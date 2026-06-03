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VMware Aria Automation Assembler VMware Aria Operations CVSS VMware Aria Automation Orchestrator VMware Orchestrator

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2026 Itglobal.com развернул частное облако для крупного грузоперевозчика с выделенной сетевой архитектурой 1
11.11.2025 Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь 2
31.01.2024 Российская платформа в 10 раз ускорит миграцию виртуальной инфраструктуры с иностранного ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

VMware Aria Automation Assembler и организации, системы, технологии, персоны:

Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 74 1
Selectel - Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 193 1
Cloud4U - Cloud4Y 312 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55097 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1007 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3312 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6479 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26564 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 568 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34092 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 257 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
Selectel - Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 175 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169099 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58668 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34429 1
Образование в России 2996 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12088 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5869 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 506 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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