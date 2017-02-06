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Safran
Sagem



06.02.2017 Safran представила биометрические терминалы-считыватели Sigma
29.11.2016 Safran представил биометрические терминалы MorphoWave для бесконтактного доступа
09.04.2009 Навигационные системы Sagem выбраны для фрегатов FREMM ВМФ Италии
23.01.2009 Sagem поставил первый детектор NIRSpec для James Webb
24.10.2008 SAFRAN приобретает биометрический бизнес компании Motorola
24.10.2008 JetDirect Aviation и Sagem Avionics запускают программу C-FOQA
03.10.2008 Поставщики мобильников: еще один умер
24.09.2008 SAFRAN и Creuzet начинают разработку новых технологий в авиастроении
22.05.2008 MBDA и Sagem совместно займутся маркетингом и усовершенствованием модульной ракеты AASM "воздух-земля"
06.03.2008 Индия заказывает у Sagem Defense Securite навигационные системы SIGMA 95
15.02.2008 Sagem представил новый телефон из коллекции French touch
25.01.2008 The Gores Group приобрела долю в Sagem Communications за €383 млн
14.12.2007 SAFRAN поставит новые системы шасси самолетам A350XWB
23.08.2007 "МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России
09.08.2007 Ingenico и Sagem Securite создадут лидера сферы электронных платежей
25.07.2007 Sagem выпустил новый биометрический считыватель
20.06.2007 УОМЗ и Sagem создают совместное предприятие
07.06.2007 "Сухой" SuperJet-100: французский вклад
05.04.2007 Sagem будет делать телефоны для Vodafone
26.03.2007 Sony Ericsson отдаст Sagem дешевые телефоны
26.03.2007 Sagem my215x: недорогой музыкальный телефон
17.01.2007 Sagem my700X ContactLess: телефон с технологией NFC
27.10.2006 Motorola купит европейских менеджеров?
03.10.2006 Sagem выпустил новое ПО для биометрических систем
25.09.2006 Sagem представила новый биометрический считыватель
11.09.2006 Sagem привез в Россию новый сканер отпечатка пальцев
06.09.2006 Sagem представил новый сканер отпечатка пальца в России
29.08.2006 Sagem представил сканер отпечатка пальца в России
28.06.2006 Sagem my401X – камерофон в Slim-корпусе
28.06.2006 Sagem my700X - телефон турнира "Ролан Гаррос"
26.06.2006 Sagem создал новый телефон Vodafone Simply
03.03.2006 Sagem выпустил мультимедийный телефон MyW-7
16.02.2006 3GSM: Sagem будет разрабатывать телефоны с поддержкой DVB-H
23.01.2006 Мобильник Sagem - модный и актуальный
23.11.2005 Раскладушка Sagem myC4-2 - один из лучших бюджетников
30.12.2004 Sagem: дизайнерский камерофон к Рождеству
28.12.2004 Sagem выпустил на рынок новый камерофон
04.11.2004 Nokia обвиняет Sagem в воровстве дизайна
04.11.2004 Sagem обвинили в использовании дизайна Nokia
01.11.2004 На базе Sagem создаётся промышленный холдинг

Публикаций - 166, упоминаний - 269

Safran упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5240 31
Samsung Electronics 9001 26
Lenovo Motorola 3340 20
Siemens AG - Сименс Россия 2242 20
Sony Ericsson 1059 19
LG Electronics 3145 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1415 15
Philips 1751 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2452 8
Microsoft Corporation 21236 6
АРМО-Системы 120 6
Vodafone Group 1268 6
NEC 1699 6
Sharp Corporation 995 5
Pantech Curitel 115 5
Toshiba Corporation 2779 4
Ericsson 2297 4
HP - Hewlett-Packard 3566 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 160 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7552 4
Cisco Systems 4647 4
Fujitsu 1624 4
Qisda BenQ 364 4
Thales 78 4
Синтерра - Synterra 771 3
Orange S.A. 917 3
ZyXEL Communications 273 3
IBM - International Business Machines Corp 8730 3
Kyocera 205 3
Apple Inc 10209 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8571 3
Haier 88 2
HID Global 90 2
INPAS - ИНПАС 118 2
Infinix Mobile 12 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7872 2
Fly 155 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 2
Золотая Корона 341 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1510 2
Dixis - Диксис 343 10
Airbus Group 192 5
Евросеть 1366 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 191 4
Связной ГК 1097 4
Русский стандарт Банк 350 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 365 3
Аэрофлот 618 3
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 69 3
Hyundai Motor 261 3
Air France 48 2
American Express 303 2
Diners Club International - платёжная система 77 2
Boeing 931 2
Цифроград 155 2
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 76 1
Lockheed Martin 692 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 178 1
РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 8 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
British Airways - British Midland International 119 1
Honda Motor Company 213 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 64 1
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 83 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Телефон.Ру 87 1
Телефорум 91 1
Беталинк 102 1
Евросеть Техмаркет 76 1
BAE Systems 159 1
EADS Astrium 143 1
Delta Air Lines - авиакомпания 43 1
Carl Zeiss 278 1
Visa International 1658 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 1
РЖД - Российские железные дороги 1350 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 58 1
Вертолеты России 127 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 129 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 148 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1032 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2024 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2845 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 2
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 75 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3450 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 956 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2436 2
Правительство РФ 3796 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 298 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1748 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2077 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2064 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1861 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 401 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1207 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 89 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 1
Роснано 623 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 417 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 13 1
Правительство Москвы 1171 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7461 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 6
WiMAX Forum 51 3
АРБ - Ассоциация российских банков 175 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6340 15
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3277 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6695 8
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1047 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 17154 7
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 7
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 6
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1150 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2876 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4049 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2620 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом 188 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 456 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1893 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 299 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3670 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 3
AAC - Advanced Audio Coding 384 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1017 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1568 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1041 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 947 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 3
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 14 3
VGA камера 222 3
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 784 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 2831 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 817 2
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 80 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 633 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 329 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 269 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 486 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 6
Java - Язык программирования 2447 5
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 56 4
Symbian OS 1385 4
Microsoft Windows 10 10237 4
Oracle Java ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 80 3
Nokia Alcatel-Lucent C-WBS 4 3
ACCESS PalmSource - Palm OS 442 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 582 3
Airbus A320 - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 13 3
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 52 3
МиГ - серия фронтовых истребителей 99 2
Lenovo Motorola MP - серия смартфонов 12 2
Microsoft Access 51 2
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 151 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 428 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 43 2
Nokia N-Gage 65 2
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 64 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope 36 2
Microsoft Outlook 1209 2
Microsoft SQL Server 1269 2
Microsoft Windows XP 2359 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 2
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 274 1
Nokia N-series 383 1
HP Compaq iPaq 230 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 56 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Nokia Prism 13 1
LG Electronics Optimus 3D 23 1
Microsoft Windows 9 49 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 225 1
Apple iPhone 13 50 1
Intel XScale PXA 155 1
Hitachi SH 6 1
Microsoft Windows Embedded 136 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync 67 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 238 1
Демидов Михаил 132 2
Лубнин Кирилл 29 2
Кучерук Павел 14 1
Ксенин Алекс 311 1
Солонин Виталий 89 1
Москалева Татьяна 73 1
Геклер Алена 28 1
Фадеев Михаил 55 1
Муртазин Эльдар 53 1
Лахова Олеся 35 1
Воробьев Дмитрий 9 1
Поповкин Владимир 21 1
Симиютин Петр 1 1
Дорогов Михаил 4 1
Христос Иисус 24 1
Игнатьева Людмила 11 1
Иванов Даниил 8 1
Кузичев Василий 8 1
Поторочина Ольга 7 1
Лю Юлия 6 1
Семечкин Олег 6 1
Волкинд Яков 1 1
Зайцев Павел 44 1
Прохоров Алексей 5 1
Путин Владимир 2451 1
Рейман Леонид 1002 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
Торбахов Александр 54 1
Малис Александр 155 1
Шамолин Михаил 119 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 1
Чичваркин Евгений 158 1
Кусков Денис 212 1
Кожевников Алексей 61 1
Боровиков Игорь 68 1
Малафеев Андрей 50 1
Кузюк Максим 8 1
Ситников Сергей 75 1
Комаров Павел 2 1
Васильев Игорь 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 89327 36
Франция - Французская Республика 4999 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11748 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28260 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35525 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9849 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11697 7
Азия - Азиатский регион 3205 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 915 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12103 6
Европа 7669 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11339 5
Нидерланды 2027 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1253 4
Россия - СФО - Новосибирск 3003 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 3
Индия - Республика 4109 3
Германия - Федеративная Республика 7853 3
Европа Западная 1310 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1084 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4251 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1024 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1935 3
Южная Корея - Республика 3398 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2908 2
Испания - Королевство 2578 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1243 2
Россия - УФО - Свердловская область 1039 2
Бельгия - Королевство 848 2
Финляндия - Финляндская Республика 1651 2
Дания - Королевство 884 2
Япония 8023 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1468 2
США - Нью-Йорк 2588 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 397 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 2
Африка - Африканский регион 2682 2
Америка Северная 2606 2
Украина 5590 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1522 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 223 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4964 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 529 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 797 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 182 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 86 1
Экономический эффект 315 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 95 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 15 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 316 1
Thomson Reuters - Рейтер 5694 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 2
CNews RND - R&D.CNews 2111 2
Cellular News 231 2
Ananova 249 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 190 2
New York Post 29 1
Newsday 43 1
CNews Северо-Запад 24 1
NEWSru.com 208 1
Maeil Business Newspaper 79 1
Commercial Times 91 1
Telecom.paper 151 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
Le Monde 19 1
New Scientist 1444 1
BuzzFeed 13 1
Пятый канал - Телеканал 44 1
CNews - ZOOM.CNews 1363 1
The Guardian - Британская газета 315 1
CNET - Издание 1557 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 277 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 338 1
Bloomberg 978 1
FT - Financial Times 1098 1
Mobile Research Group 65 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2721 1
ABI Research 230 1
Research and Markets 20 1
GfK Rus - ГФК-Русь 176 1
Strategy Analytics 283 1
Sensor Tower 9 1
Gartner Dataquest 329 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 13 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1080 1
РАН - Российская академия наук 1017 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 107 1
Олимпийские игры - Olympic Games 522 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 728 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 281 1
CeBIT 425 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 1 1
Связь-Экспокомм 39 1
PC Expo 28 1
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