Индексная книга CNews*
Smart City Умный город Разумный город Цифровой город
Публикаций - 1151, упоминаний - 1660
Smart City упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 43
|Чаркин Евгений 235 32
|Абакумов Евгений 132 29
|Сотин Денис 143 29
|Натрусов Артем 191 21
|Медведев Дмитрий 1626 20
|Осеевский Михаил 270 20
|Шадаев Максут 610 19
|Лысенко Эдуард 267 17
|Ермолаев Артем 361 14
|Гаранин Евгений 30 13
|Сахненко Сергей 83 11
|Бровко Василий 51 11
|Чибис Андрей 27 10
|Кузяев Андрей 63 10
|Акимов Максим 175 9
|Кабанов Владимир 174 9
|Биккулова Гульнара 23 9
|Эмдин Сергей 68 8
|Никифоров Николай 1172 8
|Исанин Антон 29 8
|Чемезов Сергей 136 7
|Казарин Станислав 132 7
|Глазков Борис 43 7
|Сухотина Ксения 10 7
|Ожгихин Иван 31 7
|Евтушенко Олег 135 7
|Иревли Сергей 21 6
|Егоров Игорь 41 6
|Поляков Сергей 67 6
|Якушев Владимир 19 6
|Антониади Георгий 16 6
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 6
|Корня Алексей 75 6
|Чамара Денис 58 6
|Анохин Сергей 42 6
|Носков Константин 230 6
|Хайруллин Айрат 63 5
|Щеголев Игорь 689 5
|Собянин Сергей 236 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210355, в очереди разбора - 894704.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210355, в очереди разбора - 894704.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.