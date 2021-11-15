Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71361
ИКТ 6600
Организации 4617
Ведомства 1385
Ассоциации 521
Технологии 2558
Системы 15046
Персоны 24598
География 1310
Статьи 859
Пресса 751
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1040
Мероприятия 752

Speech Analytics Речевая аналитика Инструменты анализа речи STT S2T Speech-to-text Технология преобразования речи в текст



15.11.2021 Sifox разработала для «Мегафона» сервис «Голосовая почта в Telegram» 1
10.11.2021 Российские компании получили возможность контролировать каждое слово своих сотрудников 1
09.11.2021 В VS Robotics разработали технологию, позволяющую предупредить выгорание сотрудников контакт-центров 1
01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei 1
27.10.2021 Зачем банкам регулярно обновлять контакт-центры 1
12.07.2021 LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков 1
15.06.2021 Какие функции можно возложить на современную IP-телефонию и ВАТС 1
10.06.2021 Алексей Любимов -

Речевая аналитика нужна всем компаниям, желающим удержать своих клиентов

 1
04.06.2021 «Сбер» представил SmartBadge — технологическое решение для повышения уровня клиентского сервиса 1
12.05.2021 «Светец» дополнила платформу Svetets TMS возможностями речевой аналитики 1
Георгий Кравченко, BSS: Роботы давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам 1
25.12.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech 2
22.12.2020 «Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys 1
21.12.2020 Группа ЦРТ внедряет речевую аналитику в отдел продаж группы «Самолет» 1
08.12.2020 Речевая аналитика VS Robotics усовершенствует клиентский сервис Pony Express 1
02.12.2020 Чат-боты обретают эмоциональный интеллект 1
02.12.2020 Райффайзенбанк внедрил речевую аналитику группы ЦРТ 1
01.12.2020 Исследование: сколько зарабатывает искусственный интеллект в России 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
20.11.2020 В России создали искусственное «ухо» для робота 1
16.11.2020 «Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест 1
11.11.2020 «АктивБизнесКонсалт» приняла участие в Cnews Forum 2020 1
05.11.2020 Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России 1
21.10.2020 Группа ЦРТ объявила о создании Сustomer Engagement Platform 1
21.10.2020 РЖД, облако «Яндекса» и YellowRockets намерены подружить «Алису» с российскими поездами 2
01.10.2020 X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток» 1
15.09.2020 Группа компаний ЦРТ внедрила речевую аналитику в контакт-центре ForteBank 1
17.08.2020 Calltouch внедрил алгоритм распознавания речи менеджера на основе ИИ 1
13.08.2020 ПСБ приступил к поэтапной цифровой трансформации операционного бизнеса 1
13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» 1
17.06.2020 Райффайзенбанк запустил функцию голосового ввода в канале чатов 1
09.06.2020 Группа ЦРТ признана одной из крупнейших и быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 2
20.05.2020 Mail.ru Group будет бесплатно готовить специалистов по анализу данных и машинному обучению 1
08.05.2020 Российская технология распознавания речи группы компаний ЦРТ признана лучшей в мире 2
22.04.2020 Речевые технологии группы ЦРТ автоматизируют работу контакт-центров и мигрируют в облако 1
16.03.2020 Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya 1
22.01.2020 CRM будут получать из Mango Office речевой анализ 1
23.12.2019 «Мой офис» обзавелся важной опцией, которой нет ни в одном редакторе в мире 2
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1

Публикаций - 80, упоминаний - 88

Speech Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 290 10
Технологии Распознавания 430 3
Yandex - Яндекс 4874 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7623 3
Telegram Group 723 3
Nuance Communications - ScanSoft 84 3
Microsoft Corporation 22176 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8142 2
Global Crossing 189 2
AT&T Wireless Services 256 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 179 2
АФК Система ПАО 1619 2
Meta - Facebook 4192 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8672 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6405 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 439 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 85 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 15 1
1С-Битрикс - Bitrix 419 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 162 1
Hutchison Holdings 164 1
1С-ИжТиСи 22 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5385 1
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 77 1
3i VOX 7 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн 10 1
Цифровые активы 42 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 124 1
Toshiba Corporation 2823 1
Google LLC 9970 1
3i Technologies - 3iTech 24 1
Эвотор - Evotor 124 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1931 1
Spirit DSP - Спирит Корп 423 1
WantResult 2 1
ByCell 26 1
Singapore Telecommunications - Singtel 135 1
Новые облачные технологии (НОТ) 258 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 265 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 817 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2046 3
ГПБ - Газпромбанк 828 3
РЖД - Российские железные дороги 1422 2
Открытие ФК 2224 2
Мосэнергосбыт АО 88 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 32 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 894 1
Runa Capital 155 1
РВК - Российская венчурная компания 523 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 757 1
МКБ - Московский кредитный банк 312 1
ПСБ - Промсвязьбанк 663 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 5 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
ВТБ Корпоративный акселератор 13 1
РСХБ - Россельхозбанк 222 1
American Express - Amex 307 1
Volvo Cars 218 1
KIA Motors 89 1
Башнефть ПАО АНК 114 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 311 1
Роснефть НК 424 1
Нефтьмагистраль 9 1
Севергрупп 10 1
Бином 19 1
Восточный Банк 208 1
Совкомбанк ПАО 168 1
Почта России ПАО 1833 1
Правительство РФ 7387 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3089 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 822 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1185 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 394 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 500 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1395 1
Правительство Москвы 1536 1
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 1
АФТ - Ассоциация Финтех 148 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6008 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 12920 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5817 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18065 6
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 56 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1650 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3166 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33541 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5323 4
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 369 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1218 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3389 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 468 3
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 429 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1649 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 561 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7657 2
Мобильное приложение - Mobile app 3558 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 434 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8213 2
Масштабируемость - Scalability 1430 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1466 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 678 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 625 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 289 2
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 167 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3323 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 491 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1256 2
ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 179 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8856 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2209 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 393 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 904 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 819 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 372 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1316 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 1313 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 477 1
Apple iOS 6323 3
Google Android 11758 3
Rakuten Viber 476 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 362 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 235 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6043 2
Microsoft Skype 1900 2
BSS Digital2Speech 7 2
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 44 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 134 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 130 2
WhatsApp Messenger 716 2
Microsoft Windows 10 11279 2
Adobe Creative Cloud 59 1
Nuance Voice Control 1 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 79 1
Apple iPod Touch 720 1
3i Touchpoint Analytics 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 31 1
Adobe Lightroom 88 1
Google Voice VoIP-телефония 54 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 43 1
Apple iTunes Store 1042 1
Linux OS 7522 1
Qsoft amoCRM 48 1
Google Talk - Google Chat 157 1
Genesys Cloud 4 1
Adobe Illustrator 103 1
Apple iPhone 6 1335 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 4 1
Райффайзен Elevator Lab 2 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 46 1
Avaya Interaction Center 12 1
Adobe After Effects 52 1
Nuance Mobile Advantage - Nuance Mobile Connect - Nuance NaturallyMobile 2 1
Nuance Call Steering - Nuance Call Intercept 3 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 286 1
Apple macOS 1390 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 229 1
Севергрупп Talenttech Sever.ai 13 1
Дырмовский Дмитрий 81 6
Щиров Илья 28 2
Теплицкий Дмитрий 16 2
Мунтян Алексей 7 1
Шишкин Андрей 6 1
Алексюк Ольга 4 1
Аграфенин Денис 1 1
Лемякина Анна 4 1
Полякова Раиса 2 1
Николаева Наталья 21 1
Дбар Федор 12 1
Журба Никита 7 1
Криворученко Игорь 3 1
Рудских Дмитрий 3 1
Шукис Жанна 3 1
Лаврентьев Роман 1 1
Чихачев Дмитрий 23 1
Хитров Михаил 24 1
Земцова Татьяна 9 1
Мордашов Алексей 34 1
Розанов Всеволод 41 1
Фенюшин Евгений 21 1
Козловский Андрей 11 1
Ерастов Александр 1 1
Богданов Сергей 10 1
Ерастова Наталия 1 1
Замыцкий Михаил 6 1
Ефименко Евгений 7 1
Витоженц Александр 7 1
Дергунова Ольга 116 1
Романенко Андрей 84 1
Макаров Владимир 69 1
Кравченко Георгий 11 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 1
Любимов Алексей 22 1
Свириденко Андрей 95 1
Федорович Юлия 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 103632 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32447 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44809 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12350 4
Индия - Республика 4192 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12759 2
Индия - Дели 127 2
Сингапур - Республика 1560 2
Европа 10561 2
Америка Северная 2636 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11139 2
Австралия - Австралийский Союз 2722 2
Европа Восточная 2894 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12013 2
Индия - Раджастхан - Раджастан 58 2
Франция - Французская Республика 5461 2
Ближний Восток 2535 2
Америка 1966 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1107 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 684 1
Казахстан - Республика 4399 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 647 1
Чехия - Чешская Республика 1010 1
Германия - Федеративная Республика 8419 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12837 1
Малайзия 743 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Илишевское нефтяное месторождение 1 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 102 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 810 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1918 1
Италия - Итальянская Республика 3144 1
США - Нью-Йорк 2595 1
Канада 3137 1
Южная Корея - Республика 3994 1
Бразилия - Федеративная Республика 1923 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2937 1
Россия - ПФО - Казань 1981 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2081 1
Португалия - Португальская Республика 759 1
Америка Латинская 1398 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 8446 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 8719 4
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 16 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2734 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 604 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7258 2
Русский язык 4167 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3070 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1421 2
Бизнес-акселератор 228 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1356 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие предприятия 15 1
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 1
Болезнь Паркинсона 101 1
Английский язык 667 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 94 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 494 1
Ctrl 57 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 167 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 487 1
Болезнь Альцгеймера 186 1
Образование в России 1897 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1440 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3696 1
Мошенничество - Махинации 1103 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 219 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 271 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 700 1
Страхование - Страховое дело 935 1
Cashback - Кэшбэк 145 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2879 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1687 1
Экономический эффект 610 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура 2409 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 539 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 568 2
Thomson Reuters - Рейтер 5721 1
Telegraph 196 1
Total Telecom 260 1
Dow Jones Business News 88 1
Economic Times 41 1
Gartner 3271 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 652 2
IDC - International Data Corporation 4594 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3036 1
BCG - Boston Consulting Group 82 1
CNews Fast рейтинг 35 1
CNews Инновация года - награда 36 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 38 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 597 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 763 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
Чёрная пятница (распродажи) 87 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 57 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022