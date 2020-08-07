Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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USIM-карта
Universal Subscriber Identity Module
расширенный стандарт SIM-карты
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Публикаций - 37, упоминаний - 45
USIM-карта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|UDR Inc 6 2
|Уралкалий ПАО 62 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 138 2
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
|Путин Владимир 1831 1
|Назаров Сергей 48 1
|Костерин Александр 20 1
|Агарков Виталий 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Седов Владимир 11 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772280, в очереди разбора - 675962.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772280, в очереди разбора - 675962.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru