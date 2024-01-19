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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Develonica Кроникс-М

«Кроникс-М» — импортонезависимый продукт, открытая архитектура дает возможность расширять функционал и масштабировать систему. Платформа имеет встроенную BI-аналитику для сбора и анализа информации по подразделениям, чтобы выводить их на дашборды и мобильные приложения исполнителей и руководителей. Благодаря использованию no-code инструментов не потребуется привлечение сторонних программистов, заказчики могут справиться с поддержкой силами собственных ИТ-команд. Возможности «Кроникс-М» позволяют отечественным компаниям произвести цифровизацию по целому спектру задач:

  • промышленная безопасность
  • управление работами на предприятии
  • документооборот
  • планирование и управление производством (MES)
  • управление складами (WMS)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.01.2024 Решение «Девелоники» включено в реестр российского ПО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 56 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 84 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ 13 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 1
Directum - Директум 1268 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
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Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 1
Урал НПРО - ВГОК - Высокогорский ГОК - Высокогорский горно-обогатительный комбинат 3 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 230 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 524 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 42 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle WebCenter Suite 39 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника Fusion 4 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Меркурьев Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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