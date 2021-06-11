Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Telenor
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Публикаций - 299, упоминаний - 975
Telenor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прайм - Агентство экономической информации 527 5
|GizChina - Издание 40 2
|Wikipedia - Википедия 275 1
|Радио Свобода - радиостанция 22 1
|CNews Analytics 1988 3
|IDC - International Data Corporation 2711 1
|Analysys Mason 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758678, в очереди разбора - 662368.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758678, в очереди разбора - 662368.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru