Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Software AG ARIS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 108, упоминаний - 216
Software AG ARIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Software AG & IDS Scheer 109 49
|SAP SE 3215 14
|АйТи 752 14
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
|Microsoft Corporation 11095 3
|Логика BPM 39 3
|Software AG 123 2
|Акадо Телеком - Комкор 609 2
|OpenText 160 2
|K2 - К2РУ - SourceCode 35 2
|ELMA 106 2
|Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 3 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
|Navicon - Навикон 198 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
|МегаФон ПетерСтар 145 1
|Leta IT-company 88 1
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
|SAP CIS - САП СНГ 754 1
|1С 3748 1
|IBM 3544 1
|Google LLC 7154 1
|EleWise 18 1
|Advanta - Адванта 2 1
|Pegasystems 29 1
|Comindware - Колловэар 51 1
|КСК Технологии 27 1
|Ramax - Рамакс 62 1
|Terrasoft - Террасофт 140 1
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
|Oracle Corporation 3350 1
|Трефилов Алексей 34 2
|Холинов Андрей 18 2
|Макаров Станислав 111 2
|Дымшаков Алексей 3 2
|Каменнова Мария 41 2
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Ржавин Георгий 5 1
|Ченцов Денис 1 1
|Салтанов Артем 3 1
|Кулешов Артем 1 1
|Кушников Геннадий 1 1
|Еремин Кирилл 2 1
|Чернявский Леонид 4 1
|Thaler Tom - Талер Том 1 1
|Грылев Алексей 3 1
|Силкина Елена 8 1
|Степанов Антон 56 1
|Мякишева Марина 84 1
|Бутыркин Вячеслав 12 1
|Коптелов Андрей 74 1
|Беляева Марина 1 1
|Соколова Марина 3 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Андреев Илья 2 1
|Турусов Сергей 1 1
|Бычин Евгений 1 1
|Водяницкая Екатерина 1 1
|Ситников Николай 6 1
|Шеин Андрей 2 1
|Пекин Александр 4 1
|Белайчук Анатолий 20 1
|Будин Алексей 20 1
|Кучугин Илья 41 1
|Копаев Геннадий 16 1
|CNews Analytics 1990 5
|Gartner 2192 1
|Fortune Global 500 161 1
|Forrester Research 386 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763269, в очереди разбора - 666957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763269, в очереди разбора - 666957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru