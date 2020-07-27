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U.S. Department of Defense U.S. Space Command USSpaceCom United States Space Force Космические силы США



27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 4
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества 2
30.11.2017 Iridium подготовила 10 спутников для четвертого запуска на орбиту 1
02.02.2017 Iridium и SpaceX выведут на орбиту несколько новых спутников 1
16.06.2014 Космические снимки сверхвысокого разрешения станут доступны на коммерческом рынке 1
11.07.2013 Пентагон хочет создать универсальную ракету ПРО 1
04.12.2012 Зачем SpaceX "окно" на "Красную планету"? Ответ основателя 1
19.06.2012 469 дней на орбите: беспилотный американский шаттл вернулся домой 1
12.08.2011 Гиперзвуковой удар с орбиты потряс Тихий океан 1
08.04.2011 Самую большую ракету-носитель запустят в конце 2013-го 1
03.02.2011 Поможет ли кейс-менеджмент бизнесу? 1
07.12.2010 Беспилотный шаттл вернулся на Землю в автоматическом режиме 1
03.08.2010 США стали готовить персонал для военной программы Prompt Global Strike 1
01.07.2010 В США произведён испытательный запуск МБР Minuteman 3 1
02.06.2010 Первый спутник SBSS доставлен на космодром ВВС США 1
19.04.2010 ВВС США готовят к запуску гиперзвуковой аппарат Falcon 1
01.02.2010 ПРО США: очередное испытание завершилось неудачей 1
28.01.2010 США проведут 31 января испытание противоракетного оружия 1
15.12.2009 Успешно запущен космический телескоп WISE 1
11.12.2009 Отложен запуск космического телескопа WISE 1
03.11.2009 Исполняется 40 лет первому немецкому ИСЗ 1
15.10.2009 Пентагон готовится к стандартизации спутниковых интерфейсов 1
02.09.2009 WorldView-2 доставлен к месту старта 1
26.08.2009 Glory Trip 195: испытание ПРО США 1
24.08.2009 США: проведено испытание МБР Minuteman III 1
19.08.2009 Вторая ШПУ ПРО GMD введена в строй на авиабазе "Ванденберг" 1
02.07.2009 Glory Trip 199: в США проведено испытание элементов ПРО 1
06.05.2009 США: военный спутник STSS-ATRR выведен на орбиту 1
18.03.2009 США испытали свою ПРО над Гавайями 1
25.02.2009 Запуск космического спутника в США завершился неудачей 1
03.02.2009 Запуск ракеты Delta II с метеоспутником NOAA-N Prime запланирован на 4 февраля 1
11.01.2009 Сертифицирована приёмная станция GeoEye-1 в Сингапуре 1
05.12.2008 США проведут 5 декабря испытания наземной системы ПРО 1
06.11.2008 ПРО США: очередное испытание перспективных технологий 1
27.10.2008 Италия пополнила группировку всепогодных разведспутников 1
27.10.2008 Италия получила уже третий радарный спутник 1
08.09.2008 GeoEye-1: успешный запуск 1
03.09.2008 Запуск GeoEye-1 отложен по метеоусловиям 1
01.09.2008 Неогеография: сверхдетальные космоснимки появятся в открытом доступе 1
28.08.2008 ВВС США успешно испытали национальную систему ПРО 1

Публикаций - 91, упоминаний - 95

U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АТАК - сеть магазинов 2685 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 66 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 215 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2327 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1565 2
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 343 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 782 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 442 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 154 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 84 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45559 4
Россия - Российская федерация - РФ 107083 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13340 2
Иран - Исламская Республика Иран 951 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 481 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33509 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2029 1
Индия - Республика 4246 1
Израиль 1751 1
U.S. NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 2
Washington Profile 140 2
РИА Новости 764 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
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