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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Search engine поисковая система поисковые технологии



29.08.2008 В Рунете появится Христианская поисковая система
11.03.2008 В Рунете появилась мультимедийная поисковая система Picollator
29.11.2007 В Рунете запущена коммерческая поисковая система Igde.ru
29.01.2007 Midomi: голосовая поисковая система
24.04.2006 Поисковая система Nigma купила сто оригинальных серверов Softmart
12.04.2005 В рунете запущена новая интеллектуальная поисковая система
12.11.2004 Поисковая система Microsoft дала сбои в первый день
20.04.2004 Поисковая система найдет то, что не выразить словами

Публикаций - 828, упоминаний - 895

Search engine упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 370
Microsoft Corporation 22497 226
Google LLC 10352 103
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 57
Yahoo! 3603 47
Meta Platforms - Facebook 4267 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 33
VK - Mail.ru Group 3057 33
Intel Corporation 11262 25
Huawei 3222 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
Apple Inc 10683 22
Rambler Group - Рамблер ГК 811 21
AMD - Advanced Micro Devices 3661 11
Oracle Corporation 6035 10
Xiaomi 1095 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
ASBIS Prestigio Solutions 218 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
AOL Inc 1525 7
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 120 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Ростех - Ростехнологии 2532 6
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Softline - Софтлайн 1870 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 5
Netscape Communications Corporation 412 5
RBK Money - RUpay - РБК Банк 76 4
Cloudflare 65 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
PayPal 634 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 4
Lycos 265 4
Новые облачные технологии (НОТ) 277 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
Twitter 2493 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 30
eBay Inc 1576 6
LinkedIn 558 5
Яндекс.Еда 490 5
Открытие ФК 2713 5
TripAdvisor 40 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
WMG - Warner Music Group 201 3
Sony BMG 183 3
Western Union 120 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 3
Era Capital 12 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 2
ЦИАН - CIAN 62 2
Walt Disney Company 556 2
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 2
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 1
Ford 386 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 98 1
ADV Group 5 1
Orion Capital 5 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 1
Студия Артемия Лебедева 69 1
Русский стандарт Банк 370 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
Sequoia Capital 102 1
Capital One 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 62
Президент Российской Федерации 3770 47
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 35
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 24
Правительство РФ 8292 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 8
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Администрация Президента РФ 904 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Счётная палата РФ 628 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 0 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
FairSearch альянс 4 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
Website - Вебсайт 9736 115
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 60
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 56
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 52
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины - Онлайн-торговля 3342 50
Мобильное приложение - Mobile app 4966 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 46
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 46
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 44
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 39
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 37
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 35
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 35
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 32
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 31
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 30
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 27
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 26
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 25
Data monetization - Монетизация данных 550 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 20
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 20
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 19
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 19
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 19
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 18
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USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 14
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 13
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 13
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 12
Google Android 11959 145
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 52
Apple Safari - браузер 743 36
Apple iOS 6422 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 20
Microsoft Windows 7 1780 16
Google Chrome - браузер 1270 16
Microsoft Windows 10 11713 16
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 15
Microsoft Office 3247 15
Microsoft Bing 343 14
Microsoft Edge - браузер 1891 13
AltaVista Search Engine 197 13
Nokia Symbian OS 1388 13
Baidu 254 10
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 9
Linux OS 7669 9
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 9
Google Gmail 802 8
WhatsApp Messenger 745 7
Google Mobile Services - GMS 47 7
Opera Browser - Браузер 923 7
Google Play - Google Store - Android Market 2732 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 6
Yahoo Overture - Overture Services 74 6
Microsoft Windows XP 2291 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 6
Google Search - Google Поиск 136 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 5
Abbyy Intelligent Search 8 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 5
Google YouTube - Видеохостинг 2277 5
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 51 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 33 4
Myspace - социальная сеть 635 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 4
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 179 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 8
Лавренко Виктор 18 5
Путин Владимир 2542 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 4
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Brin Sergey - Сергей Брин 183 3
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Johnson Jeff - Джонсон Джефф 7 1
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Вислый Александр 16 1
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Карелин Александр 4 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 120
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 51
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 34
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Франция - Французская Республика 5665 9
Россия - СФО - Новосибирск 3269 8
Австрия - Австрийская Республика 1020 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 7
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Греция - Греческая Республика 744 3
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 224
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 169
Copyright - Копирайт - Авторское право - Пиратство 592 54
Юриспруденция 1629 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 22
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 9
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 8
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 6
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 4
Английский язык 764 4
Физика - область естествознания 889 4
Мошенничество - Махинации 2142 3
Webmaster - Вебмастер 22 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 3
Федеральное законодательство 1944 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 2
Cashback - Кэшбэк 199 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
Физика - Спектроскопия - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 1
Y2K - Проблема 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 11 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 12
Wikipedia - Википедия 413 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 7
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 6
Associated Press 1975 5
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 5
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 4
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 4
MSNBC - телеканал 85 3
USA Today 125 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
News Corp 185 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
Washington Profile 140 2
The Register 1286 2
Ведомости 375 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
ZDnet 584 2
Банкста - Telegram-канал 7 1
CreditCardsOnline 15 1
InformationWeek 231 1
heise online - heise security 117 1
Bloomberg Businessweek 121 1
Silicon 459 1
Vnunet 225 1
VNUNet.com 201 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
Newsbytes News Network 319 1
HPC.ru 82 1
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