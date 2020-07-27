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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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U.S. Department of Defense U.S. Space Command USSpaceCom United States Space Force Космические силы США MILSATCOM Military Satellite Communications Directorate

U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate


27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 4
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества 2
30.11.2017 Iridium подготовила 10 спутников для четвертого запуска на орбиту 1
02.02.2017 Iridium и SpaceX выведут на орбиту несколько новых спутников 1
16.06.2014 Космические снимки сверхвысокого разрешения станут доступны на коммерческом рынке 1
11.07.2013 Пентагон хочет создать универсальную ракету ПРО 1
04.12.2012 Зачем SpaceX "окно" на "Красную планету"? Ответ основателя 1
19.06.2012 469 дней на орбите: беспилотный американский шаттл вернулся домой 1
12.08.2011 Гиперзвуковой удар с орбиты потряс Тихий океан 1
08.04.2011 Самую большую ракету-носитель запустят в конце 2013-го 1
03.02.2011 Поможет ли кейс-менеджмент бизнесу? 1
07.12.2010 Беспилотный шаттл вернулся на Землю в автоматическом режиме 1
03.08.2010 США стали готовить персонал для военной программы Prompt Global Strike 1
01.07.2010 В США произведён испытательный запуск МБР Minuteman 3 1
02.06.2010 Первый спутник SBSS доставлен на космодром ВВС США 1
28.05.2010 Х-51: гиперзвук на керосине 1
19.04.2010 ВВС США готовят к запуску гиперзвуковой аппарат Falcon 1
01.02.2010 ПРО США: очередное испытание завершилось неудачей 1
28.01.2010 США проведут 31 января испытание противоракетного оружия 1
15.12.2009 Успешно запущен космический телескоп WISE 1
11.12.2009 Отложен запуск космического телескопа WISE 1
03.11.2009 Исполняется 40 лет первому немецкому ИСЗ 1
15.10.2009 Пентагон готовится к стандартизации спутниковых интерфейсов 1
02.09.2009 WorldView-2 доставлен к месту старта 1
26.08.2009 Glory Trip 195: испытание ПРО США 1
24.08.2009 США: проведено испытание МБР Minuteman III 1
19.08.2009 Вторая ШПУ ПРО GMD введена в строй на авиабазе "Ванденберг" 1
02.07.2009 Glory Trip 199: в США проведено испытание элементов ПРО 1
06.05.2009 США: военный спутник STSS-ATRR выведен на орбиту 1
18.03.2009 США испытали свою ПРО над Гавайями 1
25.02.2009 Запуск космического спутника в США завершился неудачей 1
03.02.2009 Запуск ракеты Delta II с метеоспутником NOAA-N Prime запланирован на 4 февраля 1
11.01.2009 Сертифицирована приёмная станция GeoEye-1 в Сингапуре 1
05.12.2008 США проведут 5 декабря испытания наземной системы ПРО 1
06.11.2008 ПРО США: очередное испытание перспективных технологий 1
27.10.2008 Италия пополнила группировку всепогодных разведспутников 1
27.10.2008 Италия получила уже третий радарный спутник 1
08.09.2008 GeoEye-1: успешный запуск 1
03.09.2008 Запуск GeoEye-1 отложен по метеоусловиям 1
01.09.2008 Неогеография: сверхдетальные космоснимки появятся в открытом доступе 1

