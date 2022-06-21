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Индексная книга CNews*
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Smart City Умный город Разумный город Цифровой город

Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город


21.06.2022 Технологии умного города 2022
02.02.2022 Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте
24.01.2022 У павильона «Умный город» на ВДНХ появился виртуальный тур по экспозиции
12.01.2022 Sitronics Group вошла в состав рабочей группы «Умный город» Минстроя России
29.12.2021 При поддержке Росатома в Волгодонске Ростовской области внедрены технологии «Умного города»
24.12.2021 В Челябинской области заработала система автоматизированного контроля за работой коммунальной техники
13.12.2021 Как в «умном городе» экономят время автолюбителей и авиапассажиров
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве
05.10.2021 «Росатом» предложил свои решения «Умного города» в рамках болгаро-российского экономического сотрудничества
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города
16.09.2021 Технологии умного города 2021
19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City
27.07.2021 «Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город»
30.06.2021 Платформа «Умный город» Росатома в Ставропольском крае дополнится новыми модулями
22.04.2021 Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах
05.04.2021 «Швабе» примет участие в проекте первого «умного города» в Узбекистане
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области
02.02.2021 «ЭР-Телеком» создаст «умный город» в Башкортостане
21.12.2020 «Умный город Росатома» в Челябинской области дополнился новыми сервисами
13.11.2020 МТС адаптировала облачный суперкомпьютер для проектов умного города
06.11.2020 «Программный продукт» совместно с МГУ выберут проекты для «Умного города»
22.10.2020 «М.Видео-Эльдорадо» проведет виртуальную выставку электроники на платформе многопользовательской онлайн-игры
20.10.2020 Huawei поделилась опытом построения интеллектуальной ИКТ-инфраструктуры в сфере городского общественного транспорта
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов»
11.08.2020 «Росэлектроника» открыла демоцентр smart-технологий для «Умного города»
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город»
20.07.2020 «Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья
16.06.2020 Технологии Умного города: от теории к практике
15.06.2020 Ван Синьчао, Dahua Technology Rus -

Муниципальные власти отвлеклись от безопасности и строят умные города
09.06.2020 Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов
27.02.2020 «Техносерв» оснастил дороги Новомосковска элементами «Умного города»
20.02.2020 Росатом предложил арктическим территориям свои решения по «Умному городу»
12.02.2020 «Энвижн груп» и мэрия Казани подписали соглашение о реализации проектов «умного города»
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области
27.01.2020 МТС и Ericsson установили первую в России инновационную опору Smart City Pole
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем

Публикаций - 1151, упоминаний - 1660

Smart City упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 169
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9327 134
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2731 128
Huawei 3461 65
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6856 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 51
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 913 45
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 43
Microsoft Corporation 23399 41
IBM - International Business Machines Corp 9169 40
Yandex - Яндекс 5563 39
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 188 35
Schneider Electric 511 31
Ростех - Автоматика Концерн 1460 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 30
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 771 28
Элемент ГК - Elementec 25 26
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2472 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4102 26
Samsung Electronics 9670 24
Cisco Systems 4859 23
VK - Mail.ru Group 3185 23
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 52 23
6934 22
SAP SE 4835 22
Intel Corporation 11625 21
Крок - Croc 1683 19
Google LLC 10871 18
Siemens AG - Siemens Group 2531 18
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 17
Orange S.A. - Orange Group 1026 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1748 17
Oracle Corporation 6271 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 340 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 772 15
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 358 14
Сбер - Цифровая Платформа 411 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2539 13
Apple Inc 11108 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5699 74
РЖД - Российские железные дороги 1598 43
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2335 33
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 28
Альфа-Банк 1580 28
РВК - Российская венчурная компания 536 26
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 23
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 30 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 316 21
X5 Group 804 19
Газпром нефть 490 19
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 335 17
Почта России ПАО 1973 16
Мегаполис ТК 199 15
Segezha Group - Сегежа Групп 104 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 75 13
Сургутнефтегаз - СНГ 223 11
Абсолют Банк 149 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1799 9
Газпром ПАО 1144 9
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 34 9
ГПБ - Газпромбанк 927 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 8
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 178 8
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 7
Лента - Сеть розничной торговли 1667 7
РФПИ GenerationS - корпоративный акселератор 17 7
Северсталь ПАО - Severstal 354 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 345 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 375 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1157 6
Совкомбанк ПАО 194 6
Росводоканал 70 6
Яндекс.Такси 319 6
ПСБ - Промсвязьбанк 727 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2831 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 159
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8920 119
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10305 92
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 90
Правительство Москвы 1969 85
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2332 74
Президент Российской Федерации 3664 65
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1366 65
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 205 57
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 32
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 20
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2364 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1191 16
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 697 16
Администрация Президента РФ 976 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 12
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 12
Федеральное казначейство России 1541 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1026 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 10
Совет при президенте Российской Федерации 192 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1627 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 8
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 184 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 514 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1604 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 590 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 246 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 58 4
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 3
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 50 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 2
РосКомСвобода - Общественная организация 85 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Единая Россия - Политическая партия 259 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 16 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 94 1
РСП - Российский союз правообладателей 10 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1352 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52584 425
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38276 410
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3831 350
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7944 240
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7682 197
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11455 168
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78773 155
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5G - пятое поколение мобильной связи 3416 145
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9999 141
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9408 117
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17308 112
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Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1294 97
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19448 77
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 508 75
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2308 49
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3990 70
1С:ERP Управление предприятием 313 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 983 20
Google Android 12438 20
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1070 20
Linux OS 8158 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 17
Microsoft Windows 2000 12614 13
Apple iOS 6725 12
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 269 12
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 39 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 9
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 199 9
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 42 8
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 339 8
Microsoft Windows 10 13413 8
NtechLab FindFace 39 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 730 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4340 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 323 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 462 7
Правительство Москвы - Активный гражданин 73 7
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 728 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 7
Apple macOS 1693 6
Ericsson Radio System - ERS 72 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 190 6
Oracle Java - язык программирования 2751 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 644 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 135 6
Depositphotos - фотобанк 433 6
Новые облачные технологии - МойОфис 464 6
Правительство Москвы - Наш город 80 5
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 5
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 163 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 457 5
Microsoft Office 3406 5
Nokia AirScale Radio Access 29 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 142 5
Путин Владимир 2696 43
Чаркин Евгений 235 32
Абакумов Евгений 132 29
Сотин Денис 143 29
Натрусов Артем 191 21
Медведев Дмитрий 1626 20
Осеевский Михаил 270 20
Шадаев Максут 610 19
Лысенко Эдуард 267 17
Ермолаев Артем 361 14
Гаранин Евгений 30 13
Сахненко Сергей 83 11
Бровко Василий 51 11
Чибис Андрей 27 10
Кузяев Андрей 63 10
Акимов Максим 175 9
Кабанов Владимир 174 9
Биккулова Гульнара 23 9
Эмдин Сергей 68 8
Никифоров Николай 1172 8
Исанин Антон 29 8
Чемезов Сергей 136 7
Казарин Станислав 132 7
Глазков Борис 43 7
Сухотина Ксения 10 7
Ожгихин Иван 31 7
Евтушенко Олег 135 7
Иревли Сергей 21 6
Егоров Игорь 41 6
Поляков Сергей 67 6
Якушев Владимир 19 6
Антониади Георгий 16 6
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 6
Корня Алексей 75 6
Чамара Денис 58 6
Анохин Сергей 42 6
Носков Константин 230 6
Хайруллин Айрат 63 5
Щеголев Игорь 689 5
Собянин Сергей 236 5
Россия - РФ - Российская федерация 121552 429
