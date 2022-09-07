Индексная книга CNews*
Streaming Стриминговые сервисы Стриминговые платформы VideoStreaming Видеостриминг Онлайн-трансляции
Публикаций - 291, упоминаний - 342
Streaming упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 5
|Хинштейн Александр 68 4
|Гришин Дмитрий 185 2
|Рахметов Руслан 34 1
|Луцив Данила 5 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Горелкин Антон 38 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Соболев Сергей 0 1
|Forbes - Форбс 591 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|РИА Новости 766 1
|FT - Financial Times 1118 1
|РБК ТВ - телеканал 59 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.