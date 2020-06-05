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VMware ESXi
VMware ESX Infrastructure
VMware Virtual Infrastructure



05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi
27.10.2011 Вышел Paragon Alignment Tool 3.0 for ESX для удаленного выравнивания разделов виртуальных систем
14.07.2011 Новая версия vGate R2 с поддержкой ESXi прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России
01.12.2010 vGate Compliance Checker от «Кода Безопасности» проверит виртуальные инфраструктуры на соответствием стандартам
24.11.2010 «Код Безопасности» выпустил vGate 2 для защиты данных в виртуальных инфраструктурах
15.11.2010 vGate 2 от «Кода Безопасности» поддержит платформу виртуализации VMware vSphere 4.1
01.07.2010 VMware Go для СБМ: оптимизация ИТ-ресурсов и приложений на базе VMware ESXi
26.02.2010 Paragon Software оптимизировал виртуальную инфраструктуру «Коммерцбанка»
15.01.2010 VMware Go: новый веб-сервис по внедрению виртуализации для СМБ
05.10.2009 Netgear ReadyNAS теперь совместим с решением для виртуализации VMware ESX
05.03.2009 Softline виртуализировала ИТ-инфраструктуру МТТ
13.02.2009 Softline завершила проект виртуализации ИТ-инфраструктуры в «Русагро»
05.12.2008 VMware View 3: эффективная виртуализация настольных систем
12.11.2008 Softline поставила ПО VMware и Veeam для «Нижегороджелдорпроекта»
30.07.2008 VMware ESXi Hypervisor стал бесплатным
25.07.2008 VMware Infrastructure 3 внедрили в комбинате «Хороший Вкус»
30.06.2008 VMware Virtual Infrastructure 3 внедрили в «Новатэк-Таркосаленефтегазе»
17.03.2008 Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP
06.03.2008 Microsoft Exchange+ПО VMware: новый рекорд производительности
01.02.2008 VMware Virtual Desktop Infrastructure: эффективное управление виртуальными ПК
14.12.2007 Новый VMware Infrastructure 3 ускорит управление ИТ-ресурсами
13.12.2007 VMware и SAP договорились о технологическом партнерстве
18.04.2007 Symantec: новая версия Backup Exec System Recovery 7.0
22.01.2007 Вышла новая версия Veritas Cluster Server 5.0 for VMware
05.10.2006 VMware представила полную поддержку 64-битных ОС
06.08.2004 AMD объявила о поддержке виртуальных серверов
06.08.2004 AMD объявила о поддержке виртуальных серверов
23.06.2004 HP выпустил двухпроцессорный сверхтонкий сервер

