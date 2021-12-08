U.S. Geological Survey (USGS)

Ученые разоблачили миф о связи землетрясений и фаз Луны 2

Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 1

Ученые будут следить за состоянием лесов по Google Earth 1

США создают сверхточную карту высот поверхности страны 1

ГЛОНАСС защитит США от вулканов 2

У берегов Суматры произошло мощное землетрясение 1

На Гаити продолжаются землетрясения 1

На Гаити произошло новое мощное землетрясение 1

В Афганистане и Японии произошли землетрясения 2

На Сахалине и в Венесуэле произошли землетрясения 1

В Калифорнийском заливе произошло мощное землетрясение 1

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов 1

Новолуние отмечено серией мощных землетрясений 1

В Чили произошло землетрясение 1

В Мексике произошло сильное землетрясение 1

В Мексике произошло сильное землетрясение 1

У побережья Канады произошло землетрясение 1

В Перу произошло землетрясение 1