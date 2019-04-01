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Tele2 Байкалвестком



01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
15.09.2015 Tele2 устраняет цифровое неравенство в Магаданской области 1
30.10.2014 Константин Мотлях назначен генеральным директором макрорегиона «Центр» Tele2 1
29.10.2014 К каким сотовым операторам перебегает больше всего «мобильных рабов». РЕЙТИНГ 1
23.09.2014 Tele2 и правительство Иркутской области заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 1
06.08.2014 В России появился четвертый федеральный сотовый оператор 1
02.07.2014 «Большая тройка» становится «большой четверкой» 1
06.02.2014 «Ростелеком» и «Tele2 Россия» подписали договор о сотовом слиянии 1
27.12.2013 PayMaster позволит платить со счетов абонентов «Ростелекома» 1
09.07.2013 «АйТи» защитила персональные данные абонентов иркутской «дочки» «Ростелекома» 1
05.03.2013 Автоплатежи «Сбербанка России» выведены на полную проектную мощность 1
03.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование элементов сети 3G в Санкт-Петербурге 1
29.11.2012 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для клиентов МГТС 1
22.11.2012 «Ростелеком» запускает сеть 3G в Иркутской области 1
05.04.2012 «Белтел» модернизировал контакт-центр «Байкалвесткома» 1
09.12.2011 Власти выставили «Билайну» миллиардный счет за WiFi 1
30.11.2011 «Ростелеком» объединяет мобильные активы под единым брендом 1
22.09.2011 «Ростелеком» продемонстрировал возможности видеовызова по сети LTE 2
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
14.06.2011 СМАРТС совместно с компанией «Вингс» запустил услугу «Голосовые SMS» 1
31.01.2011 Сотовые операторы «Связьинвеста» запускают новые пакеты минут и трафика для путешествующих по России 1
02.12.2010 «Сибирьтелеком» завершил объединение сотовых активов за Байкалом 2
29.10.2010 Сотовые операторы «Связьинвеста» с начала 2011 г. снизят тарифы на роуминг 1
15.10.2010 «Сибирьтелеком» объединяет сотовые активы в Бурятии 1
05.04.2010 «Скай Линк» открыл интернет-роуминг 3G между Мурманском и Иркутском 1
18.03.2010 Число абонентов сотовой связи стандарта IMT-MC-450 «Сибирьтелекома» достигло 200 тыс. 1
18.02.2010 «Скай Линк» открыл интернет-роуминг 3G между Санкт-Петербургом и Иркутском 1
09.02.2010 ЕТК снижает тарифы на роуминг 1
02.02.2010 Россия: число SIM-карт в 2009 г. выросло до 208,3 млн 1
11.01.2010 Россия: число SIM-карт в ноябре 2009 г. выросло до 205 млн 1
22.12.2009 Проводной и беспроводной ШПД в России: конкуренция или взаимодополнение? 1
26.11.2009 Россия: уровень проникновения сотовой связи в октябре достиг 144,4% 1
27.10.2009 Россия: число SIM-карт в сентябре выросло до 203,7 млн 1
23.10.2009 Решение CBOSS позволит «Байкалвесткому» обслуживать свыше 2,2 млн абонентов 1
28.08.2009 Июль 2009: уровень проникновения сотовой связи по России превысил 140% 1
30.07.2009 Июнь 2009: уровень проникновения сотовой связи по России составил 138,7% 1
07.07.2009 Май 2009: уровень проникновения сотовой связи по России достиг 136,8% 1
10.06.2009 Апрель 2009: уровень проникновения сотовой связи по России достиг 136% 1
21.04.2009 СЭД DocsVision внедрили в «Байкалвесткоме» 1
25.03.2009 Февраль 2009: уровень проникновения сотовой связи в России достиг 134% 1

Публикаций - 84, упоминаний - 97

Tele2 Байкалвестком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 38
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 667 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 22
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 17
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 17
СМАРТС Компания 490 17
Ростелеком - Связьинвест 1650 12
Мотив - Екатеринбург-2000 128 12
Ростелеком НСС 74 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 643 8
Ростелеком Дальсвязь 424 6
СМАРТС Волгоград-GSM 15 6
Nortel Networks 1259 6
Huawei 3016 4
CBOSS 112 4
АФК Система ПАО 1580 3
Yota - Скартел 625 3
Ростелеком ЦентрТелеком 502 3
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 137 2
Сумма Телеком - Sumtel 124 2
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 15 2
ВолгаТелеком 408 2
Beltel - Белтел 128 2
KT Corporation - Korea Telecom 110 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 2
Таттелеком 145 2
4771 2
Webmoney 472 2
VK - Mail.ru Group 2770 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Таком - Beeline Tajikistan 39 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 1
Vodafone Group 1241 1
Millicom International Cellular SA 49 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 927 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 3
Dixis - Диксис 339 2
Евросеть Техмаркет 70 2
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
Газпром ПАО 705 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Северсталь ПАО 251 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 1
Транснефть 182 1
СОГАЗ Страховая Группа 56 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 1
Федеральное казначейство России 839 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
TIA - Telecommunications Industry Association 64 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 14
3G - Стандарт мобильной связи 4903 9
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 255 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 3
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 454 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 620 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1402 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1153 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
LTE-смартфон 138 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 47 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 123 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 132 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 18 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 51 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 153 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 208 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 334 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 133 8
Google Android 10807 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 152 1
Java - Язык программирования 2333 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 502 1
PayMaster - Платежный интегратор 14 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
Мордашов Алексей 30 3
Провоторов Александр 146 2
Цветков Александр 13 2
Зайцев Павел 27 2
Носков Михаил 21 2
Костин Андрей 50 1
Калугин Сергей 165 1
Белевцев Андрей 9 1
Щеголев Игорь 677 1
Кочетков Владислав 222 1
Эмдин Сергей 67 1
Прянишников Николай 282 1
Соловьев Юрий 26 1
Ситников Сергей 56 1
Иванов Олег 125 1
Granryd Mats - Гранрид Матс 7 1
Носков Константин 204 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 35
Россия - СФО - Иркутская область 697 28
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 658 15
Россия - СФО - Красноярский край 841 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 10
Россия - Восточная Сибирь 216 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 885 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 769 7
Россия - Сибирь 1208 7
Россия - ДФО - Бурятия Республика 369 7
Россия - СФО - Хакасия Республика 320 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 6
Россия - СФО - Томская область 527 5
Россия - СФО - Кемеровская область 618 5
Россия - СФО - Республика Алтай 844 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1105 4
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 72 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 344 4
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 311 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 3
Европа Восточная 2685 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 3
Таджикистан - Республика 686 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 184 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 341 2
Россия - СФО - Республика Тыва 163 2
Россия - ДФО - Магаданская область 293 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 2
Узбекистан - Республика 1206 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 598 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1946 2
Россия - ЦФО - Тульская область 901 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 199 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 402 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 104 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 236 1
Русский язык 1408 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
AC&M Consulting 181 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 57 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
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