Публикаций - 215, упоминаний - 416

VMware ESXi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 1978 140
Microsoft Corporation 21003 40
Dell EMC 4471 32
HP Inc. 5103 25
IBM 8683 22
Код Безопасности 388 22
Cisco Systems 4637 18
Intel Corporation 10796 18
Oracle Corporation 5809 16
Softline - Софтлайн 1761 11
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 10
Citrix Systems 725 9
AMD - Advanced Micro Devices 3496 9
Red Hat 1124 8
Acronis - Акронис 404 8
SAP SE 4377 7
Крок 1557 7
SAS Institute 790 7
Google LLC 9430 6
HP - Hewlett-Packard 3424 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7801 6
Paragon Software Group - PSG 324 5
Veeam Software 266 5
NetApp - Network Appliance 600 5
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 4
Amazon Inc - Amazon.com 2525 4
HDS - Hitachi Data Systems 392 4
Nutanix 79 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3756 4
Сервионика - Servionica 165 4
Huawei 2995 4
NVision Group - Энвижн Груп 627 4
Oracle - Sun Microsystems 2159 4
Hitachi 1278 4
Commvault 161 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 437 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 457 3
SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 38 3
NEC 1695 3
Micro Focus - Novell 844 3
Почта России ПАО 1778 3
Аэрофлот 617 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 128 2
Русагро Группа Компаний 172 2
Петровский народный банк 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1327 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Caterpillar 79 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 66 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 62 1
Лукойл Пермь 21 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 30 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 1
Национальный банк Траст 110 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 1
РусГидро ПАО 157 1
Visa International 1640 1
МКБ - Московский кредитный банк 284 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 1
EPIC Telecom Invest 142 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 1
Вертолеты России 126 1
LinkedIn 548 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2038 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2351 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7349 3
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 20 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2759 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1167 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1245 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1139 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 109 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1630 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 1
Linux Foundation 163 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12322 71
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1460 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2516 24
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 542 14
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 228 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1890 9
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 247 9
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 567 8
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1096 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1345 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 6
OpenStack 358 5
Виртуализация 79 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4049 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1494 5
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 201 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 50 5
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 530 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 78 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 444 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12129 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 342 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 92 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 274 4
Kubernetes 359 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2444 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 348 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 608 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9110 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2621 3
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 191 3
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 333 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 754 3
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 173 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 511 41
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 144 36
Linux OS 7197 31
Microsoft Windows 10 10116 28
VMware vSphere 304 27
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 585 18
Microsoft Exchange 993 16
Intel x86 - архитектура процессора 1273 15
Код Безопасности - vGate 44 14
Citrix XenServer 90 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 974 12
VMware Server 12 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 11
Microsoft Windows 1341 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1104 10
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 372 10
Microsoft SQL Server 1248 9
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 105 8
VMware Workstation 27 8
AWS - Amazon Web Services 603 8
Microsoft Azure 1216 8
SQL - Язык программирования 556 7
VMware vMotion 30 7
VMware View 46 7
VMware ThinApp 14 6
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 382 6
VMware NSX Intelligence 108 6
VMware Horizon Suite 93 5
VMware GSX Server 6 5
HPE ProLiant - Серия серверов 236 5
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 65 5
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 90 5
Microsoft Virtual Server 9 5
VMware vCloud Director - VMware vCD 222 5
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 39 4
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 70 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 4
Veritas Backup Exec Capacity 50 4
Google Android 11663 4
Microsoft Windows Server 2012 151 4
Самойленко Александр 9 4
Новиков Павел 68 4
Greene Diane - Грин Диана 18 2
Заединов Руслан 45 2
Антич Антон 19 2
Козлов Михаил 167 2
Маланин Василий 13 2
Ширманов Александр 15 2
Грин Диана 9 2
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 2
Турмыев Сердар 7 2
Белоусов Сергей 229 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 1
Киреев Александр 26 1
Шибаев Александр 17 1
Лантух Владислав 19 1
Соловьев Игорь 45 1
Емельянников Михаил 39 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 1
Волков Роман 14 1
Медведев Алексей 20 1
Кравченко Александр 9 1
Мирошниченко Александр 2 1
Морев Александр 1 1
Николаева Наталья 21 1
Масленников Денис 17 1
Мельников Игорь 3 1
Жуковский Дмитрий 7 1
Картвелишвили Натиа 9 1
Воронков Константин 10 1
Безкоровайный Денис 11 1
Никифоров Сергей 10 1
Тихович Дмитрий 7 1
Каминский Павел 12 1
Филимонов Сергей 45 1
Батурин Юрий 4 1
Горемульта Андрей 8 1
Кристев Михаил 15 1
Фридлянд Виталий 26 1
Лопаткин Константин 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 82401 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26670 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33996 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11566 6
Европа 7259 4
Германия - Федеративная Республика 7784 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 3
Ближний Восток 2489 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 3
Африка - Африканский регион 2667 3
Россия - СФО - Новосибирск 2922 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10882 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1130 3
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 156 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 2
Европа Западная 1275 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 2
Северная Америка 2579 2
США - Калифорния - Кремниевая долина 625 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 443 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 485 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 429 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 230 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 1
США - Калифорния 3068 1
Беларусь - Белоруссия 3205 1
Канада 3057 1
Европа Восточная 2814 1
Украина 5527 1
Молдавия - Республика Молдова 645 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 269 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 1
США - Торонто 199 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 150 1
Азия - Азиатский регион 3151 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1775 1
Беларусь - Минск 533 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5056 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3658 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2748 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 402 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 3
Русский язык 1655 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 849 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 127 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4103 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 14 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 34 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
Образование в России 551 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 412 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 945 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 623 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 1
FT - Financial Times 1067 1
The Register 1225 1
ZDnet 558 1
WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
N+1 - Издание 114 1
Тинькофф Журнал 4 1
Computer Weekly 368 1
Gartner 3188 11
IDC - International Data Corporation 4524 10
Juniper Research 419 2
Forrester Research 784 2
Markets&Markets Research 90 1
Strategy Analytics 282 1
IDC Russia - IDC Россия 146 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 286 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 96 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 176 1
VMworld 27 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
CNews AWARDS - награда 334 1
CiscoLive! 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
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