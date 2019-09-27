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Software AG ARIS


27.09.2019 Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса 1
21.05.2019 Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS 1
15.10.2018 Как эффективно внедрить инновации в компании 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 1
11.12.2017 PT ISIM успешно прошла испытание на совместимость с АСУ ТП 3
21.11.2017 Банки начинают конкуренцию с сотовыми операторами, соцсетями и «уберами» 1
07.11.2017 Тесты подтвердили совместимость решений «Лаборатории Касперского» и «Прософт-Систем» 1
11.09.2017 Эпоха пост-ERP: Могут ли тяжелые системы выполнять желания бизнеса 1
07.06.2017 SCADA-система RedKit подтвердила совместимость с российской ОС специального назначения Astra Linux Special Edition 1
16.03.2017 MegaLabs оптимизировала бизнес-процессы с помощью «Логики BPM» 1
06.02.2017 Software AG представила ARIS с поддержкой новой версии SAP Solution Manager 7.2 1
14.04.2016 «Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH 1
29.04.2015 Горная компания «Майская» оптимизировала процесс материально-технического снабжения с помощью «Логики BPM» 1
13.11.2014 «Первая грузовая компания» актуализировала процессную модель деятельности при методологической поддержке «Логики BPM» 2
30.10.2014 «Логика BPM» переведет российские организации на новую версию ARIS 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
26.06.2014 «Логика BPM» реализовала проект создания корпоративной системы моделирования для «Газпром нефти» 1
29.05.2014 ДИС «Казахтелеком» автоматизировал управление дебиторской задолженностью на базе Metasonic 1
11.12.2013 «Логика BPM» завершила первый этап оптимизации ключевых бизнес-процессов«Кедентранссервиса» 3
03.12.2013 Конференция CNews "BPM: Современные тенденции в управлении" 1
11.11.2013 «Логика BPM» повторно проведет BPM-курсы в декабре 1
11.06.2013 Software AG купила компанию, созданную российским ученым 3
11.06.2013 Software AG покупает поставщика средств управления инфраструктурой и ИТ alfabet 1
06.06.2013 21 июня в Москве состоится BPM-форум «Миссия выполнима 2013» 1
23.05.2013 21 июня в Москве состоится BPM-форум «Миссия выполнима 2013» 1
24.04.2013 Enter подготовила бизнес-процессы ко внедрению SAP ERP с помощью ARIS 9
28.03.2013 «Логика бизнеса 2.0» помогла НИИАС создать процессную модель единой интеллектуальной системы управления ж/д транспортом 3
26.02.2013 «Логика бизнеса 2.0» создала методологию описания бизнес-процессов «МТС-Банка» 4
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
07.02.2013 Выручка Software AG сокращается третий год подряд 1
25.01.2013 Software AG сократила российского гендиректора 1
25.10.2012 webMethods 9.0 объединяет возможности облачных технологий, мобильных решений и соцсетей 2
19.10.2012 Платформа ARIS 9.0 открывает доступ к облачным и мобильным технологиям, соцсетям и средствам аналитики 9
05.10.2012 BPM для бизнеса: трудности перевода 1
01.10.2012 Управление бизнес-процессами: разбираемся с ПО 1
07.08.2012 ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом 1
03.08.2012 Доход Software AG от продажи продуктов во втором квартале вырос на 16% 1
21.06.2012 Инструменты Enterprise Architecture: что пригодно для России? 3
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 1
17.10.2011 BPM: приведет ли противостояние к компромиссу? 4

Публикаций - 108, упоминаний - 216

Software AG ARIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Software AG & IDS Scheer 109 49
SAP SE 3215 14
АйТи 752 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
Microsoft Corporation 11095 3
Логика BPM 39 3
Software AG 123 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
OpenText 160 2
K2 - К2РУ - SourceCode 35 2
ELMA 106 2
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 3 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Navicon - Навикон 198 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Leta IT-company 88 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
3748 1
IBM 3544 1
Google LLC 7154 1
EleWise 18 1
Advanta - Адванта 2 1
Pegasystems 29 1
Comindware - Колловэар 51 1
КСК Технологии 27 1
Ramax - Рамакс 62 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Oracle Corporation 3350 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 3
Uber Technologies 258 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Uber 257 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Форус Банк 4 1
Сибур Минудобрения 3 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 6 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Веста 15 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Локо-Банк 31 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
Банк Зенит 131 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Почта России ПАО 1574 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Process Mining - Процессная аналитика 50 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 19 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
SADT - Structured Analysis and Design Technique - методология структурного анализа 2 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
Смартизация 177 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Software AG ARIS for SAP Solutions 1 1
Ramax Simba (Симба) - Среда управления цифровой трансформации бизнеса 1 1
FIS Platform - Case Platform 2 1
IBM Cognos BI 142 1
Microsoft Office 2007 98 1
Microsoft Excel 436 1
SQL - Язык программирования 434 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
SAP Sybase 77 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
OpenText Documentum 190 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 1
Microsoft Project 50 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Oracle Siebel CRM 165 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 1
Microsoft Office 1942 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Linux OS 4260 1
Трефилов Алексей 34 2
Холинов Андрей 18 2
Макаров Станислав 111 2
Дымшаков Алексей 3 2
Каменнова Мария 41 2
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Ржавин Георгий 5 1
Ченцов Денис 1 1
Салтанов Артем 3 1
Кулешов Артем 1 1
Кушников Геннадий 1 1
Еремин Кирилл 2 1
Чернявский Леонид 4 1
Thaler Tom - Талер Том 1 1
Грылев Алексей 3 1
Силкина Елена 8 1
Степанов Антон 56 1
Мякишева Марина 84 1
Бутыркин Вячеслав 12 1
Коптелов Андрей 74 1
Беляева Марина 1 1
Соколова Марина 3 1
Бондаренко Алла 4 1
Андреев Илья 2 1
Турусов Сергей 1 1
Бычин Евгений 1 1
Водяницкая Екатерина 1 1
Ситников Николай 6 1
Шеин Андрей 2 1
Пекин Александр 4 1
Белайчук Анатолий 20 1
Будин Алексей 20 1
Кучугин Илья 41 1
Копаев Геннадий 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 17
Германия - Федеративная Республика 3643 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Европа 3759 3
Великобритания - Кембридж 71 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Восточная Европа 1679 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Европа Западная 614 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Япония 2788 1
Казахстан - Республика 2632 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
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