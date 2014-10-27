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Softool
Softool упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 2
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 1
|IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 116 1
|Липов Андрей 50 2
|Массух Илья 194 2
|Кузнецов Николай 19 2
|Кучин Сергей 22 2
|Лукин Глеб 19 2
|Краснопольский Андрей 8 1
|Антонов Роман 6 1
|Калаев Дмитрий 15 1
|Колесников Евгений 14 1
|Мартынов Сергей 19 1
|Белоусов Руслан 11 1
|Андреев Александр 22 1
|Высоцкий Владимир 7 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Новикова Наталья 4 1
|Бородкин Алексей 4 1
|Храмцовская Наталья 40 1
|Баласанян Владимир 39 1
|Скорик Владимир 2 1
|Потапенко Михаил 43 1
|Ларин Михаил 6 1
|Александрович Максим 2 1
|Антипов Александр 12 1
|Абрамов Сергей 66 1
|Раевский Алексей 72 1
|Казак Максим 153 1
|Мариничев Дмитрий 23 1
|Горелов Дмитрий 52 1
|Гребенников Сергей 29 1
|Нестеров Алексей 84 1
|Халин Дмитрий 55 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 3
|ComputerWorld 135 1
|Царьград - телеканал 8 1
|Мобильные системы 10 1
|CNews TV 474 1
|Открытые системы ИД 102 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
|Gartner 3050 1
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