Публикаций - 91, упоминаний - 95

U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

DigitalGlobe 125 11
GeoEye 88 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 5
TRW 29 3
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 2
Google - Keyhole 34 2
Kometa - Комета 77 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 2
Dell EMC 4736 1
Microsoft Corporation 22497 1
Ростех - Автоматика Концерн 1008 1
SpaceCom - IAI Spacecom - Aircraft Industries 8 1
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 1
Polar - Полар 61 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 1
SAP SE 4595 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 1
Pega - Pegasystems 33 1
Eastman Kodak - Кодак 481 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 1
Орбита 76 1
IBM - International Business Machines Corp 8941 1
CenTaur 29 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 127 1
Google LLC 10352 1
Oracle Corporation 6035 1
OpenText 186 1
Boeing 957 14
Lockheed Martin 730 7
Ball Aerospace & Technologies 46 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory 0 3
Точка 1820 3
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 46 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
NSPO - National Space Organization - Национальное космическое агентство Тайваня 4 2
ULA - United Launch Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 0 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 1
Самолёт ГК 216 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
BAE Systems 162 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 44
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 20
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 10
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 6
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 49 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Администрация Президента РФ 904 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 2
Минобороны РФ - Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации 12 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 2
Правительство РФ 8292 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 3 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 1
ГИС-Ассоциация 231 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 18
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 15
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 96 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 3
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 3
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 2062 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 288 2
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации 488 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 1
Пропускная способность 644 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 498 1
Системы охлаждения 741 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 1
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 7 1
Число Маха - скорость 49 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 84 1
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 1
Вибрация - Vibratio - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 291 1
Стабилизация 176 1
Телеметрия - Телеметрические системы 99 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels 0 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 761 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 197 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 1
GeoEye - космический спутник 57 10
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 89 10
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 111 8
GeoEye IKONOS 95 8
SpaceX - Space Exploration Technologies 182 6
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 97 6
NASA EOS - NASA Earth Observing System 0 5
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 3
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 40 3
NASA UARS - Upper Atmosphere Research Satellite 3 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
ASI COSMO-SkyMed - Constellation of Small Satellites for Mediterranean Basin Observation - группировка малых спутников для наблюдений в Средиземноморском бассейне 0 2
CNES CALIPSO - Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations 0 2
Iridium Next 5 2
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 32 2
Lockheed Martin - DAGR 9 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
NSPO Formosat COSMIC - оптический спутник дистанционного зондирования Земли 2 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 25 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force Academy - FalconSAT - cпутник 8 2
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 26 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 1
ЭОС Дело СЭД 4365 1
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 26 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 1
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 5 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 1
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 1
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 1
U.S. Department of Defense - DARPA - Falcon HTV - Hypersonic Technology Vehicle 4 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 140 1
Google Maps - Карты Google 678 1
OpenText Documentum 350 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 1
Исанин Антон 9365 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 2
Филатов Валерий 2 2
Рахманов Максим 47 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
Дауни-младший Роберт 4 1
Бейдер Александр 75 1
Андронов Алексей 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 68
США - Калифорния 3381 60
Земля - планета Солнечной системы 7427 43
Россия - РФ - Российская федерация 108428 16
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 522 15
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 12
США - Аляска 236 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 10
Иран - Исламская Республика Иран 954 7
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 245 6
Япония 10069 6
Израиль 1756 5
Франция - Французская Республика 5665 5
Италия - Итальянская Республика 3310 5
Америка 2011 5
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 4
Индия - Республика 4263 4
США - Колорадо 368 4
США - Флорида 734 4
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Канада 3319 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Южная Корея - Республика 4394 3
Ирак - Республика 666 3
Аргентина - Аргентинская Республика 483 3
США - Вайоминг 57 3
Малайзия 744 2
США - Северная Дакота 31 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
США - Торонто 266 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 2
Китай - Пекин - Beijing 870 2
КНДР - Пхеньян 68 2
США - Нью-Джерси 271 2
Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 2
Китай - Тайвань 2115 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 312 2
США - Нью-Йорк 2616 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 48
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 11
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 3
Топливо - Контроль топлива 303 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
U.S. NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Английский язык 764 1
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
Иридий - Iridium - химический элемент 5 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 1
Физическое лицо - Физлицо 1548 1
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 1
Театр - Театральное искусство - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Киностудии - Кинокомпании 814 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 51 1
Водород - hydrogenium 0 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect 0 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 1
Физика - область естествознания 889 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 328 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 571 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 28
CNews RND - R&D.CNews 2112 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
Space Daily 528 6
Associated Press 1975 4
New Scientist 1447 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
Washington Profile 140 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
РИА Новости 766 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
91Mobiles 590 1
Мобильные системы 94 1
CNews Мишень 47 4
500 Startups 4742 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Forrester Research 810 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 5
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
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