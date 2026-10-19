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Stream Telecom Инфосвязь СЗК Инфосвязь Северо-Западная Компания

Stream Telecom - Инфосвязь СЗК - Инфосвязь Северо-Западная Компания

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 154 377 316 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 154 377 316 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 154 244 829 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 132 487 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.10.2026 Из-за борьбы с мошенниками может отключаться бортовое оборудование самолетов 1
05.03.2012 SecurAccess интегрирован с SMS-сервисом от Stream Telecom 1
23.01.2008 «Единый кошелек» пополнил список провайдеров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Stream Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 458 1
Sonic Aventail 3 1
Citrix Systems 871 1
Celestix Networks 3 1
Check Point Software Technologies 839 1
Microsoft Corporation 25888 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Cisco Systems 5383 1
SecurEnvoy 9 1
МегаФон - NetByNet - Дубки.Ру - Центр развитых сетевых технологий 2 1
Топ Секьюрити 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6715 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3098 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 7 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4083 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13673 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29952 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9742 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10364 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5585 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9416 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 146 1
SecurEnvoy - SecurAccess 7 1
Григоренко Дмитрий 267 1
Россия - РФ - Российская федерация 168957 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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