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Tele2 Байкалвестком
Tele2 Байкалвестком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мордашов Алексей 30 3
|Провоторов Александр 146 2
|Цветков Александр 13 2
|Зайцев Павел 27 2
|Носков Михаил 21 2
|Костин Андрей 50 1
|Калугин Сергей 165 1
|Белевцев Андрей 9 1
|Щеголев Игорь 677 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Прянишников Николай 282 1
|Соловьев Юрий 26 1
|Ситников Сергей 56 1
|Иванов Олег 125 1
|Granryd Mats - Гранрид Матс 7 1
|Носков Константин 204 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 15
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
|AC&M Consulting 181 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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