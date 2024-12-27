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Softline Sl Soft FabricaONE.AI ОМЗ ИТ BIMeister Bimeister Flow Bimeister Right Bimeister Control Bimeister Standard Bimeister Construct Bimeister Data

СОБЫТИЯ

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27.12.2024 ПО Bimeister ускорило согласование технической документации АО «Юматекс» на 20% 1
10.12.2024 ПО Bimeister ускорило согласование технической документации АО «Юматекс» на 20% 1
30.09.2024 В России создана цифровая модель для промышленного объекта размером с город 6

Публикаций - 4, упоминаний - 14

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 129 1
Orion soft - Орион софт - 287 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 16 1
Softline - Софтлайн 3664 1
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Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 3
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 14 2
Газпром ПАО 1480 2
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BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 558 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3544 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1939 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 58 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 218 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 740 1
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Зазнобин Алексей 2 2
Тарасов Никита 2 1
Хафизов Евгений 10 1
Кувшинов Роман 16 1
Клименко Артем 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 60 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3935 2
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2961 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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