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39025 328
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49978 125
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14738 119
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14932 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 75
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16989 62
Германия - Федеративная Республика 11762 46
Россия - ПФО - Казань 2334 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 43
Япония 12848 37
Европа Восточная 2989 36
Азия - Азиатский регион 4635 35
Земля - планета Солнечной системы 9677 34
Россия - УФО - Екатеринбург 3286 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2280 30
Европа 21240 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6083 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2546 27
Казахстан - Республика 4752 27
Россия - СФО - Новосибирск 3666 27
Беларусь - Белоруссия 4170 26
Африка - Африканский регион 3257 24
Солнце - звезда Солнечной системы 4893 23
Ближний Восток 2636 23
Сингапур - Республика 1619 22
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 335 21
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 409 20
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1141 19
Россия - УФО - Свердловская область 1163 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2306 18
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1321 18
Южная Корея - Республика 6253 17
Великобритания - Лондон 2360 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3421 16
Индия - Республика 5037 16
Россия - УФО - Челябинская область 981 16
Испания - Каталония - Барселона 715 15
Китай - Тайвань 3662 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1278 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14889 429
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3085 276
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8818 163
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10563 159
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4189 100
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3372 99
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3154 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19589 66
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 64
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10022 54
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2978 33
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2660 32
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2426 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7392 23
Образование в России 767 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4870 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4502 19
Юриспруденция - Jurisprudence 6161 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 33 19
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6823 17
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1587 16
Цифровой регион - Федеральный проект 63 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3785 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4226 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3622 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4838 13
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 487 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 108 12
Информационное общество - Государственная программа 1295 12
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 45 12
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 280 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 11
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 662 11
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1277 11
Инвестиции венчурные - Venture investments 1839 11
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 843 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3577 10
Экономический эффект 803 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 14
Коммерсантъ - Издательский дом 1168 10
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 781 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 298 2
Thomson Reuters - Рейтер 5764 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 62 2
TAdviser - Центр выбора технологий 285 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 2
РИА Новости 800 2
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 9 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 247 1
Россия 24 - телеканал 102 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Российская газета 238 1
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 20 1
Computer Weekly 373 1
Росбалт ИА 60 1
Известия ИД 453 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
EE Times 158 1
Ведомости 504 1
КиноПоиск - портал о кино 156 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 70 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 29 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 127 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 1
Автокод (портал) 31 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 1
Эксперт-Урал 2 1
Global Times 14 1
Tom’s Hardware 167 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Rusbase 15 1
IDC - International Data Corporation 4840 38
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2039 19
Gartner - Гартнер 3467 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
500 Startups 14229 4
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Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 3
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 3
CNews Инновация года - награда 69 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 2 2
S&P - Standard and Poor’s 480 2
BCG - Boston Consulting Group 97 2
Markets&Markets Research 102 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 87 2
IHS Markit 21 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 23 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
Berg Insight 19 1
ABI Research 232 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 1
РАЭК Экономика Рунета 16 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 1
CNews Рынок ИТ-услуг 113 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research 1 1
TIRIAS Research 4 1
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Fortune Global 500 283 1
Microsoft Research 128 1
Vanson Bourne 48 1
Медиалогия 50 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 101 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
Forbes Cloud 100 4 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1284 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 278 6
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 64 5
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24881 5
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 4
Академгородок Новосибирск 102 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 195 4
ИРИ - Институт развития интернета 110 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 4
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 911 3
СевГУ - Севастопольский государственный университет 7 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 214 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 21 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 27 2
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 24 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 199 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 154 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 247 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 266 1
МЭИ - Московский энергетический институт 89 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 25 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 868 49
CNews AWARDS - награда 405 36
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 619 23
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1711 20
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 16
CNews FORUM Кейсы 95 7
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 6
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 3
Worldskills - Ворлдскиллс 102 3
Цифровая прокачка региона 27 3
Петербургский Цифровой Форум 6 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 36 3
GITEX Technology Week - Выставка 20 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 3
Oracle Modern Cloud Day 10 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
Киберспортивная Москва - турнир Правительства Москвы по киберспорту 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11539 2
Oracle OpenWorld 65 2
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 2
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 52 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 2
WIDER Pedestrian Challenge 4 2
Startup Village - международная стартап-конференция 52 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 79 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 21 1
MIPS Open Developer Days 1 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
SAP Forum 31 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Microsoft Ignite 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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