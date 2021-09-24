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Tele2
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Skylink
Московская сотовая связь (МСС)



24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 3
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 1
09.06.2020 Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450 1
24.04.2020 Россияне стали продавать больше мобильных телефонов через «Авито» 1
06.04.2020 В «Tele2 Москва» назначен коммерческий директор 1
03.04.2020 Голосовой трафик в сети Tele2 вырос вдвое после обращения Путина 1
07.11.2019 Tele2 обеспечила московские власти связью LTE-450 1
01.11.2019 Назначен новый глава макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» 1
27.08.2019 Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц 3
09.07.2019 Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона» 3
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) 1
25.04.2019 Простым гражданам разрешили ходить в интернет через спецсеть чиновников и силовиков 1
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
26.03.2019 Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей 2
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
29.01.2019 Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией 2
27.12.2018 Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей 3
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 1
05.09.2018 Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование 2
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 2
18.12.2017 В Чечне и Якутии пройдет аукцион 4G-частот в «деревенском диапазоне» 2
13.11.2017 Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора 2
29.08.2017 Минпромторг потратит 3 миллиарда на замену микросхем из США, Германии и Японии 1
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 1
08.06.2017 «Дочка» РЖД превратилась в сотового оператора 1
07.06.2017 Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров 1
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson 1
30.03.2017 ВТБ отдаст «Ростелекому» контроль над Tele2 из-за «геополитической напряженности» 1
13.01.2017 Tele2 назначила нового коммерческого директора макрорегиона «Москва» 2
09.01.2017 Tele2 подвела итоги 2016 года 1
30.12.2016 Tele2 подвел итоги 2016 года 1
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 3
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
25.07.2016 «Вымпелком» выбрал своим аудитором Росэкспертизу 1
01.07.2016 Tele2 вывел «Скай линк» в 4G 6
01.07.2016 Tele2 запускает сеть LTE-450 в Московском регионе и снижает цены на оборудование 2

Публикаций - 1065, упоминаний - 2146

Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8238 264
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 215
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7410 214
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7544 175
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2182 129
АФК Система ПАО 1577 128
Ростелеком - Связьинвест 1637 124
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 137 80
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1389 78
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1114 69
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 706 47
Huawei 3007 38
СМАРТС Компания 483 36
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 929 36
Yota - Скартел 625 33
Питерская группа связистов 153 32
Сонет 137 29
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 302 27
Рустелеком ТК 255 27
Ericsson 1967 27
Nokia Corporation 4765 24
Qualcomm Technologies 1380 24
ZTE Corporation 611 22
Microsoft Corporation 18960 22
Samsung Electronics 8247 22
Сумма Телеком - Sumtel 124 21
Cisco Systems 3968 21
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 255 20
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 764 19
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 349 18
Lenovo Motorola 2879 17
МегаФон Москва - Соник Дуо 336 16
Ростелеком ЦентрТелеком 450 16
Ростелеком Дальсвязь 381 16
Комстар ОТС - Телмос 98 15
Ростелеком НСС 74 15
Комстар ОТС - МТУ-Информ 148 15
Ростелеком Уралсвязьинформ 535 14
Синтерра - Synterra 732 14
Центел - Центральный телеграф 308 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4613 38
Евросеть 1310 31
Связной ГК 1045 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 15
Альфа-Групп 579 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 13
Dixis - Диксис 338 12
Телефорум 91 10
Почта России ПАО 1737 8
IPOC 121 8
РОСНО СК 159 8
Альфа-Банк 1273 8
Рапида НКО - платежные система 136 7
РЖД - Российские железные дороги 1256 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1426 6
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 184 6
Цифроград 137 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 751 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1557 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 82 5
Visa International 1573 5
Commerzbank AG - Коммерцбанк 38 5
Северсталь ПАО 249 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 345 5
РТС - Фондовая биржа 312 5
Аэрофлот 567 5
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 4
ВТБ Банк Москвы 426 4
CyberPlat - КиберПлат 312 4
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 223 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 163 4
Access Industries 32 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 183 3
BP - British Petroleum 85 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 149 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 63 3
Норникель - Норильский никель 242 3
Связь-банк 102 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7039 73
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 529 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 30
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 22
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 475 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 12
Президент Российской Федерации 1590 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2571 11
Арбитражный суд города Москвы 424 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2220 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1237 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2144 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1863 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 300 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1048 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 448 4
Счётная палата РФ 541 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1787 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 721 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1399 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 819 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 163 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 938 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 123 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1016 3
Правительство РФ 2448 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 483 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 24 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 308 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1585 84
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 332 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 181 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 224 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 340 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 534 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2048 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 48 1
ICXC - International Customer eXperience Community - Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом 1 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 12 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 8 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 151 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 695 215
3G - Стандарт мобильной связи 4742 157
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 95
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 153 58
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9154 57
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1043 52
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4040 50
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3830 48
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2819 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9197 41
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 29
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2839 29
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8158 25
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2396 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11458 18
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 208 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5516 16
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1821 16
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2622 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 653 11
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 105 10
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 611 10
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 818 10
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 428 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1558 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1668 8
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 153 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4314 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1384 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2302 6
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 202 6
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 255 6
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 261 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1315 6
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 446 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2000 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 919 33
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1871 15
Google Android 10796 13
Microsoft Windows 10 9507 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 11
Microsoft Skype 1747 10
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 152 10
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 9
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 133 9
ICQ 742 8
Symbian OS 1191 7
Microsoft Office 2743 5
Microsoft Windows XP 2009 5
Linux OS 6567 5
Java - Язык программирования 2107 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 4
Microsoft Dynamics CRM 485 4
Microsoft Outlook 1126 4
Apple - App Store 2218 4
Opera - Браузер 829 3
Apple macOS 1114 3
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 9 3
Microsoft Excel 679 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 854 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 439 3
Apple iOS 5780 3
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 3
Apple macOS X 1275 2
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 169 2
Tele2 Mini 13 2
Microsoft Windows 7 1666 2
Opera Mini 203 2
Apple iPad 3266 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1078 2
Avaya IP Office Cloud Platform 75 2
Nvidia GeForce GTX 2808 2
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 125 2
MasterCard Maestro 131 2
Olive 6 2
Хасьянова Гульнара 114 74
Рейман Леонид 963 30
Пестерева Ольга 28 24
Брюквин Юрий 253 22
Щеголев Игорь 677 20
Кусков Денис 185 20
Путин Владимир 2147 17
Медведев Дмитрий 1477 16
Нестеров Александр 24 15
Провоторов Александр 146 13
Студитских Виталий 16 12
Никифоров Николай 1129 10
Савков Леонид 32 10
Меламед Леонид 110 9
Морошкин Александр 111 9
Богатов Антон 76 9
Ситников Сергей 56 8
Прянишников Николай 276 8
Евтушенков Владимир 182 8
Малис Александр 155 8
Кузнецов Александр 81 7
Костров Владимир 9 7
Александров Дмитрий 14 7
Кочетков Владислав 222 6
Усманов Алишер 247 6
Панкратова Оксана 42 6
Изосимов Александр 188 6
Королев Игорь 55 6
Эмдин Сергей 67 6
Калугин Сергей 165 6
Мордашов Алексей 30 5
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 5
Юрченко Евгений 94 5
Свердлов Денис 167 5
Кравченко Константин 71 5
Иванов Олег 125 5
Иванов Сергей 239 5
Гиголаев Хасан 6 5
Джиоев Мириан 6 5
Дудин Алексей 6 5
Россия - Российская федерация - РФ 75359 493
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24684 429
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10823 295
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3552 122
Россия - СФО - Ленинградская область 1701 94
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1672 82
Россия - УФО - Екатеринбург 2764 77
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11476 71
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1345 58
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1036 56
Россия - СФО - Новосибирск 2732 55
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 953 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26549 48
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2031 43
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 440 41
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1154 40
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 621 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9978 37
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 368 34
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1658 31
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 383 31
Беларусь - Белоруссия 2894 30
Россия - СФО - Омская область - Омск 810 28
Россия - СЗФО - Новгородская область 411 28
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 907 27
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 390 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9013 26
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1503 26
Россия - Сибирь 1194 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 955 24
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 449 23
Европа 6227 23
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 749 23
Латвия - Латвийская Республика 595 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1837 22
Россия - СФО - Кемеровская область 614 22
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 801 22
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 212 21
Европа Восточная 2638 21
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 423 21
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 558 43
НДС - Налог на добавленную стоимость 824 16
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1081 10
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3424 10
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1385 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1494 6
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 169 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2120 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 4
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 39 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1182 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 329 3
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 104 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 3
Русский язык 1369 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1379 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4747 2
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1334 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 2
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 6 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 2
Образование в России 528 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 600 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 364 2
Trade-in 57 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 283 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 509 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 6 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7758 74
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 21
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 256 6
Стрим-ТВ - телекомпания 111 5
Коммерсантъ - Издательский дом 721 5
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 109 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 315 3
CNews - ZOOM.CNews 1263 3
ТНТ - Телеканал 109 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 119 2
Вести 24 - Российский информационный канал 26 2
CNews - Auto.CNews 50 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 236 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 431 2
НТВ - Телекомпания 248 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 309 2
Ведомости 264 2
Thomson Reuters - Рейтер 5103 2
Forbes - Форбс 528 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 444 1
WikiLeaks 106 1
Коммерческие вести 1 1
FT - Financial Times 761 1
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Деловой Петербург 19 1
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Говорит Москва - радиостанция 17 1
Пятый канал - Телеканал 42 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 21
AC&M Consulting 105 17
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Gartner 2908 4
ABI Research 223 3
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eMarketer 188 1
IHS iSuppli 385 1
Harris Interactive 71 1
Synergy Research Group 38 1
Discovery Research Group 19 1
Frost & Sullivan 168 1
RAEX - Эксперт РА 66 1
Forrester Research 706 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 86 1
Fortune Global 500 256 1
Juniper Research 380 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 4
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 57 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 108 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 184 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 857 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 69 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 164 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 457 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 137 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 308 2
РАН - Российская академия наук 572 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 85 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 52 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 32 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 240 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 47780.
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