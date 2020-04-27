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Softline Цифровые Решения Infosecurity Darvvin Сервис выявления социальных угроз в подростковой среде

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.04.2020 «Инфосекьюрити» разработала сервис для защиты детей и подростков от киберугроз 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 2
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DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
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