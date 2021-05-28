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Uniteller


28.05.2021 Гознак и Uniteller представили платформу для проектов Карты жителя 1
30.04.2021 «Гознак» купил компанию для выхода на рынок финтеха 7
23.03.2021 Гознак приобретает долю в процессинговой компании Uniteller 5
31.08.2020 «Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
10.12.2018 «Юлмарт» подключился к сервису Masterpass от Mastercard 1
22.05.2018 Uniteller представил новое платежное решение для онлайн-касс c ОС Android 3
18.05.2018 Uniteller подключила эквайринг на сайте фонда «Предание» 4
26.04.2018 Uniteller подключил интернет-эквайринг московскому театру «Et Cetera» 2
20.04.2018 Uniteller подключила эквайринг российскому интернет-магазину Pantone 1
29.03.2018 Сотрудничество Uniteller с порталом госуслуг Республики Татарстан позволило сэкономить жителям 380 тысяч часов 2
20.03.2018 Uniteller подключил эквайринг Еврейскому музею и центру толерантности 2
06.03.2018 «Ясная Поляна» подключила сервис онлайн-продажи билетов 1
23.01.2018 Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана 1
19.01.2018 Uniteller подключил «Геликон-оперу» к безналичному рассчету 3
13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России 1
02.11.2017 Парк «Сокольники» сделал свои услуги высокотехнологичными 1
05.10.2017 Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay 1
28.08.2017 Uniteller поможет усовершенствовать оплату зарядки электротранспорта 1
31.07.2017 OFD.RU и Uniteller запустили решение для онлайн-фискализации 4
11.07.2017 Uniteller представила сервис «Облачная касса» с автоматизированной выдачей чеков онлайн 1
18.02.2015 «Сбербанк» внедряет технологию MasterCard PayPass на наземном транспорте Москвы 2
27.01.2015 Петербургский метрополитен открыл прием бесконтактной оплаты на турникетах 1
08.12.2014 MONT eShop заработал через систему Uniteller 2
11.02.2014 «Банк Москвы» запустил сервис приема безналичной оплаты на штрафстоянках Москвы 1
27.01.2014 Снижена комиссия за оплату начислений на московском портале госуслуг 4
20.11.2013 «РТ-Инвест» и Uniteller договорились о стратегическом сотрудничестве в области электронных платежей 3
15.08.2013 Uniteller подключил интернет-эквайринг для «Пулково-Сервис» 3
05.08.2013 Оплатить парковку в центре Москвы теперь можно банковскими картами 2
02.08.2013 Uniteller обеспечивает малый бизнес инструментами для приема банковских карт в интернете 1
22.07.2013 «Универсальная финансовая система» внедрила систему оплаты билетов при помощи телефона 3
25.06.2013 «САОН-Система» автоматизировала оплату топлива на АЗС «Ассоль-М» 7
20.05.2013 «Ростелеком» обеспечил снижение комиссий по государственным платежам на едином портале госуслуг 1
28.02.2013 Uniteller обеспечила интернет-эквайринг для «Стрела Телеком» 2
26.02.2013 Uniteller подключила интернет-эквайринг для виртуального платежного терминала «ПлатиСам» 4
19.02.2013 Uniteller подключил интернет-эквайринг для сайта «Всероссийской федерации парусного спорта» 1
14.02.2013 Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Альпина Паблишер» 2
06.02.2013 Uniteller продлила сертификат соответствия uniPayment стандарту PCI PA-DSS 2.0 1
25.01.2013 В Туле заработала безоператорная АЗС Brent 2
26.12.2012 Uniteller, «Энсити» и UCS предлагают интернет-магазин с интернет-эквайрингом в аренду 2

Публикаций - 51, упоминаний - 114

Uniteller упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Payture 11 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
PayU - ПэйЮ 37 1
PAYMO 6 1
Альфа-Проект НТЦ 2 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 1
Чек Онлайн 6 1
ИнфоТех 16 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Samsung Electronics 5730 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
Штрих-М 36 1
Такском - Taxcom 119 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Эвотор - Evotor 105 1
АТОЛ ГК 168 1
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 1
3779 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
Visa International 1346 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 2 2
Московский театр Олега Табакова - театральный комплекс 2 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
Еврейский музей и центр толерантности 2 1
Оптима Банк 2 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Assist - Ассист 126 1
Русский стандарт Банк 302 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
МТС банк 254 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1127 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Московская филармония - Московская государственная академическая филармония, камерный зал 2 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
2D - 2-Dimensional 297 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android 10751 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Pantone Validated 48 1
Apple Pay 385 1
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Контур.ОФД 6 1
1С:Касса 5 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 1
MasterCard MasterPass 29 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Богаткин Алексей 30 15
Воробьев Александр 18 1
Михайлов Евгений 13 1
Бувин Дмитрий 6 1
Янборисов Вадим 5 1
Дымшыц Нина 1 1
Бертман Дмитрий 1 1
Берхин Владимир 1 1
Мединский Владимир 10 1
Толстая Екатерина 1 1
Орешкин Алексей 1 1
Ларькин Максим 25 1
Калягин Александр 1 1
Свириденко Кирилл 37 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Афанасьев Дмитрий 14 1
Макаров Алексей 49 1
Румянцев Антон 46 1
Силуанов Антон 52 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Грузия 693 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Хорватия - Республика 118 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Румыния 345 1
Россия - Калужская область 575 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Венгрия 295 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Швеция - Королевство 764 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Казахстан - Республика 2650 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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