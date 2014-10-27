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Softool



27.10.2014 RIW 2014 и выставка Softool пройдут на одной площадке 2
21.12.2011 "Актив": зашифрован – значит вооружен 1
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР» 1
24.10.2011 ДИЦ анонсировала две новые программы на платформе «Турбо9»: «Зарплата» и «Автотранспорт» 1
28.09.2011 25 октября в Москве откроется выставка ИКТ Softool-2011 1
12.09.2011 25 октября в Москве откроется выставка ИКТ Softool-2011 1
20.10.2010 26 октября в Москве откроется выставка ИКТ Softool 4
12.10.2010 26 октября в Москве откроется выставка ИКТ Softool 4
04.10.2010 26 октября в Москве откроется ежегодная выставка информационных и коммуникационных технологий Softool 1
21.09.2010 26 октября в Москве откроется ежегодная выставка информационных и коммуникационных технологий Softool 1
19.10.2009 27 октября начнёт работу выставка ИТ Softool’2009 3
31.08.2009 C 27 по 30 октября в Москве пройдёт выставка информационных технологий Softool’2009 3
27.07.2009 С 27 по 30 октября в Москве пройдет выставка Softool’2009 3
29.06.2009 27 октября в Москве откроется выставка Softool’2009 2
17.10.2008 «Аскон» запустила новый онлайн-проект - Cad@Online 2
24.09.2008 "Кодекс войны: Магия" на подходе 1
23.09.2008 SecurIT представила новый продукт для защиты от внутренних угроз 1
22.09.2008 30 сентября откроется выставка ИТ и компьютеров SofTool'2008 1
17.09.2008 CNews TV. Электронное государство: миф или реальность? 1
05.09.2008 30 сентября откроется выставка Softool-2008 3
18.08.2008 30 сентября откроется выставка Softool'2008 1
21.07.2008 30 сентября откроется Softool-2008 3
17.06.2008 30 сентября откроется Softool’08 2
26.05.2008 30 сентября откроется выставка Softool 2
29.10.2007 AVARDA.RetailNetwork: новый взгляд на выбор ERP для ритейла 3
18.10.2007 Softool 2007 собрал русские ERP 3
01.10.2007 2 октября откроется Softool’2007 2
28.09.2007 Идентификация по почерку: новое решение BioLink 1
13.09.2007 4 октября состоится конференция «Информационная безопасность» 1
05.09.2007 В рамках Softool’2007 пройдет конференция по информационной безопасности 2
03.07.2007 Инфофорум - Евразия 2007: кибервойна как реальность 2
07.06.2007 Naumen и "Северсталь-авто": как держать ИТ-службу в тонусе 1
06.06.2007 Docflow-2007: взгляд на СЭД без официоза 1
24.05.2007 ECM+BPM+EAI: первое решение сделано в России 3
09.10.2006 Softool-2006: кузница опыта или шоу? 2
20.09.2006 Ansoft продемонстрирует ERP-систему Avarda 3
31.08.2006 ITLand разработала «Управление проектным офисом» 1
11.10.2005 Softool –2005: выставка превращается в форум 1
06.06.2005 Docflow 2005: максимальный коэффициент полезного действия 1
22.04.2005 Участников Softool наградят почетными дипломами 3

Публикаций - 59, упоминаний - 99

Softool упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Abbyy 1026 10
4772 10
Microsoft Corporation 20288 9
Oracle Corporation 5639 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3680 6
IBM 8248 5
Армада - РБК софт 648 4
Аскон - Ascon 260 4
Micro Focus - Novell 842 3
Directum - Директум 766 3
Rainbow Security - Rainbow Technologies 174 3
Летограф - Letograf 80 3
Галактика - Корпорация 479 3
Ланит ГК 1477 3
Promt - Промт 253 3
Softline - Софтлайн 1683 3
Парус 346 3
SAP SE 4177 3
InterTrust - ИнтерТраст 291 3
Philips 1572 2
Анкад - Ancud 40 2
HP - Hewlett-Packard 3333 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS 190 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 673 2
Крипто-ПРО 259 2
Naumen - Наумен 425 2
РПК - Русская промышленная компания 9 2
Top Systems - Топ Системы 27 2
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 2
Dr.Web - Доктор Веб 1133 2
Citrix Systems 698 2
Xerox 1000 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 2
Информзащита 549 2
SmartSoftware 2 1
Micro Focus - Borland 172 1
ASPLinux 72 1
IBM Internet Security Systems 97 1
HP 3Com 642 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 253 17
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 7
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
Finnair - Авиакомпания 33 1
Стройтрансгаз 16 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 60 1
Химпром 9 1
Адамас - Ювелирный завод 61 1
АвтоВАЗ 151 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 50 1
Русский стандарт Банк 335 1
Askona Life Group - Аскона 68 1
Газпром ПАО 705 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 11 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 277 1
Возрождение - Коммерческий банк 115 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 89 1
Сухой - Авиационный холдинг 85 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 1
Альфа-Банк 1279 1
Протек - Фармацевтическая компания 42 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 1
Аэрофлот 572 1
Норникель - Норильский никель 243 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 11
Правительство Москвы 783 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 824 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1869 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 23 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 1
МВД РФ Управление К 46 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 1
Правительство РФ 2468 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 173 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1029 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1806 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 1
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 116 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3697 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1858 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 339 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1573 2
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 25 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 450 2
ИТ-аутсорсинг 788 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 657 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1104 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 860 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 533 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 133 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 648 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 112 1
Workflow - Поток работ 90 1
SCRUM - Методология совместной работы 61 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 261 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 274 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 222 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 28 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 263 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 206 1
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 31 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1741 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 574 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 122 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 446 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 414 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1527 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 160 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 455 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8367 1
Linux OS 6990 11
Microsoft Windows 10 9806 7
Microsoft Office 2824 4
Microsoft SQL Server 1132 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 876 3
Abbyy FineReader 177 2
OpenText Documentum 340 2
Microsoft Dynamics 240 2
Java - Язык программирования 2333 2
Abbyy PDF Transformer 19 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 832 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 631 2
SAP Business One - SAP B1 94 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 26 1
Microsoft Windows Server 2003 342 1
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 1
Microsoft Windows Autopilot 11 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 21 1
Dassault Systemes - Catia 52 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 965 1
Abbyy Lingvo 161 1
Embarcadero Interbase 36 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 242 1
Naumen DMS 21 1
Актив - Рутокен Guardant 19 1
Sony Playstation Network 144 1
Cognitive Passport 30 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 28 1
1С Кодекс войны - компьютерная игра 37 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 92 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 1
Samsung Hummingbird 89 1
HPE OpenView 198 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 885 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
Symbian OS 1216 1
Abbyy FlexiCapture 132 1
Model Studio CS 6 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 248 1
Липов Андрей 50 2
Массух Илья 194 2
Кузнецов Николай 19 2
Кучин Сергей 22 2
Лукин Глеб 19 2
Краснопольский Андрей 8 1
Антонов Роман 6 1
Калаев Дмитрий 15 1
Колесников Евгений 14 1
Мартынов Сергей 19 1
Белоусов Руслан 11 1
Андреев Александр 22 1
Высоцкий Владимир 7 1
Бабинцев Василий 21 1
Новикова Наталья 4 1
Бородкин Алексей 4 1
Храмцовская Наталья 40 1
Баласанян Владимир 39 1
Скорик Владимир 2 1
Потапенко Михаил 43 1
Ларин Михаил 6 1
Александрович Максим 2 1
Антипов Александр 12 1
Абрамов Сергей 66 1
Раевский Алексей 72 1
Казак Максим 153 1
Мариничев Дмитрий 23 1
Горелов Дмитрий 52 1
Гребенников Сергей 29 1
Нестеров Алексей 84 1
Халин Дмитрий 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 76303 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 9
Украина 5156 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 5
Беларусь - Белоруссия 2935 4
Казахстан - Республика 3736 3
Германия - Федеративная Республика 6767 3
Европа 6447 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 2
Украина - Киев 862 2
Чехия - Чешская Республика 879 2
Прибалтика - Балтия 1176 2
США - Джорджия - Атланта 161 1
Узбекистан - Республика 1206 1
США - Калифорния 2306 1
Германия - Бавария - Мюнхен 325 1
Таджикистан - Республика 686 1
Европа Западная 1190 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 433 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 277 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 326 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 455 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 224 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 328 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1179 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 1
Франция - Французская Республика 4070 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 856 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 1
Америка 906 1
Польша - Республика 1287 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 1
Армения - Республика 993 1
Азия - Азиатский регион 2863 1
Россия - ЦФО - Тульская область 901 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 834 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 3
Русский язык 1409 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 2
Аутсорсинг 99 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 160 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 117 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 1
Сведения о застрахованных лицах - форма СЗВ-М 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 946 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 3
ComputerWorld 135 1
Царьград - телеканал 8 1
Мобильные системы 10 1
CNews TV 474 1
Открытые системы ИД 102 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
Gartner 3050 1
РАН - Российская академия наук 586 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 873 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 13 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 52 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 244 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 1
Docflow 103 9
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
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