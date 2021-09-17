Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UBS AG
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 194
UBS AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|Нагаев Олег 30 29
|Лигачев Глеб 60 26
|Кучугин Илья 41 19
|Чаркин Евгений 182 18
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Беляев Владислав 65 18
|Клепиков Алексей 77 18
|Попов Андрей 72 18
|Сергеев Сергей 63 18
|Натрусов Артем 121 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Аксаков Анатолий 98 18
|Воронин Петр 35 15
|Чамара Денис 57 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
|Кузьмич Всеволод 30 15
|Меньшов Кирилл 72 15
|Ушацкий Андрей 100 15
|Суворов Антон 20 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Шипов Савва 70 14
|Бычков Александр 39 13
|Емельченков Сергей 83 11
|Хасин Михаил 26 11
|Айвазов Армен 449 10
|Сотин Денис 102 10
|Кутмириди Ян 9 9
|Кучерова Ольга 9 9
|Самедов Тимур 19 9
|Размахаев Сергей 40 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Эпштейн Герман 27 9
|Михалев Евгений 40 9
|Таланов Максим 11 9
|Ушаков Анатолий 15 9
|Муравьев Владимир 29 8
|Иванов Андрей 40 8
|Гаврилов Юрий 11 8
|Емелин Дмитрий 14 8
|Комаров Илья 9 8
|Forrester Research 386 1
|Frost & Sullivan 101 1
|IHS iSuppli 274 1
|Piper Jaffray 65 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru