Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SearchInform
СёрчИнформ
Публикаций - 199, упоминаний - 402
SearchInform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Матвеев Лев 47 44
|Парфентьев Алексей 37 37
|Ожегов Сергей 22 21
|Галатин Андрей 8 8
|Мершков Иван 6 6
|Путин Владимир 2437 5
|Шадаев Максут 416 5
|Идов Роман 5 5
|Дрозд Алексей 5 5
|Минасян Георгий 4 4
|Курило Андрей 37 4
|Юсупов Ренат 112 4
|Сергеев Константин 12 3
|Иванов Дмитрий 50 3
|Чернышенко Дмитрий 259 3
|Шпак Василий 60 3
|Паршин Максим 169 3
|Майоров Андрей 11 3
|Петров Михаил 98 3
|Головлев Павел 11 3
|Егоров Александр 62 2
|Иванов Георгий 18 2
|Чернов Даниил 51 2
|Терещенко Денис 39 2
|Меджитов Тимур 58 2
|Лашин Ренат 26 2
|Сенаторов Виталий 6 2
|Власов Сергей 76 2
|Албычев Александр 77 2
|Сергунина Наталья 187 2
|Лысенко Эдуард 216 2
|Устюжанин Дмитрий 49 2
|Петрушин Андрей 65 2
|Ревяшко Андрей 19 2
|Кушнир Леонид 18 2
|Палей Лев 33 2
|Рудзевич Мария 34 2
|Корчивой Станислав 14 2
|Массух Илья 196 2
|Федулов Владислав 61 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 787 5
|Ведомости 272 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
|WikiLeaks 112 1
|Korea Herald 40 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru