Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
U.S. Department of Defense U.S. Space Command USSpaceCom United States Space Force Космические силы США
Публикаций - 91, упоминаний - 95
U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АТАК - сеть магазинов 2685 2
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 66 1
|Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 215 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru