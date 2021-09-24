Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Tele2
Теле2 Россия
СкайЛинк
Skylink
Московская сотовая связь (МСС)
Публикаций - 1065, упоминаний - 2146
Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасьянова Гульнара 114 74
|Рейман Леонид 963 30
|Пестерева Ольга 28 24
|Брюквин Юрий 253 22
|Щеголев Игорь 677 20
|Кусков Денис 185 20
|Путин Владимир 2147 17
|Медведев Дмитрий 1477 16
|Нестеров Александр 24 15
|Провоторов Александр 146 13
|Студитских Виталий 16 12
|Никифоров Николай 1129 10
|Савков Леонид 32 10
|Меламед Леонид 110 9
|Морошкин Александр 111 9
|Богатов Антон 76 9
|Ситников Сергей 56 8
|Прянишников Николай 276 8
|Евтушенков Владимир 182 8
|Малис Александр 155 8
|Кузнецов Александр 81 7
|Костров Владимир 9 7
|Александров Дмитрий 14 7
|Кочетков Владислав 222 6
|Усманов Алишер 247 6
|Панкратова Оксана 42 6
|Изосимов Александр 188 6
|Королев Игорь 55 6
|Эмдин Сергей 67 6
|Калугин Сергей 165 6
|Мордашов Алексей 30 5
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 5
|Юрченко Евгений 94 5
|Свердлов Денис 167 5
|Кравченко Константин 71 5
|Иванов Олег 125 5
|Иванов Сергей 239 5
|Гиголаев Хасан 6 5
|Джиоев Мириан 6 5
|Дудин Алексей 6 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1053378, в очереди разбора - 954760.
Создано именных указателей - 47780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1053378, в очереди разбора - 954760.
Создано именных указателей - 47780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru