 1
Касперская Наталья 282 1
Щеглов Максим 1 1
Лукацкий Алексей 107 1
Парфентьев Алексей 84 1
Федоров Алексей 75 1
Кузнецов Сергей 150 1
Мальнев Алексей 11 1
Зотов Дмитрий 8 1
Шишкин Василий 4 1
Dickson Frank - Диксон Фрэнк 8 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Хачатуров Вартан 11 1
Hiroo Tanahashi - Хироо Танахаши 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 133377 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50972 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40788 21
Европа 21401 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13123 11
Япония 13120 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16260 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13741 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13905 7
Германия - Федеративная Республика 12403 7
Франция - Французская Республика 7689 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16060 6
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 598 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2634 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3628 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1312 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1075 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1157 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 509 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2038 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1511 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2510 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1736 5
Россия - СФО - Новосибирск 3977 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1417 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 654 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 426 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 631 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 421 4
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 254 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1335 4
Канада 4779 4
Финляндия - Финляндская Республика 3545 4
Нидерланды 3414 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1048 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1754 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1039 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3143 3
Сингапур - Республика 1814 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2437 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47470 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10264 30
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5342 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45237 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12121 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4383 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22322 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12447 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26523 12
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 836 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16838 10
Английский язык 6381 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6502 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2090 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10366 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6318 8
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 810 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5064 6
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2130 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1152 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7857 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3140 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2108 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2006 5
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 829 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4501 5
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 67 5
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 425 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7023 5
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1250 4
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6109 4
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4542 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2885 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3650 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9026 3
CNews - ZOOM.CNews 1816 5
The Register 1509 2
allNetDevices 160 2
BleepingComputer - Издание 273 2
The Verge - Издание 523 1
FT - Financial Times 1191 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 783 1
Vnunet 224 1
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CNews TV 747 1
CRN 46 1
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Global Market Insights 11 1
Директ Инфо 9 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 713 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 2
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АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 60 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 6 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
Tohoku University - Университет Тохоку 22 1
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Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 41 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1397 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 532 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 306 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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