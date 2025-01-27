SERP (Search Engine Results Page, поисковая выдача) — страница поисковой выдачи, автоматически сформированная в ответ на запрос пользователя, содержащая, по мнению поисковых алгоритмов, наиболее подходящую по смыслу запроса информацию.

Основные функциональные компоненты поисковой выдачи стабильны и не меняются на протяжении длительного времени. Но интерфейс SERP может меняться, так как отражает органическую выдачу и блоки с рекламой — платные ссылки с текстом. Вся область под рекламными блоками в SERP отведена под опциональные элементы, которые могут быть различными, и зависят от конкретного поискового запроса пользователя: