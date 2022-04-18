Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
System on Chip SoC Система на кристалле Технология мобильных систем на кристалле
Публикаций - 138, упоминаний - 165
System on Chip упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 1
|Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
|GlobalFoundries - GF 69 1
|UDR Inc 7 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
|Мобильные системы 94 2
|The Register 1286 1
|Bloomberg 1009 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|Gartner 3301 1
|Strategy Analytics 283 1
|Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru