Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VMware ESXi
VMware ESX Infrastructure
VMware Virtual Infrastructure
Публикаций - 215, упоминаний - 416
VMware ESXi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Самойленко Александр 9 4
|Новиков Павел 68 4
|Greene Diane - Грин Диана 18 2
|Заединов Руслан 45 2
|Антич Антон 19 2
|Козлов Михаил 167 2
|Маланин Василий 13 2
|Ширманов Александр 15 2
|Грин Диана 9 2
|Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 2
|Турмыев Сердар 7 2
|Белоусов Сергей 229 2
|Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 1
|Киреев Александр 26 1
|Шибаев Александр 17 1
|Лантух Владислав 19 1
|Соловьев Игорь 45 1
|Емельянников Михаил 39 1
|Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 1
|Волков Роман 14 1
|Медведев Алексей 20 1
|Кравченко Александр 9 1
|Мирошниченко Александр 2 1
|Морев Александр 1 1
|Николаева Наталья 21 1
|Масленников Денис 17 1
|Мельников Игорь 3 1
|Жуковский Дмитрий 7 1
|Картвелишвили Натиа 9 1
|Воронков Константин 10 1
|Безкоровайный Денис 11 1
|Никифоров Сергей 10 1
|Тихович Дмитрий 7 1
|Каминский Павел 12 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Батурин Юрий 4 1
|Горемульта Андрей 8 1
|Кристев Михаил 15 1
|Фридлянд Виталий 26 1
|Лопаткин Константин 1 1
|FT - Financial Times 1067 1
|The Register 1225 1
|ZDnet 558 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
|N+1 - Издание 114 1
|Тинькофф Журнал 4 1
|Computer Weekly 368 1
|Gartner 3188 11
|IDC - International Data Corporation 4524 10
|Juniper Research 419 2
|Forrester Research 784 2
|Markets&Markets Research 90 1
|Strategy Analytics 282 1
|IDC Russia - IDC Россия 146 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru