Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TTS
Text-to-Speech
перевод текста в голос
автоматическое распознавание и синтез речи
Публикаций - 40, упоминаний - 51
TTS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Колбин Евгений 44 1
|Богданов Сергей 7 1
|Добряков Сергей 2 1
|Сидоров Алексей 15 1
|Аграфенин Денис 1 1
|Лемякина Анна 2 1
|Сафронов Андрей 2 1
|Евстратов Алексей 2 1
|Коваленя Алексей 2 1
|Чухонцев Александр 5 1
|Ксенин Алекс 310 1
|Gartner 2616 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2450 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 939709, в очереди разбора - 842461.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 939709, в очереди разбора - 842461.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru