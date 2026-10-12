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SR Space SR Drones СР Дронс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.10.2026 Таинственная компания начала выплачивать долги российского «убийцы Starlink». Он брал кредиты почти под 30% 1
21.04.2025 Налоговая заблокировала счета российского аналога Starlink 2
23.07.2024 Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

SR Space и организации, системы, технологии, персоны:

SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 17 3
Telegram Group 3052 2
МТ-Лаб 6 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 122 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1143 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1482 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 314 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 150 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 97 1
Skyeer - Скайер ИТ 7 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1173 2
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Kama Flow - КФ Венчурс 36 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 463 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3382 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1936 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1188 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 407 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 415 1
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3107 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18471 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1683 1
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 726 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 142 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 882 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2175 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3456 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26753 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2291 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 129 2
SR Space Nebo 1 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 158 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 360 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
SR Space - SR NET - СР Нет - спутниковый интернет 4 1
SR Space - SR Drones - Богомол 4 1
Мансуров Олег 9 3
Варшавский Владислав 5 1
Пугачева Татьяна 3 1
Башков Алексей 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 487 1
Калаев Дмитрий 29 1
Борисов Евгений 20 1
Крапивной Михаил 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 169771 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48383 2
Земля - планета Солнечной системы 10937 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55247 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 942 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 743 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 777 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5544 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2165 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5197 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6664 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8201 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5897 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1149 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58870 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54503 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6932 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4117 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22231 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1363 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6734 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2195 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8366 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7632 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34579 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4141 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9366 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6256 1
Платёжное поручение - Payment order 251 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2982 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8958 1
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Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 660 1
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КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 340 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8620 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 590 1
Forbes - Форбс 1035 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11625 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 1
Главбух 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8704 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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