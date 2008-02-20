Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Tele2
Теле2 Россия
СкайЛинк
П-Ком
Персональные коммуникации
Публикаций - 55, упоминаний - 63
Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Норникель - Норильский никель 257 1
|Альфа-Банк 1324 1
|Евросеть 1342 1
|Альфа-Групп 580 1
|Nordea 28 1
|Евросеть Техмаркет 76 1
|Microsoft ActiveX 139 1
|Benefon Dragon 12 1
|Nokia 7650 62 1
|Костров Владимир 9 3
|Сусов Михаил 19 2
|Шамзон Светлана 31 2
|Лагутин Владимир 32 2
|Сидоров Василий 50 2
|Ершова Элеонора 64 1
|Рабовский Семен 21 1
|Шатиков Александр 18 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Волошин Кирилл 20 1
|Борушевский Денис 25 1
|Проколов Роман 43 1
|Поповский Александр 87 1
|Мищенко Алексей 10 1
|Рейман Леонид 988 1
|Левитин Игорь 27 1
|Пестерева Ольга 29 1
|Прянишников Николай 282 1
|Смирнов Михаил 53 1
|Умаров Михаил 50 1
|Богданов Андрей 22 1
|Гончарук Александр 88 1
|Нестеров Александр 24 1
|Николаев Александр 17 1
|Малис Александр 155 1
|Греф Герман 337 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
|Gartner Dataquest 329 1
|Datamonitor 82 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru