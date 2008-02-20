Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 55201
ИКТ 5151
Организации 3608
Ведомства 1350
Ассоциации 407
Технологии 2150
Системы 12213
Персоны 18947
География 1052
Статьи 717
Пресса 564
ИАА 431
НИИ, ВУЗы и библиотеки 786
Мероприятия 611

Tele2
Теле2 Россия
СкайЛинк
П-Ком
Персональные коммуникации



20.02.2008 Опальный русский связист обнаружился в Индии 1
22.06.2006 "Скай Линк" консолидирует активы в Московском регионе 1
28.03.2005 Наследство "Сонета" дошло в "Скайлинк" усохшим 1
07.02.2005 Агония "Сонета" завершилась 1
22.12.2004 Топ-менеджеры покидают «Систему-телеком» 1
07.10.2004 В "Скай Линке" назначен генеральный директор 1
16.09.2004 "Сонет" начал перевод абонентов в "Скайлинк" 1
10.08.2004 Две столицы потеряют трёх сотовых операторов 3
21.05.2004 МТС идет по стопам Путина 1
21.05.2004 Рекорды "Связь-Экспокомм 2004" 1
12.05.2004 "Система Телеком" назвала имя объединенного оператора 1
11.05.2004 Компании "Системы Телеком" представят ряд новых услуг связи 1
11.05.2004 "Система Телеком" представила нового цифрового оператора связи 1
14.04.2004 Светлана Шамзон стала руководителем макрорегиона "Москва" в МТС 1
26.12.2003 "Скай Линк" получил доступ к активам 39 региональных операторов стандарта NMT-450 1
14.11.2003 "Мастертел": итоги первого года работы 1
23.09.2003 NMT-активы "Связьинвеста" разошлись в мгновение ока 1
15.05.2003 "Система Телеком" считает стандарт IS-95 800 МГц бесперспективным 2
10.04.2003 «Мегафон» мешает «Сонету» 1
26.03.2003 Минсвязи отказывается снять ограничения с операторов CDMA 1
08.07.2002 Для пользователей сотовой сети "Сонет" открыта новая справочная cлужба 1
26.03.2002 В сети "СОНЕТ" продлен период бесплатного предоставления услуги "Голосовая почта" 1
01.03.2002 "Сонет любимой женщине" - новый тарифный план от компании СОНЕТ 1
15.02.2002 Рынок телекоммуникаций: Сотовый бум или сотовый Doom? 1
06.02.2002 СОНЕТ дарит влюбленным две недели бесплатных разговоров 1
17.01.2002 "СОНЕТ" объявила об открытии новой услуги 1
20.12.2001 Сотовая сеть СОНЕТ продолжает делать своим клиентам новогодние подарки 1
11.12.2001 Сотовая сеть "Сонет" будет продана 1
03.12.2001 "СОНЕТ" объявил о новогодних скидках 1
13.09.2001 Возможны сбои связи в сети "Сонет" в районе Истры 1
04.09.2001 "Вымпелком-Р" запустила в коммерческую эксплуатацию первый фрагмент региональной сети в Тверской области 1
20.08.2001 Сегодня пройдут профилактические работы в сети "Сонет" 1
08.08.2001 В сети "Сонет" введена система оправки e-mail через SMS 1
01.08.2001 Новости сети "Сонет": изменена стоимость услуг, продлены скидки 1
26.07.2001 В сети "Сонет" вводятся новые расценки на услуги 1
07.06.2001 В сотовой сети "Сонет" введены новые тарифные планы 1
24.05.2001 "СОНЕТ" принес извинения абонентам и возмещает причиненный ущерб 1
07.05.2001 Весеннее сотовое "обострение" 2
28.04.2001 C 1 мая в сети "Сонет" будет введен новый тарифный план 1
19.04.2001 Улучшено покрытие сотовой сети "Сонет" в Москве 1

Публикаций - 55, упоминаний - 63

Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сонет 142 45
АФК Система ПАО 1599 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 13
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 7
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 6
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 6
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 6
Комстар ОТС - Телмос 99 5
Комстар ОТС - Голден Лайн 60 4
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 316 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1396 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 3
Siemens AG - Сименс Россия 2221 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 3
Lenovo Motorola 3318 3
AMT Group - АМТ-Груп 234 2
Philips 1704 2
Ростелеком - Связьинвест 1654 2
NEC 1693 2
Nokia Corporation 5231 2
Qualcomm Technologies 1550 2
Samsung Electronics 8923 2
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 1
Sony Ericsson 1032 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 1
Sonera 305 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
Мастертел - МТ Телеком 64 1
Vertu 111 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 1
Nokia Alcatel-Lucent 1416 1
Deutsche Telekom 888 1
Норникель - Норильский никель 257 1
Альфа-Банк 1324 1
Евросеть 1342 1
Альфа-Групп 580 1
Nordea 28 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 553 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 316 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 13 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 9
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 7
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 2
Gigabit Ethernet 820 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 67 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 1
PTT - Push-to-talk 69 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 1
HandOver - В сотовой связи процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой 5 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 209 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 105 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 1
Microsoft ActiveX 139 1
Benefon Dragon 12 1
Nokia 7650 62 1
Костров Владимир 9 3
Сусов Михаил 19 2
Шамзон Светлана 31 2
Лагутин Владимир 32 2
Сидоров Василий 50 2
Ершова Элеонора 64 1
Рабовский Семен 21 1
Шатиков Александр 18 1
Акулинин Игорь 20 1
Волошин Кирилл 20 1
Борушевский Денис 25 1
Проколов Роман 43 1
Поповский Александр 87 1
Мищенко Алексей 10 1
Рейман Леонид 988 1
Левитин Игорь 27 1
Пестерева Ольга 29 1
Прянишников Николай 282 1
Смирнов Михаил 53 1
Умаров Михаил 50 1
Богданов Андрей 22 1
Гончарук Александр 88 1
Нестеров Александр 24 1
Николаев Александр 17 1
Малис Александр 155 1
Греф Герман 337 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 26
Россия - Российская федерация - РФ 82110 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 11
Россия - ЦФО - Тульская область 922 11
Россия - ЦФО - Владимирская область 500 10
Россия - ЦФО - Ярославская область 500 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 74 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 3
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 66 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 2
Москва - Садовое кольцо 73 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 321 1
Москва - Солнцево 15 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 542 1
Европа Западная 1275 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 67 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 131 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 249 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истра 18 1
Индия - Раджастхан - Раджастан 57 1
Франция - Канны 110 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 1
Европа 7243 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 1
Азия - Азиатский регион 3148 1
Индия - Республика 4070 1
Европа Восточная 2805 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1096 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
Мертвые души 30 1
Коммерсантъ - Издательский дом 784 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Gartner Dataquest 329 1
Datamonitor 82 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 50 1
МЭИ - Московский энергетический институт 52 1
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 1
CeBIT 406 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022