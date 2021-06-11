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Telenor


11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 1
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 1
31.03.2021 Cisco предложила новую инфраструктуру для интернета будущего 1
25.03.2021 Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты больше, чем на четверть миллиарда долларов 1
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего 2
27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 1
20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
04.05.2020 От хозяев «Билайна» массово уходят директора 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
03.02.2020 Погиб экс-президент хозяев «Билайна» 1
28.11.2019 Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии 1
22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн 1
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 4
29.10.2019 Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell 2
21.10.2019 SAS повышает эффективность инвестиций в аналитику 1
26.06.2019 Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей 1
27.03.2019 Варяги избавляются от акций владельца «Билайна» на $216 миллионов 10
06.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив 1
18.09.2018 Власти не позволили хозяевам «Билайна» продать сотовые вышки за $940 млн 1
11.09.2018 Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна» 1
27.03.2018 Топ-менеджера, создавшего Veon, сменила чернокожая американка 1
22.02.2018 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за треть миллиарда долларов 1
02.11.2017 С экс-главы «Билайна» сняли обвинения в коррупции 5
31.10.2017 Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов 1
30.10.2017 Telenor стал претендентом в квадранте Gartner 1
03.10.2017 Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда 1
21.09.2017 «Варяги» продали акции «Билайна» на $365 млн 1
07.06.2017 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн 2
07.04.2017 Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций 3
27.03.2017 «Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей 1
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 1
26.09.2016 «Билайн» потребовал от бывшего акционера 130 млн евро 2
16.09.2016 Хозяева «Билайна» избавились от его акций на полмиллиарда долларов 1
12.09.2016 «Альфа-групп» ищет «Билайну» нового директора 3
12.09.2016 Старейший инвестор «Билайна» избавляется от его акций на $1,55 млрд 1
06.09.2016 Смена гендиректора в «Билайне»: Топ-блогера заменил «ненавистник» «Альфа-групп» 14
06.09.2016 Гендиректор «Билайна» стремительно ушел в отставку 1
01.09.2016 «Билайн» переманил топ-менеджера у собственного акционера 7

Публикаций - 299, упоминаний - 975

Telenor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 137
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 18
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 16
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 104 9
Telia Company 348 5
Turkcell 179 5
Ростелеком Связьинвест 693 5
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 4
China Telecom 88 4
Samsung Electronics 5641 4
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 4
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink (Пакистан) 25 4
China Telecom - Zong 8 4
Google LLC 7135 4
Синтерра - Synterra 564 4
Dhabi Group 8 4
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 7 4
Питерская группа связистов 114 4
Buztel 13 4
Vodafone Group 379 3
Киевстар 260 3
Microsoft Corporation 11039 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 3
China Mobile 186 3
Warid 5 3
Telenor Pakistan (Пакистан) 8 3
Orange France Télécom 97 3
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 8 3
Facebook 3765 2
Cisco Systems 2037 2
Xerox 512 2
Deutsche Telekom 218 2
Huawei 2727 2
Lenovo Group 1636 2
Xiaomi 904 2
OPPO Electronics 222 2
ZTE Corporation 549 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 16
Farimex - Фэримекс 14 9
Альфа-Групп 319 5
ТНК-ВР Холдинг 148 4
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 4
Uber Technologies 258 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Takilant 50 2
Uber 257 2
Citigroup 114 2
Swisdorn 11 1
Orascom Development Holding (ODH) - Orascom Construction 3 1
Swisdron 2 1
Marvelgate 2 1
CFS - Connect Financial Services 1 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 13 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Merrill Lynch 31 1
Альфа-Банк 1123 1
Almaz Capital Partners 118 1
Nestle - Нестле 64 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
American Express 172 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 26
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
Верховный суд Пакистана 2 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Правительство РФ 2200 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 10
3G - Стандарт мобильной связи 3714 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 1
Google Android 10750 5
WhatsApp Messenger 654 2
Google Android Messages 11 2
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 2
Opera Mobile 44 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Cisco Business Critical Services 1 1
Cisco Routed Optical Networking 1 1
ZTE M-ICT 6 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 15 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 22 1
SAS AST - SAS Automated Sales Tips 1 1
Cisco Crosswork Cloud 3 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Cisco Silicon One Q 4 1
SAS Model Manager 3 1
SAS ModelOps 5 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Linux OS 4249 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Microsoft Azure 1171 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 14
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 5
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 5
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 3
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
Морошкин Александр 106 2
Brekke Sigve - Брекке Сигве 2 2
Нигматуллин Тимур 12 2
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 2
Перцовский Александр 11 2
Рейман Леонид 410 2
Бущик Дмитрий 5 2
Фридман Михаил 54 2
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 2
Каримов Ислам 85 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 2
Авакян Гаянэ 50 2
Каримова Гульнара 89 2
Khan Imran - Хан Имран 4 1
Hans-Holger Albrecht - Ганс-Голгер Албрейхт 1 1
De Beer Mariano - Де Бир Мариано 1 1
Derby Peter - Дерби Питер 2 1
Genish Amos - Гениш Амос 1 1
Pusey Stephen - Пусей Стефен 2 1
Bedier Osama - Бедиер Осама 3 1
Holt Gunnar - Холт Гуннар 2 1
Волож Аркадий 181 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
D’Ercole Nat - Д'Эркол Нат 1 1
Ehlers Eugene - Элерс Юджин 1 1
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 2 1
Samih Onsi Sawiris - Самих Онси Савирис 1 1
Акопьян Артур 14 1
Галицкий Александр 82 1
Королев Игорь 41 1
Лацанич Василь 92 1
Шерстобитов Алексей 1 1
Колокольцев Александр 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Гусев Андрей 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 129
Украина 3353 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 24
Индия - Республика 2165 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 20
Восточная Европа 1674 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 12
Европа 3736 10
Франция - Французская Республика 2116 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 7
Казахстан - Республика 2622 6
Европа Северная - Скандинавия 274 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 5
Германия - Федеративная Республика 3618 5
Нидерланды 971 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 4
Европа Центральная 106 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 4
Италия - Итальянская Республика 1377 3
Швеция - Королевство 750 3
Беларусь - Белоруссия 2084 3
Таджикистан - Республика 434 2
Япония 2771 2
Африка 1486 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Узбекистан - Республика 821 2
Евразия 160 2
Норвегия - Королевство 427 2
Канада 1295 2
Норвегия - Осло 36 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Китай - Гуанчжоу 40 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Швеция - Стокгольм 160 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Китай - Ханчжоу 27 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 1 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 5
GizChina - Издание 40 2
Wikipedia - Википедия 275 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2711 1
Analysys Mason 26 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758678, в очереди разбора - 662368.
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