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SSO Single Sign-On Технология единого входа ESSO Enterprise Single Sign-On однократная идентификация для предприятий



15.02.2022 Avanpost Web SSO сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn
09.11.2018 «Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России»
12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала»
24.01.2018 Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО
09.08.2017 Solar Security и Indeed Identity автоматизировали подключение новых сотрудников к бизнес-приложениям предприятия
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO
19.10.2016 VMware анонсировала Workspace One Essentials
27.02.2014 Система КУБ интегрирована с Indeed-Id Enterprise SSO
09.07.2012 На московских порталах появится единая авторизация
13.12.2006 Oracle приступила к поставкам Oracle Enterprise Single Sign-On Suite
17.02.2006 СА выпустила пакет решений для веб и интегрированных сред
16.04.2003 Identity Management - стратегический аспект интеграции приложений
30.03.2001 Novell представила программное обеспечение управления паролями Novell Single Sign-on 2.1

Публикаций - 320, упоминаний - 392

SSO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23576 34
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 132 33
Oracle Corporation 6332 22
Google LLC 10994 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 14
Cisco Systems 4891 11
SAP SE 4902 11
IBM - International Business Machines Corp 9213 10
Citrix Systems 785 10
Meta Platforms - Facebook 4346 9
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Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 8
Yandex - Яндекс 5754 8
VMware 2150 7
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 36 7
Salesforce.com 393 7
1С-ИжТиСи 6375 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1358 7
Telegram Group 1089 6
InfoWatch - Инфовотч 927 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 346 6
Крок - Croc 1715 6
Apple Inc 11253 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 702 6
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 6
Softline - Софтлайн 2110 6
Информзащита 683 5
Naumen - Наумен 523 5
HP Inc. 5567 5
Thales - Gemalto - SafeNet 130 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1817 5
МТС Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 65 5
Check Point Software Technologies 712 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8093 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 4
OpenText - Micro Focus - Novell 868 4
Dropbox 459 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 6
Альфа-Банк 1607 4
РЖД - Российские железные дороги 1638 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 3
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 58 2
Связной Банк 102 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 125 2
Северсталь ПАО - Severstal 374 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 344 2
ВсеИнструменты.ру 229 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 394 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 2
Связной ГК 1341 2
EPIC Telecom Invest 200 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 305 2
Vimeo - Видеохостинг 67 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 147 2
Додо Пицца - DoDo Pizza 30 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
МДМ Банк 269 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1202 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 2
ПЗЦМ - Приокский завод цветных металлов 2 1
Петровский народный банк 11 1
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 7 1
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 82 1
Фаберлик - Faberlic 78 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
Мосводоканал МГУП 65 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 149 1
Cinepolis 2 1
Thoma Bravo 14 1
Capital One 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 193 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 10 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
РосЭко 5 1
Солидарность 49 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2910 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 3
Правительство Москвы 2006 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1564 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 319 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 283 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 826 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 2
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 114 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 37 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 395 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 15 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 20 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США 55 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 19 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 399 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 332 1
Администрация Президента РФ 983 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 1
АРБ - Ассоциация российских банков 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
Ассоциация менеджеров 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 180
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9188 140
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Apple iOS 6863 17
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Microsoft Office 3458 10
Microsoft Office 365 865 10
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Apple macOS 1729 6
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Microsoft Windows 2000 12709 6
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Microsoft Teams 378 5
Microsoft Exchange 1340 5
IBM Tivoli 279 5
VMware Horizon Suite 106 5
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2171 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 4
Forrester Research 812 2
Forrester Wave 45 2
Juniper Research 505 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
VMR - Verified Market Research 4 1
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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