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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Mail.ru Одноклассники Робби

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.09.2026 Создана точная копия Photoshop, за которую не надо платить. Она «весит» всего 8 МБ 1
15.09.2025 В Apple полетели головы. Главного топ-менеджера по нейросетям увольняют после грандиозных провалов 1
16.09.2021 «Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с кликбейтом в соцсети 1
28.09.2020 «Одноклассники» открыли чемпионат по разработке алгоритма для поиска «токсичных» комментариев 1
06.07.2020 «Одноклассники» запустили платформу для бизнеса по обработке контента с помощью нейросетей 1
16.04.2014 Средний бизнес решит проблему дефицита данных ДЗЗ 1
26.05.2010 Microsoft объявила о кадровых перестановках 1
12.01.2010 ZunePhone: новые слухи 1
11.01.2010 Windows Mobile 7 выйдет в феврале 1
09.06.2008 Microsoft отказывается конкурировать с iPhone 1
29.05.2007 Microsoft Zune: 1 млн за 9 месяцев 1
03.08.2006 Тестируем телефоны Да Винчи и Робби Вильямса 1
28.07.2006 Microsoft: еще один год убытков от бизнеса развлечений 1
07.07.2006 Microsoft представит свой медиаплеер к новому году? 1
30.03.2006 Microsoft начала лицензировать технологии для мышей и клавиатур 1
19.10.2004 Робби Уильямс выпустит альбом на карте памяти 1
28.10.1999 Поп-звезда Робби Вильямс записал песню для саундтрека к футбольному симулятору 1
13.08.1999 Robbie Williams сотрудничает с Electronic Arts 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

VK и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25851 8
Apple Inc 13259 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 1
PlanetiQ 1 1
Perplexity - Perplexity AI 67 1
Samsung Electronics 11125 1
VK - Mail.ru Group 3612 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Sony 6754 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
EA - Electronic Arts 1318 1
SanDisk 343 1
Google LLC 12771 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1808 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4782 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11908 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29843 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18471 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26503 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27066 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3666 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6100 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4069 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7946 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7939 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6671 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5047 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4909 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4500 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2120 2
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 559 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1089 1
Joystick - Джойстик 1152 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16582 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6576 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10801 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13341 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10288 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14860 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1125 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7416 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3297 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 410 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1061 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2776 1
Часы - Будильник - Alarm clock 267 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 646 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1190 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10009 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5314 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7981 1
Microsoft Zune - MS Zune 173 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1764 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1944 3
Apple iPod 1554 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7682 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
Sony Walkman 285 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 462 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson Z - серия мобильных телефонов 2 1
Microsoft Windows Mobile 7 39 1
OpenAI - ChatGPT 759 1
Apple iPhone 16 223 1
ВТБ - Жилищная экосистема - М2 - Метр квадратный 5 1
Apple Intelligence 45 1
Apple iPad 4023 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3123 1
Microsoft Windows 16980 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 418 1
Apple Siri - Голосовой помощник 449 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4199 1
Adobe Photoshop 806 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
Apple iTunes Store 1119 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Bach Robbie - Бэч Робби - Бэк Робби - Бах Робби 30 8
Williams Robbie - Вильямс Робби 10 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Сенников Алексей 2 1
Симонов Игорь 103 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 1
Федчин Антон 12 1
Giannandrea John - Джанандре Джон 9 1
Giannandrea John - Джаннандреа Джон 8 1
Brown Dan - Браун Дэн 16 1
Allard J - Аллард Джей 8 1
Don Mattrick - Мэттрик Дон 6 1
Lees Andy - Лис Энди 7 1
Schingler Robbie - Шинглер Робби 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 1
Дусалеев Вячеслав 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19315 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 1
Испания - Королевство 3846 1
США - Флорида 789 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 1
Английский язык 7065 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6789 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5676 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2204 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2073 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6728 1
Спорт - Футбол - Football - Soccer 781 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3810 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 301 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6123 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 1
Bloomberg 1643 1
CNews - ZOOM.CNews 1912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 2
VK All Cups 18 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 183 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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