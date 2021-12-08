Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 61244
ИКТ 5578
Организации 3742
Ведомства 1363
Ассоциации 426
Технологии 2213
Системы 13238
Персоны 21969
География 1098
Статьи 739
Пресса 628
ИАА 444
НИИ, ВУЗы и библиотеки 823
Мероприятия 668

U.S. Geological Survey (USGS)
Геологическая служба США



08.12.2021 Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли 1
10.09.2020 На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет» 1
17.01.2018 Ученые разоблачили миф о связи землетрясений и фаз Луны 2
09.02.2016 Зоопарк на микросхемах: почему роботы так похожи на животных? 1
08.12.2014 Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 1
24.04.2014 Ученые будут следить за состоянием лесов по Google Earth 1
24.02.2014 США создают сверхточную карту высот поверхности страны 1
12.03.2012 ГЛОНАСС защитит США от вулканов 2
27.07.2010 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 1
07.04.2010 У берегов Суматры произошло мощное землетрясение 1
25.03.2010 На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1 1
16.03.2010 В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7 1
25.01.2010 На Гаити продолжаются землетрясения 1
20.01.2010 На Гаити произошло новое мощное землетрясение 1
31.12.2009 Роскосмос вступает в Международную хартию "Космос и стихийные бедствия" 1
23.10.2009 В Афганистане и Японии произошли землетрясения 2
15.10.2009 У побережья Самоа произошло землетрясение магнитудой 6,0 1
14.09.2009 На Сахалине и в Венесуэле произошли землетрясения 1
04.08.2009 В Калифорнийском заливе произошло мощное землетрясение 1
17.07.2009 У побережья Тайваня произошло землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера 1
06.07.2009 "Глобальная съемка Земли 2010": российский вклад 2
19.06.2009 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов 1
28.05.2009 У побережья Гондураса произошло землетрясение силой 7,1 балла по шкале Рихтера 1
25.05.2009 КНДР: повторное испытание ЯО 1
07.04.2009 К северо-востоку от Курильских островов произошло землетрясение силой 7 баллов 1
06.04.2009 В Италии произошло землетрясение силой 6,7 баллов 1
26.01.2009 Новолуние отмечено серией мощных землетрясений 1
19.01.2009 Бесплатный доступ к космоснимкам: оглушительный успех 2
19.12.2008 В Чили произошло землетрясение 1
25.11.2008 В Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера. 1
10.11.2008 На северо-западе Китая произошло сильное землетрясение 1
24.10.2008 В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение 1
17.10.2008 В Мексике произошло сильное землетрясение 1
24.09.2008 В Мексике произошло сильное землетрясение 1
04.09.2008 В Аргентине произошло землетрясение силой 6,3 балла 1
29.08.2008 У побережья Канады произошло землетрясение 1
27.08.2008 В Перу произошло землетрясение 1
26.08.2008 Сильные землетрясения произошли в Тибете, Новой Зеландии и Индонезии 1
22.08.2008 Новое сильное землетрясение в Китае 1
30.07.2008 В районе Лос-Анджелеса произошло землетрясение 1

Публикаций - 80, упоминаний - 87

U.S. Geological Survey (USGS) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 653 1
ARM64 - Архитектура процессора 1234 1
Google Earth - Google Планета Земля 447 8
Linux OS 7207 1
Шойгу Сергей 84 1
Индонезия - Республика 771 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1089 5
Япония 7899 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 4
Тихий океан 487 4
Чили - Республика 429 4
США - Калифорния 3070 4
Венесуэла - Боливарианская Республика 258 3
Перу - Республика 217 3
Греция - Греческая Республика 631 3
Китай - Сычуань 92 2
Австралия - Австралийский Союз 2657 2
Чили - Сантьяго 27 2
Новая Зеландия 618 2
Индия - Республика 4093 2
Япония - Токио 884 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 2
Гаити Республика 57 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 545 1
США - Юта 174 1
Греция - Афины 82 1
США - Аризона 403 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Кунашир 68 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 473 1
Италия - Рим 193 1
Белиз 55 1
США - Аляска 233 1
США - Невада 193 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 108 1
Конго - Демократическая Республика 63 1
Индонезия - Джакарта 16 1
Мексика - Мехико 68 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1005 1
Индийский океан 119 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 859 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9576 1
Южная Корея - Республика 3271 1
Норвегия - Королевство 1049 1
Канада 3059 1
Африка - Африканский регион 2667 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 49
Associated Press 1965 32
Thomson Reuters - Рейтер 5681 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 3
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 105 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 388 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов

Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM

Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне

Самые важные космические открытия 2021 года
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022