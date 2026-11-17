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TMS FMS Fault Management Systems Системы управления неисправностями FCAPS fault, configuration, performance and security управление отказами, конфигурацией, производительностью и безопасностью
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
TMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1502 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
|Volvo Cars 263 1
|АльфаСтрахование СГ 410 1
|Учамприн Андрей 7 1
|Лебедев Павел 36 1
|Лантух Владислав 21 1
|Садков Дмитрий 12 1
|Краснов Федор 11 1
|Широков Игорь 8 1
|Бертяков Виктор 8 1
|Кутехов Сергей 6 1
|Комиссарук Лев 6 1
|Мирон Станислав 6 1
|Дударек Сергей 1 1
|Рябушкин Андрей 4 1
|Кочнов Павел 9 1
|Марашан Геннадий 1 1
|Журавлев Антон 4 1
|Вуксанович Мирослав 1 1
|Шур Семен 1 1
|Моршаков Игорь 1 1
|Houssin Olivier - Хуссен Оливье 3 1
|Филатов Петр 2 1
|Залманов Андрей 37 1
|Фридберг Николай 1 1
|Исанин Антон 31 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Гольцов Александр 86 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Давыдов Александр 55 1
|Савенков Виталий 4 1
|Кириллов Александр 30 1
|Злобин Александр 4 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Кутуков Андрей 11 1
|Zhang Kenneth - Чжан Кеннет 2 1
|Четвериков Николай 1 1
|Мошаров Антон 2 1
|Гольдверг Дмитрий 1 1
|Ракевич Ольга 1 1
|Стародубцев Евгений 1 1
|Чермашенцев Евгений 20 1
|Сорокин Сергей 20 1
|Мобильные системы 118 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11628 1
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