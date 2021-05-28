Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Uniteller
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 114
Uniteller упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богаткин Алексей 30 15
|Воробьев Александр 18 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Бувин Дмитрий 6 1
|Янборисов Вадим 5 1
|Дымшыц Нина 1 1
|Бертман Дмитрий 1 1
|Берхин Владимир 1 1
|Мединский Владимир 10 1
|Толстая Екатерина 1 1
|Орешкин Алексей 1 1
|Ларькин Максим 25 1
|Калягин Александр 1 1
|Свириденко Кирилл 37 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Афанасьев Дмитрий 14 1
|Макаров Алексей 49 1
|Румянцев Антон 46 1
|Силуанов Антон 52 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru