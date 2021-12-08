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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
U.S. Geological Survey (USGS)
Геологическая служба США
Публикаций - 80, упоминаний - 87
U.S. Geological Survey (USGS) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 2
|Google Earth - Google Планета Земля 447 8
|Linux OS 7207 1
|Шойгу Сергей 84 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru