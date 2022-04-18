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System on Chip SoC Система на кристалле Технология мобильных систем на кристалле



18.04.2022 Выручка российского разработчика микросхем сократилась вдвое, прибыль — почти в 100 раз 2
21.02.2022 Российские разработчики чипов избежали огромных госсанкций за просроченный криптопроект 1
14.02.2022 AMD объявила о завершении сделки по приобретению компании Xilinx 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 2
23.08.2021 В Реестр российской электроники вписали центральный процессор отечественной архитектуры. Не «Эльбрус», не «Байкал» 2
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
23.08.2021 Концерн «Автоматика» представил прототип бюджетного ПК на базе процессора «Эльбрус-2С3» 1
16.08.2021 Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
28.05.2021 В революционном суперпроцессоре Apple M1 нашли неисправимую «дыру» 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
15.04.2021 В России появятся новые СХД на базе процессоров «Байкал» 1
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 2
02.04.2021 Концерн «Автоматика» создает новый центр компетенций по сетевой безопасности в Санкт-Петербурге 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
12.03.2021 Intel в сотрудничестве с Microsoft примет участие в программе DARPA по защите данных в виртуальных средах 1
14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 2
28.12.2020 Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 1
09.12.2020 Seagate анонсировала два процессора на базе RISC-V 1
07.12.2020 Объединяя идеи: обзор универсальной системы видеоконференций HUAWEI IdeaHub 2
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус 1
30.10.2020 Микропроцессор Baikal-M официально получил статус интегральной схемы отечественного производства 2
24.09.2020 «Ростех» спроектировал межсетевой экран нового поколения 1
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан 1
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда 1
24.08.2020 Разработчик микросхем локализует производство в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1

Публикаций - 138, упоминаний - 165

System on Chip упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 14
Intel Corporation 11262 5
Ростех - Ростехнологии 2532 4
Microsoft Corporation 22497 3
Edelweiss - Эдельвейс 47 3
Базальт СПО - BaseALT 254 3
Apple Inc 10683 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 2
Qualcomm Technologies 1639 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
D-Link 331 1
IBM - International Business Machines Corp 8941 1
Intel DEG - Intel Design Engineering Group 3 1
Т-Платформы - T-Platforms 347 1
Kyocera 226 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 1
Mellanox Technologies 84 1
Bellsoft - БеллСофт 35 1
Cavium 8 1
Intel Labs 27 1
Программный продукт ГК 3960 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 199 1
Xilinx 75 1
InterTrust - ИнтерТраст 294 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 1
Oracle Corporation 6035 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 48 1
Oculus VR 68 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 31 1
Рикор Холдинг - Rikor 91 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 1
Ред Софт - Red Soft 299 1
Google LLC 10352 1
Cypress Semiconductor 57 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 38 1
STMicroelectronics 286 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
GlobalFoundries - GF 69 1
UDR Inc 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Правительство РФ 8292 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 14
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 311 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 11
ARM64 - Архитектура процессора 1261 10
ARMv8 - Архитектура процессора 79 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 9
Сервер - Серверные платформы 10956 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1027 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 198 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 190 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 2
Website - Вебсайт 9736 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 110 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 590 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 2
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 173 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1081 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 15
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 95 8
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 8
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 8
Linux OS 7669 5
Google Android 11959 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 145 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 2
WordPress 194 2
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 40 2
Ред ОС 312 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 46 2
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 15 1
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 51 1
Intel Xeon E 183 1
Kyocera ECOSYS 32 1
Haulmont Jmix - CUBA Platform 30 1
Kaspersky OS 44 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 84 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 34 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 103 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
Intel x86 - архитектура процессора 1391 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 1
Google TensorFlow 69 1
Caffe - среда для глубинного обучения 17 1
HMC - Hybrid Memory Cube - гибридный куб оперативной памяти 5 1
MediaTek Helio А - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 37 1
BellSoft LiberCat 12 1
U.S. Department of Defense - DARPA DPRIVE 1 1
Microsoft JEDI - Microsoft Joint Enterprise Defense Infrastructure 1 1
IBM PowerPC - IBM PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 46 1
Incomand 2 1
Крок - CROC Java eXtendable Framework 2 1
Ред платформа 11 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Евдокимов Андрей 67 5
Houdini Harry - Гудини Гарри 4 1
Рустамов Рустам 202 1
Новодворский Алексей 104 1
Покровский Иван 67 1
Bosworth Andrew - Босворт Эндрю 5 1
Белокрылов Александр 24 1
Lisa Su - Лиза Су 40 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Легостаева Светлана 30 1
Rabii Shahriar - Рабия Шахрияр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 6
Китай - Тайвань 2115 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 3
Сингапур - Республика 1574 1
Европа Восточная 2927 1
Италия - Рим 196 1
Италия - Милан 144 1
США - Джорджия - Атланта 244 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
Образование в России 460 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
Мобильные системы 94 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner 3301 1
Strategy Analytics 283 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
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