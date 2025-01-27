SERP Search Engine Results Page поисковая выдача
SERP (Search Engine Results Page, поисковая выдача) — страница поисковой выдачи, автоматически сформированная в ответ на запрос пользователя, содержащая, по мнению поисковых алгоритмов, наиболее подходящую по смыслу запроса информацию.
Основные функциональные компоненты поисковой выдачи стабильны и не меняются на протяжении длительного времени. Но интерфейс SERP может меняться, так как отражает органическую выдачу и блоки с рекламой — платные ссылки с текстом. Вся область под рекламными блоками в SERP отведена под опциональные элементы, которые могут быть различными, и зависят от конкретного поискового запроса пользователя:
- Cвязанные запросы — аналогичные и переформулированные ключи, по которым такую же информацию искали другие пользователи.
- Шорткаты (one-box) — часть экрана, находящаяся перед главной поисковой выдачей.
- Элементы управления — строка для ввода нового запроса с возможностью его автоматического дополнения и ссылки для навигации по страницам SERP.
SERP и организации, системы, технологии, персоны:
|Хинштейн Александр 142 5
|Волож Аркадий 251 4
|Путин Владимир 3173 4
|Мишустин Михаил 677 2
|Горелкин Антон 93 2
|Кудрявцев Максим 41 2
|Боярский Сергей 25 2
|Пушков Алексей 11 2
|Боярский Михаил 9 2
|Сергеев Сергей 138 1
|Казарян Карен 74 1
|Ушаков Михаил 33 1
|Клименко Герман 49 1
|Шубин Павел 7 1
|Орлов Анатолий 4 1
|Шелестенко Алексей 9 1
|Липов Андрей 62 1
|Wikipedia - Википедия 504 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
|Парламентская газета 28 1
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