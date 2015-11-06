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Transas Navigator Transas Navi-Planner Транзас Navi-Harbour Транзас Navi-Trainer Transas Navi-Sailor ECDIS Transas iSailor Электронно-картографическая навигационная информационная система, ЭКНИС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.11.2015 «Транзас» выпустил новую версию приложения iSailor 2
18.12.2012 «Транзас» модернизировал навигационное оборудование, установленное на ледоколах «Росморпорта» 1
24.11.2011 Экспорт ПО из России быстро растет 1
23.12.2010 «Транзас» модернизирует электронно-картографические навигационные ИС на судах ВМФ Индии 1
17.12.2010 «Транзас» установит систему управления движением судов и тренажерный комплекс в Абиджане 2
18.01.2008 «Транзас» установит ИНС на Palmali 1
28.12.2007 В 2008 году «Транзас» оборудует суда компании «Новошип» ЭКНИС 1
24.12.2007 В порту Баутино введена в действие СУДС «Транзас» 1
05.12.2007 «Транзас» поставит новую ЭКС лоцманам Швеции 1
27.11.2007 «Транзас» оснастил суда МЧС электронными картами 1
06.09.2007 «Транзас» поставит электронные карты ВМФ Индии 2
20.08.2007 «Транзас» поставил навигационный тренажер в морскую академию 1
05.03.2007 "Транзас" оборудует строящийся на Окской судоверфи сухогруз 1
13.11.2006 "Транзас" оборудовал сухогруз компании Palmali Shipping 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Transas Navigator и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 13
Кронштадт групп 19 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Acronis - Акронис 489 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Lenovo Motorola 3566 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Promt - Промт 323 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 1
ОСК - Красное Сормово 13 2
Palmali Shipping 6 2
Арктические технологии - Мурманское морское пароходство 8 1
Окская судоверфь 4 1
СКФ - Совкомфлот - Новошип - Новороссийское морское пароходство 5 1
Автономный порт Абиджана - Port Autonome d'Abidjan - Autonomous Port of Abidjan 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
МЧС РФ ГИМС - Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России 7 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 8
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 35 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
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Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Графопостроитель - Плоттер - Graph Plotter 22 1
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 64 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
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