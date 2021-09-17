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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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UBS AG


17.09.2021 МТС увеличила долю в УК «Система капитал» до 100% 1
10.09.2021 «Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private 1
20.05.2021 Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
04.12.2020 «Эвокарго» и ПЭК запустят беспилотные грузовики для межскладских перевозок 1
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 4
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 2
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 2
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 2
06.06.2019 Sberbank Private Banking представил платформу для консолидации данных из разных банков 1
21.03.2019 Delivery Club планирует достичь показателя в два миллиона заказов в месяц 1
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 3
25.10.2018 Квартальная выручка Mail.Ru Group выросла на 32% до 17,7 млн рублей 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
24.09.2018 CNews проведет в Москве конференцию «Блокчейн в России 2018» 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
30.03.2018 ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития 1

Публикаций - 118, упоминаний - 194

UBS AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 24
Microsoft Corporation 11095 13
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 9
Schneider Electric 408 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Программный продукт ГК 92 6
Cinimex - Синимекс 160 6
Inline Group - Инлайн Груп 60 6
Google LLC 7154 5
Ростелеком Связьинвест 697 5
Samsung Electronics 5677 4
IBM Европа 7 4
3748 4
VK - Mail.ru Group 2483 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Accenture - Аксенчер 532 2
Транснефть-Технологии 8 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Nortel Networks 222 2
SAP SE 3215 2
Крок 1220 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Alibaba Group 298 2
МойСклад - Логнекс 85 1
Custis 73 1
DataCore Software 20 1
Ланит ГК 1157 1
Rakuten 29 1
Transas - Транзас ГК 57 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
ВолгаТелеком 218 1
Facebook 3766 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Visteon Corporation - Вистеон Электроникс Рус 1 1
HoloGroup 6 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 28
Банк Зенит 131 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 18
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 18
Ингосстрах СПАО 210 18
Черкизово ГК 73 18
РЖД - Российские железные дороги 1081 18
X5 Group 599 17
Procter&Gamble - P&G 94 17
Лента - Сеть розничной торговли 189 16
Coca-Cola Company 112 15
Мегаполис ТК 88 15
Почта России ПАО 1574 12
Геобанк КБ 30 12
ПСБ - Промсвязьбанк 613 12
О’Кей - Сеть магазинов 60 11
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
Еврохим МХК 42 9
Mary Kay - Мэри Кэй 82 9
Балтика - Пивоваренная компания 112 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Совкомбанк ПАО 147 8
АльфаСтрахование СГ 208 8
Модульбанк - Modulbank 95 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 8
МКБ - Московский кредитный банк 268 8
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 8
Уралсиб Банк 389 8
Valtec 9 8
Открытие ФК 538 8
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 7
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 6
Hansa - Ханса 59 6
Май - Российская торговая компания 49 6
A.T.Legal 10 6
PepsiCo - Пепсико 95 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 653 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Правительство РФ 2205 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 19
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Умные платформы 499 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Apple iOS 5742 4
Google Android 10751 3
Java - Язык программирования 1177 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
Microsoft Azure 1171 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple iPhone 8 157 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
Hustle Castle 11 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Sales Force KPI 1 1
IBM Cognos BI 142 1
Eurocargo EVO-1 - электромобиль 2 1
КриптоПро Ngate 4 1
Apple CarPlay 28 1
Apple iPad Pro 226 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
IBM Watson 105 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Office 365 769 1
Apple iPhone 7 246 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
IBM Cloud 84 1
Яндекс.Маркет 439 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Нагаев Олег 30 29
Лигачев Глеб 60 26
Кучугин Илья 41 19
Чаркин Евгений 182 18
Ягнятинский Евгений 32 18
Беляев Владислав 65 18
Клепиков Алексей 77 18
Попов Андрей 72 18
Сергеев Сергей 63 18
Натрусов Артем 121 18
Бокучава Тариэл 21 18
Аксаков Анатолий 98 18
Воронин Петр 35 15
Чамара Денис 57 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
Кузьмич Всеволод 30 15
Меньшов Кирилл 72 15
Ушацкий Андрей 100 15
Суворов Антон 20 15
Потапкин Михаил 26 15
Шипов Савва 70 14
Бычков Александр 39 13
Емельченков Сергей 83 11
Хасин Михаил 26 11
Айвазов Армен 449 10
Сотин Денис 102 10
Кутмириди Ян 9 9
Кучерова Ольга 9 9
Самедов Тимур 19 9
Размахаев Сергей 40 9
Чибисов Владимир 22 9
Эпштейн Герман 27 9
Михалев Евгений 40 9
Таланов Максим 11 9
Ушаков Анатолий 15 9
Муравьев Владимир 29 8
Иванов Андрей 40 8
Гаврилов Юрий 11 8
Емелин Дмитрий 14 8
Комаров Илья 9 8
Россия - Российская федерация - РФ 57420 51
Восточная Европа 1679 20
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 9
Европа 3759 8
Германия - Федеративная Республика 3643 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 7
Украина 3372 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Казахстан - Республика 2632 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Индия - Республика 2173 4
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Европа Западная 614 3
Черкизон - Черкизовский рынок 60 2
Япония 2788 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Великобритания - Лондон 820 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 29
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Банковский сектор 21 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Bloomberg 785 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Forrester Research 386 1
Frost & Sullivan 101 1
IHS iSuppli 274 1
Piper Jaffray 65 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 18
CNews AWARDS 291 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
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