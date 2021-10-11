Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 54753
ИКТ 5136
Организации 3586
Ведомства 1325
Ассоциации 394
Технологии 2131
Системы 12137
Персоны 18752
География 1048
Статьи 713
Пресса 557
ИАА 425
НИИ, ВУЗы и библиотеки 769
Мероприятия 610

U.S. Department of Defense
Pentagon- Министерство обороны США
Пентагон



11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества
05.08.2019 Пентагон закупился на $32 млн полными «дыр» ПК Lenovo, камерами и принтерами
15.01.2019 Пентагон даст Microsoft $1,76 млрд за софт и его поддержку
30.07.2018 Пентагон запретит покупать ПО с российским кодом
26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США»
04.06.2018 Google отказалась от многомиллионного контракта с Пентагоном
21.05.2018 Microsoft вступил в битву с Amazon за колоссальный ИТ-контракт военной разведки США
21.12.2016 Microsoft получила от Пентагона заказ на миллиард долларов
31.03.2015 Пентагон переходит на смартфоны, защищенные от прослушки АНБ
16.10.2013 Oracle: Открытому коду не место в оборонных системах
13.06.2013 Пентагон обеспечит ID-картами военных с нетрадиционной ориентацией
24.04.2013 Пентагон отказался от открытого ПО в медицине
07.02.2013 Модифицированные люди: планы Пентагона обретают реальные черты
30.11.2012 Пентагон: роботы не смогут самостоятельно убивать людей
10.08.2012 Пентагон избавляется от редкоземельной зависимости
16.11.2011 Пентагон будет отвечать кибератаками на нападения хакеров
20.10.2011 Пентагон модернизирует войска США: перечень новинок
27.09.2011 Пентагон вкачивает миллиарды в альтернативную энергетику
05.07.2010 Украинский "Антонов" нашел партнера для сборки "Русланов" в США
01.04.2010 Пентагон продлил для EADS срок тендера на поставку самолетов
24.06.2009 Пентагон создает кибервойска
08.04.2009 Кибератаки: Пентагон потратил $100 млн за полгода
28.11.2008 Пентагон - Бушу: нас атаковали хакеры из России
22.01.2008 Как заставить PKI работать. Опыт Минобороны США
03.10.2007 GPS: конец анахронизма
06.09.2007 Пентагон встретит хакеров во всеоружии
04.09.2007 Китайцы взломали Пентагон
04.09.2007 Разведка Пентагона набирает аутсорсеров
04.09.2007 Китайцы взломали Пентагон
22.05.2007 Пентагон присматривается к мирному спутнику
10.05.2007 Противоспутниковое оружие: электромагнитный перехват
14.04.2003 «Бесконтактную войну» придумал частный бизнес
14.04.2003 «Бесконтактную войну» придумал частный бизнес
07.04.2003 Венчурный капитал - основа технологического превосходства в войне
09.06.2001 В армию США начали поступать спутниковые телефоны Iridium с функцией шифрования речи

Публикаций - 1426, упоминаний - 2135

U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20962 76
IBM 8637 58
Raytheon 284 48
Google LLC 9402 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3736 32
Intel Corporation 10778 31
Oracle Corporation 5770 27
Новый диск 614 26
Apple Inc - Эппл Рус 10085 24
Codemasters 236 24
Amazon Inc - Amazon.com 2514 21
Meta - Facebook 4113 19
Cisco Systems 4624 18
Yahoo! 3468 17
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 16
Samsung Electronics 8922 15
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 13
HP - Hewlett-Packard 3423 12
AMD - Advanced Micro Devices 3487 12
Sony 5559 12
Марс ФГУП НПО 1021 12
Lenovo Motorola 3318 11
HP Inc. 5096 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 11
EA DICE 152 11
SAS Institute 789 11
Nvidia Corp 3009 10
Qualcomm Technologies 1521 10
Huawei 3132 10
SAP SE 4365 10
Patriot Memory 50 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 463 9
PayPal 615 9
5006 9
SEC Consult Services 1270 9
Lenovo Group 1990 9
DigitalGlobe 116 8
Red Hat 1118 8
Globalstar - Глобалстар 155 8
AT&T Inc 1520 7
Boeing 895 105
Lockheed Martin 659 83
Northrop Grumman 200 43
BAE Systems 159 26
Walmart - Wal-Mart Stores 318 13
Airbus Defence and Space - EADS 123 13
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 8
eBay Inc 1559 7
Ball Aerospace & Technologies 46 7
Visa International 1639 7
Airbus Group 186 7
Michelin - Мишлен 27 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 6
Prada 50 6
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 6
Procter&Gamble - P&G 196 6
Tesco 72 6
Bank of America - Банк Америки 208 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 5
GM - General Motors 418 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1595 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 5
American Airlines 76 4
GlobalFoundries - GF 68 4
Волга-Днепр - Авиакомпания 26 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 169 3
АТАК - сеть магазинов 20 3
United Airlines - авиакомпания 87 3
Arianespace 83 3
SLV 13 3
Barclays 81 3
Citibank - Ситибанк 250 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 2
EPIC Telecom Invest 141 2
Gorenje 63 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 838 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 2
Рапида НКО - платежные система 137 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 170
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 131
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 99
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3238 98
U.S. Navy - Военно-морские силы США 423 89
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 58
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 56
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 54
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 51
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 42
U.S. Army - армия США 107 38
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 34
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 33
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 24
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 77 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7309 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 14
МКС - Международная космическая станция 1381 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 10
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 10
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 10
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 9
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1100 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2274 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 7
Правительство РФ 2639 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 7
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 12 7
Счётная палата РФ 554 6
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 313 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 5
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 53 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2006 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1995 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 3
TIA - Telecommunications Industry Association 66 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 362 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 2
Демократическая политическая партия США 50 2
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 2
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 32 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
OSRF - Open Source Robotics Foundation 1 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 36 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 1
Linux Foundation 161 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4000 28
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 184 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 16
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 998 15
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 914 14
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 14
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 312 12
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 166 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3163 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 644 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 9
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 730 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 57 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 586 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1779 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3949 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 8
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 7
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4849 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3032 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2431 6
ARM64 - Архитектура процессора 1223 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 6
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 513 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4189 5
USB Type-C - USB-C 993 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1266 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 5
Графен - Graphene - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 62 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 381 4
Smartphone - Смартфон 872 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 4
Acer Predator 117 29
Microsoft Windows 10 10088 28
Linux OS 7160 24
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 163 23
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 22
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 93 21
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 19
SpaceX Falcon - ракета-носитель 109 17
SpaceX 168 16
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 83 15
Google Android 11622 14
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 14
Google YouTube - Видеохостинг 2165 13
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 211 11
Google Earth - Google Планета Земля 446 11
EA Battlefield - Компьютерная игра 192 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 10
Nvidia GeForce GTX 3055 10
SQL - Язык программирования 553 7
Microsoft Office 2943 7
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 7
Java - Язык программирования 2385 7
Microsoft Windows 1338 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5801 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 6
Myspace - социальная сеть 607 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 665 6
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 7 6
Apache HTTP Server 369 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2495 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 6
Microsoft Azure 1206 6
Microsoft Windows XP 2205 6
Google Maps - Карты Google 579 5
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 7 5
Informix СУБД 101 5
Microsoft Windows 7 1728 5
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 23 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 580 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 334 33
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 27
Bush George - Буш Джордж 270 20
Касперский Евгений 286 17
Левкевич Михаил 58 16
Путин Владимир 2408 16
Coats Dan - Коутс Дэн 14 10
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 10
Иванов Сергей 351 9
Gates William Henry - Гейтс Билл 857 9
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 8
Гвоздев Дмитрий 84 6
Андронов Алексей 25 6
Chen Jolly - Чен Джолли 5 5
Галушкин Олег 170 5
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 5
Ковалев Александр 156 5
Yu Andrew - Ю Эндрю 5 5
Медведев Дмитрий 1582 5
Попова Мария 121 5
Biden Joe - Байден Джо 35 4
Рахманов Максим 47 4
Cluley Graham - Клули Грэхем 118 4
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 7 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 130 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 554 3
Allen Paul - Аллен Пол 119 3
Панченко Иван 43 3
Rubin Andy - Рубин Энди 60 3
Бартунов Олег 32 3
Гулькин Павел 13 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 277 3
Кучейко Алексей 20 3
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 36 3
Храмцовская Наталья 40 3
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 3
Larry Page - Ларри Пейдж 173 3
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 44 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 2
Боровиков Игорь 68 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 832
Россия - Российская федерация - РФ 82082 279
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 160
Ирак - Республика 619 130
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 130
Земля - планета Солнечной системы 6387 83
США - Калифорния 3063 71
США - Колумбия - Вашингтон 1074 69
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 51
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 48
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 47
Европа 7242 46
Германия - Федеративная Республика 7770 44
Япония 7883 44
Иран - Исламская Республика Иран 923 42
Канада 3047 37
Северная Америка 2525 34
США - Нью-Йорк 2583 34
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 458 31
Израиль 1638 28
Америка 1185 28
Южная Корея - Республика 3248 24
Австралия - Австралийский Союз 2650 24
США - Техас 770 23
США - Аляска 232 22
Ближний Восток 2481 22
США - Флорида 661 21
Африка - Африканский регион 2659 21
Индия - Республика 4069 21
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 532 20
Азия - Азиатский регион 3148 19
США - Вирджиния - Виргиния 162 18
Франция - Французская Республика 4919 18
Украина 5501 18
США - Нью-Мексико 212 18
США - Аризона 401 16
Тихий океан 440 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 16
Китай - Тайвань 1511 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4071 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 11
Вторая мировая война 477 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1492 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 5
Болезнь Альцгеймера 185 4
Холодная война 62 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1194 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 3
Русский язык 1653 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2225 3
U.S. Department of Defense - Open Technology Development Roadmap 2 2
U.S. NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 2
Болезнь Паркинсона 101 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 922 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 2
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 121 2
Закон Мура - Moore's law 166 2
U.S. NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 749 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
Фабрика троллей 4 2
СРО - саморегулируемые организации 47 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 64 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 16 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 18 1
Сельское хозяйство 18 1
Градус Цельсия 222 1
Английский язык 374 1
U.S. FISMA - Federal Information Security Management Act - Федеральный закон США по управлению информационной безопасностью 4 1
Интеллектуальная собственность 15 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 69
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 61
Associated Press 1965 61
Thomson Reuters - Рейтер 5606 55
CNews RND - R&D.CNews 2081 52
Space Daily 528 35
NYT - The New York Times 943 35
WSJ - The Wall Street Journal 1193 25
New Scientist 1444 21
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 16
The Washington Post 287 16
Washington Profile 140 14
Bloomberg 935 14
SpaceDaily - Space Daily 187 11
Nextgov 19 11
WikiLeaks 112 10
F-16.net 121 9
USA Today 124 8
NEWSru.com 208 7
The Register 1224 6
FT - Financial Times 1067 5
Forbes - Форбс 556 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 699 5
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 4
Nature 696 4
Российская газета 219 4
Telegraph 76 4
CNET - Издание 1557 4
ZDnet 555 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 4
Business Insider 183 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 4
Wikipedia - Википедия 398 3
Fortune 156 3
Известия ИД 201 3
CNews - ZOOM.CNews 1317 3
Future - Space.com 195 3
Engadget - Блог о технологиях 400 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 3
San Francisco Chronicle 27 2
IDC - International Data Corporation 4514 15
Gartner 3173 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2561 7
Fortune Global 500 266 5
IBM Research 104 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 3
IHS Infonetics Research 87 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 2
Gartner Dataquest 329 2
Forrester Research 782 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 1
RiskIQ 9 1
comScore 304 1
Datamonitor 82 1
Forbes Global 2000 29 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
Conference Board 72 1
PCMark 103 1
Dimensional Research 12 1
Philips Research 12 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 18 1
Fortune 100 86 1
451 Research Group 45 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
Juniper Research 419 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 17
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 119 10
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 241 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 5
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 281 5
НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая 15 5
РАН - Российская академия наук 908 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 5
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 9 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 543 4
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 3
Yale University - Йельский университет 113 3
Columbia University - Колумбийский университет 138 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 51 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 49 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 83 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 87 1
ASPI - Australian Strategic Policy Institute - Австралийский институт стратегической политики 2 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 7 1
University of California - Калифорнийский университет 21 1
University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 53 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 73 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 20 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 82 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 175 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 75 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 67 1
AI Now Institute at New York University 2 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 213 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 162 3
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 3
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 3
МТС Телеком Идея 51 2
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 24 2
Defcon 38 2
U.S. Department of Defense - DARPA Virtual Robotics Challengе 2 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
Aspen Security Forum 1 1
Digital October - конференционное пространство 89 1
TopCoder Open 12 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 164 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1418 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021