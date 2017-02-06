Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Safran
Sagem
Публикаций - 166, упоминаний - 269
Safran упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 132 2
|Лубнин Кирилл 29 2
|Кучерук Павел 14 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Солонин Виталий 89 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Геклер Алена 28 1
|Фадеев Михаил 55 1
|Муртазин Эльдар 53 1
|Лахова Олеся 35 1
|Воробьев Дмитрий 9 1
|Поповкин Владимир 21 1
|Симиютин Петр 1 1
|Дорогов Михаил 4 1
|Христос Иисус 24 1
|Игнатьева Людмила 11 1
|Иванов Даниил 8 1
|Кузичев Василий 8 1
|Поторочина Ольга 7 1
|Лю Юлия 6 1
|Семечкин Олег 6 1
|Волкинд Яков 1 1
|Зайцев Павел 44 1
|Прохоров Алексей 5 1
|Путин Владимир 2451 1
|Рейман Леонид 1002 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
|Торбахов Александр 54 1
|Малис Александр 155 1
|Шамолин Михаил 119 1
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 1
|Чичваркин Евгений 158 1
|Кусков Денис 212 1
|Кожевников Алексей 61 1
|Боровиков Игорь 68 1
|Малафеев Андрей 50 1
|Кузюк Максим 8 1
|Ситников Сергей 75 1
|Комаров Павел 2 1
|Васильев Игорь 23 1
|Mobile Research Group 65 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2721 1
|ABI Research 230 1
|Research and Markets 20 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 176 1
|Strategy Analytics 283 1
|Sensor Tower 9 1
|Gartner Dataquest 329 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru