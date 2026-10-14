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Sollers УАЗ УАЗ Патриот

СОБЫТИЯ

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14.10.2026 В подвале цеха УАЗ нашли тайную майнинг-ферму. Она обошлась заводу в миллион 1
18.08.2025 В России начнут производить электронные блоки управления двигателем 1
13.05.2022 В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников 1
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео 1
31.10.2018 УАЗ внедрил MES-систему для учета хода производства 1
11.05.2018 Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR 1
06.10.2014 Omnicomm оснастил магаданских пожарных системой мониторинга транспорта 1
21.07.2010 Москва-Байконур-Москва: автопробег с Глонассом 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Sollers и организации, системы, технологии, персоны:

Объединенные координаты Урал 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
HTC Corporation 1425 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 81 1
Wargaming 161 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 452 1
Омникомм - Omnicomm 173 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 337 1
PlayVR - Сеть залов виртуальной реальности 1 1
HTC Russia/CIS/Baltics - ХТС РУС 3 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 37 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Сбер - Кейджи Импэкс 3 1
Ё-инжиниринг 4 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 141 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 1
Renault Groupe 166 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 44 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
PornHub 26 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Афимолл ТРЦ 34 1
DeviantArt 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 775 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1933 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1548 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3469 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 280 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6022 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26474 3
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 199 3
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2879 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3094 2
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1162 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13627 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1067 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10407 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2663 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13329 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6530 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 695 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34008 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3469 1
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Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 39 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 197 1
Космодром Байконур 1072 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1
Wargaming - World of Tanks VR 2 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3740 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 91 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 246 1
Renault Duster - кроссовер 7 1
Navio - Автотех - SberAutoTech ФЛИП - беспилотный электромобиль 1 1
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 10 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
Toyota Land Cruiser 28 1
Sollers - УАЗ - УАЗ Профи 7 1
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 25 1
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Русских Алексей 10 1
Морозов Алексей 62 1
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Кривоберец Евгений 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 4
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Россия - ДФО - Магаданская область - Тенькинский район - Усть-Омчуг - Омчак 16 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Хасынский район 4 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Ольский Муниципальный округ - Тауйск 11 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Северо-Эвенский район - Эвенск 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55125 1
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Ближний Восток 3171 1
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1535 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 836 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1315 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 478 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3388 1
Россия - ДФО - Магаданская область 546 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 260 1
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Казахстан - Карагандинская область - Кумколь - Нефтегазовое месторождение на территории Казахстана 3 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6185 4
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Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 254 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5861 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4054 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9162 1
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Экономический эффект 1413 1
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ГСМ - Горюче-смазочные материалы 255 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6697 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11784 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11004 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1379 1
Blacklist - Чёрный список 722 1
Космический туризм - Space tourism 26 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34373 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18443 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9268 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3241 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 385 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 741 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2752 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 246 1
Импортозамещение - параллельный импорт 638 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1299 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Автостат 59 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 151 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 342 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
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