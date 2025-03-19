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Skyworth coocaa TV S Skyworth SXF Skyworth G7E(X85G) Skyworth Acoustic Lab Skyworth Magic Sound TV Skyworth Design Center серия телевизоров


19.03.2025 В России стартовали продажи OLED-телевизора Skyworth SXF9800 1
30.10.2024 Телевизоры серии BMW доступны в России 1
16.10.2024 Первый в мире AI Karaoke- телевизор представили в Китае 2
21.08.2024 В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony 1
25.07.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи телевизоров Skyworth 3
10.11.2020 Бренд телевизоров coocaa TV выходит на российский рынок 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Skyworth coocaa TV S и организации, системы, технологии, персоны:

Skyworth Group - Skyworth Digital 24 5
Google LLC 11866 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 619 2
Samsung Electronics 10307 1
Yandex - Яндекс 7495 1
Xiaomi 1767 1
LG Electronics 3623 1
VK - Mail.ru Group 3463 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 217 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
Sony 6556 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4003 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 1
Skyworth Group - Metz 6 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2423 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 686 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1384 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 80 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
BMW Group 452 1
BMW Designworks Group 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 1
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Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1020 2
Application store - магазин приложений 1220 2
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20954 2
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OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1279 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14494 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4939 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2505 1
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 321 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3901 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12165 1
VRR - Variable refresh rates - Переменная частота обновления экрана 35 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 515 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1053 1
LED-mini экраны 48 1
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Google Android 14121 1
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Яндекс.Маркет 972 1
VK RuStore - Рустор 359 1
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