Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166839
ИКТ 13009
Организации 10207
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24944
Персоны 70856
География 2722
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

SERP Search Engine Results Page поисковая выдача

SERP - Search Engine Results Page - поисковая выдача

SERP (Search Engine Results Page, поисковая выдача) — страница поисковой выдачи, автоматически сформированная в ответ на запрос пользователя, содержащая, по мнению поисковых алгоритмов, наиболее подходящую по смыслу запроса информацию. 

Основные функциональные компоненты поисковой выдачи стабильны и не меняются на протяжении длительного времени. Но интерфейс SERP может меняться, так как отражает органическую выдачу и блоки с рекламой — платные ссылки с текстом. Вся область под рекламными блоками в SERP отведена под опциональные элементы, которые могут быть различными, и зависят от конкретного поискового запроса пользователя:

  • Cвязанные запросы — аналогичные и переформулированные ключи, по которым такую же информацию искали другие пользователи.
  • Шорткаты (one-box) — часть экрана, находящаяся перед главной поисковой выдачей.
  • Элементы управления — строка для ввода нового запроса с возможностью его автоматического дополнения и ссылки для навигации по страницам SERP.
     

27.01.2025 Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов 1
14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp 1
16.02.2022 Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы 1
23.11.2021 Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
24.10.2013 «Яндекс» увеличил выручку благодаря Mail.ru 1
25.07.2013 Чистая прибыль «Яндекса» во втором квартале 2013 г. выросла на 47% 1
25.04.2013 Выручка «Яндекса» за 1 квартал 2013 г. выросла на 36% до 8 млрд руб. 1
21.03.2013 Интернет-реклама без шаманства: как оценить эффективность 1
01.02.2012 Январь 2012: под прицелом злоумышленников — клиенты банков и пользователи «ВКонтакте» 2
28.07.2011 «Яндекс»: выручка во втором квартале выросла на 57% 1
04.03.2011 «Яндекс» разработает новую технологию поисковой выдачи 1
21.03.2008 Иностранные аналитики надувают Google в России 2

Публикаций - 15, упоминаний - 17

SERP и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7353 8
Google LLC 11786 7
Meta Platforms - Facebook 4439 6
Telegram Group 1992 5
X Corp - Twitter 2846 5
Apple Inc 12106 4
Amazon Inc - Amazon.com 2999 3
Cloudflare 107 3
DigitalOcean 25 3
GoDaddy - Регистратор доменных имен 52 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Broadcom - VMware 2362 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Microsoft Corporation 24633 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Инфоресурс СПб 3 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
IKEA - ИКЕА 155 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 3
iHerb - маркетплейс 16 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 306 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 42 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 24 1
Единая Россия - Политическая партия 293 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2905 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10510 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2917 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9193 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6959 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4752 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1609 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17073 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1825 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7101 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4990 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1205 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 772 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4079 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2465 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4867 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8464 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 777 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1903 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3788 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта 147 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3053 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1945 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3917 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 375 1
Rakuten Viber 627 5
ByteDance - TikTok 258 5
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 551 5
Google YouTube - Видеохостинг 2750 4
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 133 4
WhatsApp Messenger 1083 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 466 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 3
Google Gmail 946 3
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 17 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 2
Oracle Java - язык программирования 3076 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 1
Microsoft Windows 15668 1
Microsoft Office Excel 1198 1
Яндекс.Маркет 939 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 226 1
JavaScript - JS - язык программирования 1188 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 41 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3222 1
Apple Safari - браузер 853 1
FileZilla - FTP-клиент 23 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Discord 119 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 1
Pinterest 67 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Perl - Язык программирования 139 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
QEMU 54 1
Бифит - iBank 54 1
Хинштейн Александр 142 5
Волож Аркадий 251 4
Путин Владимир 3173 4
Мишустин Михаил 677 2
Горелкин Антон 93 2
Кудрявцев Максим 41 2
Боярский Сергей 25 2
Пушков Алексей 11 2
Боярский Михаил 9 2
Сергеев Сергей 138 1
Казарян Карен 74 1
Ушаков Михаил 33 1
Клименко Герман 49 1
Шубин Павел 7 1
Орлов Анатолий 4 1
Шелестенко Алексей 9 1
Липов Андрей 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 4
Франция - Французская Республика 7849 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1446 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 612 1
Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 484 1
Россия - ПФО - Пензенская область 590 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 746 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6131 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8042 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4148 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 5
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 82 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6705 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3148 2
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 48 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1287 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5106 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1951 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8663 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1738 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 390 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2129 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5360 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9948 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2903 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 374 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7604 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 490 1
Азартные игры - Казино 320 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 372 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
Wikipedia - Википедия 504 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
Парламентская газета 28 1
comScore 379 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще