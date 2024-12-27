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Softline Sl Soft FabricaONE.AI ОМЗ ИТ BIMeister Bimeister Flow Bimeister Right Bimeister Control Bimeister Standard Bimeister Construct Bimeister Data
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Есипов Леонид 3 2
|Кузин Сергей 16 2
|Зазнобин Алексей 2 2
|Тарасов Никита 2 1
|Хафизов Евгений 10 1
|Кувшинов Роман 16 1
|Клименко Артем 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164222 4
|Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 60 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 1
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