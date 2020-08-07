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USIM-карта
Universal Subscriber Identity Module
расширенный стандарт SIM-карты


07.08.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 1
22.07.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 3
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 2
10.07.2018 Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках 1
02.04.2018 «Цифровой экономике» выделили первые 3 млрд на сети 5G и обособление Рунета 2
29.11.2017 Для сетей 5G будут созданы SIM-карты с российской криптографией 2
14.03.2017 «Мегафон» дотянул сеть LTE до Камчатки 1
31.01.2017 Покрытие сети 4G Beeline обеспечено по всей территории Ташкента 1
22.12.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном 1
13.12.2016 4G-интернет от «Мегафона» пришел в Смидович 1
08.11.2016 «Мегафон» расширяет географию 4G-интернета в Приамурье 1
11.05.2016 «МегаФон» расширяет географию 4G-интернета на Сахалине 1
11.12.2015 «МегаФон» запустил сеть 4G в самом южном городе Хабаровского края 1
16.10.2015 «МегаФон» расширил географию сетей 4G в Тамбовской области 1
13.07.2015 «МегаФон» расширяет сеть LTE в Приморье 1
08.07.2015 Год запуска LTE в Якутии «МегаФон» отметил 4-кратным ростом 4G-трафика 1
08.04.2015 «Билайн» запускает 4G в Челябинске и Миассе 1
02.03.2015 «Билайн» запустил 4G в Красноярске и Ачинске 1
02.02.2015 «Билайн» запускает сеть 4G в Пермском крае 1
20.01.2015 «Билайн» запустил сеть 4G в Северной Осетии 2
24.12.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Хабаровске 2
22.12.2014 Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске 1
22.12.2014 «Билайн» запускает 4G в Дагестане 1
08.12.2014 «Билайн» включил 4G в Тюмени 1
23.10.2014 «Билайн» запустил 4G в Чечне 1
02.07.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Орле и Ливнах 1
29.05.2014 «Билайн» запустил 4G в Ставрополе и Ростове-на-Дону 1
23.04.2014 «МегаФон» запустил LTE в Геленджике 1
15.04.2014 4G-интернет стал доступен абонентам «МегаФона» в Твери и Нижнем Новгороде 1
19.11.2013 «Билайн» запустил 4G в Астрахани 1
15.05.2012 «Мегафон» устроил Yota тарифную войну в LTE. ЦЕНЫ 1
24.02.2011 Обзор новой серии ридеров PocketBook Pro 2
18.07.2008 «Трафиклэнд» и «Байкалвестком» запустили OTA-платформу WiTS 1
04.07.2008 В «Мегафон Северо-Запад» внедрена OTA-платформа WiTSTM 1
12.05.2008 «Трафиклэнд» запустил OTA-платформу WiTS в сети «Енисейтелекома» 1
14.05.2007 Апрельские новинки рынка КПК 1

Публикаций - 37, упоминаний - 45

USIM-карта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 3
Apple Inc - Эппл Рус 7761 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
Dell EMC 2433 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Intel Corporation 4234 1
Ericsson 873 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Comptek - Комптек 53 1
АФК Система ПАО 1003 1
LMF 3 1
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
UDR Inc 6 2
Уралкалий ПАО 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 2
NSSF - National Social Security Fund 3 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 23 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 2 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 138 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 2
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 17 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
gNB-CU - центральный модуль базовой станции 3 2
AUSF - Authentication Server Function - Серверы аутентификации 3 2
SMF - Session Management Function - Управление сессией 11 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 2
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 11 2
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SIDF - Sender ID Framework 2 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 2
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 398 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
USB Type-C - USB-C 901 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
3G - Стандарт мобильной связи 3762 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 1
gNB-DU - распределённый модуль базовой станции 2 1
NG-RAN - NG Radio Access Network 2 1
Waves Maxxaudio 29 1
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 36 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 64 2
Java - Язык программирования 1186 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 705 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
VK - Mail.ru Одноклассники 863 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
Dell Precision Optimizer 8 1
Intel Adaptix 3 1
Dell ExpressCharge 7 1
Путин Владимир 1831 1
Назаров Сергей 48 1
Костерин Александр 20 1
Агарков Виталий 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Седов Владимир 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 2
Россия - Красноярск 856 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Россия - Амурская область 322 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 1
Россия - Владикавказ 133 1
Россия - Восточная Сибирь 192 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 226 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Тамбов 210 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Москва - Серебряный Бор 6 1
Россия - Лесосибирск 28 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Нерюнгри 37 1
Россия - Элиста 66 1
Россия - Ростовская область 870 1
Россия - Дудинки 6 1
Россия - Минусинск 26 1
Россия - Березники 22 1
Россия - Ачинск 35 1
Россия - Мирный 21 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 681 1
Земля - планета Солнечной системы 892 1
Арктика 141 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 140 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 172 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 115 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Россия - Приморский край - Приморье 610 1
Россия - Владивосток 869 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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