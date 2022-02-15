Индексная книга CNews*
SSO Single Sign-On Технология единого входа ESSO Enterprise Single Sign-On однократная идентификация для предприятий
Публикаций - 320, упоминаний - 392
SSO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Конусов Андрей 86 11
|Санин Александр 20 5
|Прохоров Фёдор 82 4
|Кирюшин Сергей 68 3
|Момчилович Ирина 28 3
|Андреев Валерий 24 3
|Конюхов Павел 4 3
|Губка Олег 12 3
|Дородных Дмитрий 5 2
|Сыкулев Андрей 69 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Баранов Алексей 17 2
|Грудинин Дмитрий 8 2
|Шершнев Георгий 14 2
|Васильев Григорий 39 2
|Романов Михаил 31 2
|Антонов Александр 76 2
|Зубарев Яков 24 2
|Берзин Алексей 4 2
|Педоренко Андрей 42 2
|Огуряев Дмитрий 76 2
|Клявин Владимир 30 2
|Кириченко Игорь 45 2
|Разумов Илья 13 2
|Емельянников Михаил 39 2
|Малявкин Александр 23 2
|Чаркин Евгений 240 2
|Поляков Сергей 68 2
|Абакумов Евгений 138 2
|Иванов Александр 91 2
|Путятинский Сергей 73 2
|Валчев Стоян 48 2
|Агафонова Наталия 40 2
|Хомков Игорь 45 2
|Лукацкий Алексей 99 2
|Теленков Андрей 26 2
|Савцов Игорь 29 2
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
|Колбин Евгений 59 2
|Дидковский Денис 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 676 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
|91Mobiles 1703 1
|Nextgov 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.