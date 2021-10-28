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TTS
Text-to-Speech
перевод текста в голос
автоматическое распознавание и синтез речи



28.10.2021 Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
04.10.2021 Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе 1
14.07.2021 «Пятёрочка» и «Крок» запустили омниканальный цифровой контур для обслуживания гостей 3
08.07.2021 Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам 1
24.06.2021 Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России 1
14.05.2021 «Сбер» запускает сервис речевых технологий SmartSpeech 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
25.12.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech 2
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах 2
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ 1
21.10.2020 РЖД, облако «Яндекса» и YellowRockets намерены подружить «Алису» с российскими поездами 1
01.10.2020 X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток» 1
22.04.2020 Речевые технологии группы ЦРТ автоматизируют работу контакт-центров и мигрируют в облако 1
28.11.2019 В России представлен букридер ONYX BOOX Note 2 с 10,3-дюймовым экраном 1
08.11.2019 В России стартовали продажи полноформатного букридера Onyx Boox Max 3. Цена 1
06.04.2018 Почта банк внедряет российскую технологию для узнавания клиентов по голосу 1
05.09.2016 Pocketbook анонсировала обновленную линейку электронных ридеров 1
01.10.2014 Контакт-центры требуют инноваций 1
15.07.2014 Citi выпустил приложение CitiDirect BE Tablet для корпоративных клиентов в России и Украине 1
02.07.2014 В продажу поступил ридер PocketBook 650 с камерой 5 МП 1
14.03.2014 Samsung представил смартфон для слабовидящих людей 2
07.03.2014 Samsung подключится к электронике BMW и Volkswagen 1
15.01.2014 Анатолий Охотин: Геопортал – это средство мониторинга состояния региона в различных сферах 1
02.12.2013 i-Free запустила услугу голосовых рассылок на базе технологии синтеза речи 5
07.03.2013 «Совзонд» — генеральный партнер конференции «ИКТ в госсекторе» 1
24.09.2012 Как работает Apple iPhone 5: детальный разбор iOS 6 1
19.03.2012 Nuance представила решения для обслуживания клиентов с возможностью интеграции голосовой биометрии в мобильные приложения 1
18.05.2011 Абоненты московского «МегаФона» получили возможность отправлять SMS на стационарные телефоны 1
26.01.2011 НТК предоставил абонентам доступ к электронной почте через голосовой интерфейс 1
28.01.2010 Alcatel-Lucent представила коммутатор для оптических магистралей Alcatel-Lucent 1870 TTS 1
14.02.2008 Ликбез. GPS – что, зачем и почему 1
29.06.2006 RoverMedia Aria DP070FM, DP100FM и DP200FM – тройняшки российского бренда 1
16.05.2006 Samsung продемонстрировал телефон для сетей HSDPA 2
28.03.2006 Слайдер от LG может сдвигаться в разные стороны 1
24.08.2005 Pantech PG-8000: камерофон, похожий на цифровую камеру 1
24.03.2005 LG выпустила смартфон с улучшенными голосовыми функциями 2
27.10.2004 Плеер Aria DPC690FM – КПК для самых маленьких 1
23.07.2004 "АСофт" разработал новую версию CRM-решения 1

Публикаций - 40, упоминаний - 51

TTS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4303 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 236 3
Google LLC 8767 3
Samsung Electronics 7312 2
Apple Inc - Эппл Рус 8810 2
СберДевайсы - SberDevices 47 2
Wacom 79 2
Rambler Group - Рамблер ГК 636 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 182 2
Qualcomm Technologies 1108 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5575 1
iriver 127 1
Wings Solutions - Вингс 8 1
I-Free 103 1
Совзонд - Sovzond 73 1
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 1
H2O 7 1
МакЦентр - MacCentre 53 1
ONYX International 16 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 487 1
4550 1
Meta - Facebook 3965 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 383 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1695 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7264 1
Microsoft Corporation 15160 1
VisionLabs - ВижнЛабс 102 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 172 1
VK - Mail.ru Group 2708 1
Крок 1404 1
Altuera - Альтуэра 13 1
Merlion - Мерлион 327 1
Oracle Siebel 208 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4468 6
РЖД - Российские железные дороги 1224 1
Почта России ПАО 1723 1
Почта Банк 290 1
X5 Group - Пятерочка 577 1
X5 Group - Перекресток 228 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 1
X5 Group 607 1
Газпромбанк - ГПБ 735 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 238 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 358 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6450 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2157 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1853 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5023 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8601 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7197 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3958 4
USB OTG - On-The-Go 100 3
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 27 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 312 2
Split View 14 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1738 1
Big Data - Большие данные 1143 1
Web Interface - Веб-интерфейс 199 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 603 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 880 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4021 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 257 1
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 25 1
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 70 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 710 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 398 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 499 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 190 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 214 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11283 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5853 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 40 1
Cloud Native 19 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1218 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2699 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 176 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 139 1
WAV - Waveform Audio File Format 381 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1238 1
Google Android 10784 5
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 2
Google Play - Google Store - Android Market 2517 2
ONYX Store 2 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5361 1
Nokia Alcatel-Lucent TTS - Transport Tera Switch 1 1
BSS Digital2Speech 6 1
SberCloud ML Space 13 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 1
ONYX BOOX Max - электронная книга 1 1
ONYX SNOW Field 14 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
ЦРТ VoiceKey Platform 6 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 12 1
Крок оCRM - сквозная операционная CRM 1 1
Apple iPhone 3 383 1
Nuance NaturallyMobile 1 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 47 1
Symbian OS 1040 1
Samsung Galaxy 350 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 66 1
Apple iOS 5762 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1166 1
Oracle Siebel CRM 184 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1074 1
Docker - Платформа распределённых приложений 147 1
ONYX BOOX Note - электронная книга 2 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 47 1
Google Android 9 Pie 159 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 229 1
Дырмовский Дмитрий 76 2
Колбин Евгений 44 1
Богданов Сергей 7 1
Добряков Сергей 2 1
Сидоров Алексей 15 1
Аграфенин Денис 1 1
Лемякина Анна 2 1
Сафронов Андрей 2 1
Евстратов Алексей 2 1
Коваленя Алексей 2 1
Чухонцев Александр 5 1
Ксенин Алекс 310 1
Россия - Российская федерация - РФ 69235 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21953 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19826 2
Украина 4511 2
Ирландия - Дублин 84 1
Португалия - Португальская Республика 422 1
Америка 631 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1099 1
Россия - ЦФО - Московская область - Кашира 11 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 39 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 351 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 595 1
Россия - СФО - Иркутская область 662 1
Северная Америка 1788 1
Испания - Королевство 1653 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 707 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 57 1
Европа 4995 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9902 1
Франция - Французская Республика 2905 1
Европа Восточная 2231 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7688 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7446 1
Турция - Турецкая республика 1160 1
Беларусь - Белоруссия 2552 1
Земля - планета Солнечной системы 1961 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1420 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1066 1
Черкизон - Черкизовский рынок 68 1
Русский язык 1252 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4620 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 54 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 74 1
Gartner 2616 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2450 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 939709, в очереди разбора - 842461.
Создано именных указателей - 47276.
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