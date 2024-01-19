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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Develonica Кроникс-М
«Кроникс-М» — импортонезависимый продукт, открытая архитектура дает возможность расширять функционал и масштабировать систему. Платформа имеет встроенную BI-аналитику для сбора и анализа информации по подразделениям, чтобы выводить их на дашборды и мобильные приложения исполнителей и руководителей. Благодаря использованию no-code инструментов не потребуется привлечение сторонних программистов, заказчики могут справиться с поддержкой силами собственных ИТ-команд. Возможности «Кроникс-М» позволяют отечественным компаниям произвести цифровизацию по целому спектру задач:
- промышленная безопасность
- управление работами на предприятии
- документооборот
- планирование и управление производством (MES)
- управление складами (WMS)
СОБЫТИЯ
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Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
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