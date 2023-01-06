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Turkcell Lifecell life:) БеСТ Белорусская сеть телекоммуникаций

Turkcell - Lifecell - life:) - БеСТ - Белорусская сеть телекоммуникаций

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.01.2023 Власти Белоруссии отдали туркам сотового оператора почти бесплатно 1
24.07.2008 НР пришла в Белоруссию за чем-то большим? 1
29.04.2008 «Билайн» не дозвонился до Белоруссии 1
11.04.2008 Турки вышли на связь с Лукашенко 2
11.10.2007 БеСТ установил систему эксплуатационной поддержки Alcatel-Lucent и Amdocs 1
13.04.2007 Лукашенко получит $1 млрд от русских связистов? 1
13.04.2007 МТС не заинтересована в покупке двух сотовых компаний Белоруссии 2
20.02.2007 Количество абонентов «БеСТ» достигло 100 тыс 1
20.10.2006 "БеСТ" запустил 100-ю базовую станцию 1
15.09.2006 "Белорусская сеть телекоммуникаций" запустила сеть в Гомеле 1
30.06.2005 Белоруссия: внедрение WiMAX-решения от Siemens 1
30.06.2005 Белоруссия: внедрение WiMAX-решения от Siemens 1
11.04.2005 БеСТ объявил тендер на поставку оборудования 1
11.11.2004 В Белоруссии зарегистрирован третий GSM-оператор 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Turkcell и организации, системы, технологии, персоны:

Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 15
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 7
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 4
Астелит 137 3
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
МегаФон 10742 2
Huawei 4677 2
ZTE Corporation 800 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Amdocs 140 2
ITC - International Telecommunication Company - ИТК - Интернешенел Телекомьюникешен Компани - CDMA Украина - CDMA Ukraine 7 1
Lycamobile - Лайкамобайл 7 1
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Агат-систем РУП - АГАТ-системы управления 4 1
АК-Цент Микросистемс 7 1
Ростелеком 10948 1
SAP SE 5601 1
X Corp - Twitter 2938 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
Google LLC 12690 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
beCloud - Белорусские облачные технологии 13 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
МТС Беларусь - МТС Белоруссия - Мабільныя ТэлеСістэмы - MTS Беларусь 39 1
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Альфа-Групп 745 2
Белинвестбанк - Белорусский банк развития и реконструкции 8 1
Белпочта - Белпошта 7 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Приорбанк 13 1
Беларусбанк АСБ 19 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 1
Белагропромбанк 24 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 5
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
VoIP - IP Centrex - центрекс - централизованные услуги в области телефонии 45 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Avaya Scopia 24 1
Amdocs OSS Division 3 1
Amdocs Cramer 2 1
Лукашенко Александр 104 5
Кочетков Владислав 248 2
Савватин Максим 66 2
Солонинко Александр 1 1
Козак Руди 3 1
Брюквин Юрий 300 1
Осадчая Екатерина 47 1
Изосимов Александр 192 1
Шалманов Сергей 202 1
Белашева Марина 37 1
Леонов Константин 3 1
Поблагуев Сергей 4 1
Плаксин Сергей 3 1
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Украина 7928 5
Турция - Турецкая республика 2620 4
Европа 24964 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Беларусь - Минск 706 2
Беларусь - Гродненская область - Гродно 58 2
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 2
Узбекистан - Республика 2005 1
Грузия 1332 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Швейцария - Женева 332 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Туркмения - Туркменистан 456 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Беларусь - Брестская область - Брест 66 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 88 1
Беларусь - Минская область 16 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
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Приватизация - форма преобразования собственности 543 1
Социализм 58 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Рустелеком ТК 305 1
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