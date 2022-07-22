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Индексная книга CNews*
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SCM Supply Chain Management Системы управления цепочками поставок SCP Supply Chain Planning Планирование цепочек поставок SCE Supply Chain Execution DRP Distribution Resources Planning Система исполнения цепочек поставок


  • SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления закупками

22.07.2022 «Логистика как сервис» на базе VK Cloud Solutions начала работать в Lorus SCM
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow
17.06.2021 «Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово»
13.05.2021 «Сименс» представила новое решение для интеллектуального мониторинга предприятий
27.01.2021 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты виртуальных и облачных сред обеспечит безопасность DevOps от атак на цепочки поставок
02.11.2020 Консорциум SAP, Roche и Tenthpin разработает новый стандарт цепочек поставок для клинических исследований
21.08.2020 Исследование Accenture: только 10% компаний имеют клиентоориентированные цепочки поставок, необходимые для устойчивости бизнеса
20.07.2020 Глобальная цепочка поставок Schneider Electric получила награду Power of the Profession 2020
07.08.2019 ГК «Корус Консалтинг» оптимизировала цепочки поставок в «Магните»
26.11.2018 Власти не смогли отобрать «Укртелеком» у главного донбасского олигарха
31.10.2018 Oracle представила готовые блокчейн-приложения для разных бизнес-сценариев
26.09.2018 DTG запускает блокчейн-платформу Tracelabel для управления цепочками поставок
23.01.2018 Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком»
11.01.2018 У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом»
14.11.2017 Публичные SaaS-сервисы Oracle доступны в ЦОД российских клиентов
14.11.2017 Oracle стал раздавать из облака ERP и SCM, как требует закон о хранении данных в России
27.12.2016 Atlas ERP пополнилась инструментами для управления цепочками поставок
29.09.2016 Новое решение Dassault Systèmes позволит горнодобывающим компаниям оптимизировать цепочки поставок
25.05.2016 «Евродизайн» управляет складом с помощью Infor Supply Chain Execution
18.03.2016 Фонд «Сколково» выделит 5 млн руб. на разработку системы SCM Larus
29.06.2015 Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам
25.05.2015 «Протек» внедрил решения JDA для оптимизации обслуживания клиентов
11.09.2014 Новое приложение Oracle Yard Management повысит прозрачность цепочки поставок на территориях складов
30.05.2014 Accenture оптимизировала управление цепочкой поставок и запасами для «Леруа Мерлен» в России
15.04.2014 Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM
14.04.2014 Выбирая SCM, помни об OMNI
14.04.2014 Как автоматизированы логистические цепочки
14.04.2014 Зачем торговле Supply Chain Management?
28.01.2014 EET Europarts приобрела контрольный пакет акций британского дистрибьютора запчастей для компьютеров и принтеров EAF Supply Chain
04.10.2012 В «Эльдорадо» внедрена система управления складами на базе SAP SCM EWM
04.06.2012 «Ситроникс ИТ» получил новые отраслевые специализации Oracle
08.11.2011 Сеть «М.Видео» автоматизировала управление логистикой на базе SAP SCM
06.09.2011 Club.CNews: BPMS для SCM
09.08.2011 На ММК завершено внедрение системы производственно-экономического планирования
06.04.2011 «Балтика» оптимизирует управление цепочками поставок на основе Oracle Strategic Network Optimization
14.12.2010 «Магнитогорский металлургический комбинат» оптимизирует производственно-экономическое планирование с помощью GMCS
16.11.2010 «Продконтракт» управляет складом с помощью Infor SCM WM
20.09.2010 «Арагосса» внедрила систему Infor SCM Warehouse Management
25.08.2010 «Евросеть» оптимизирует управление закупками и цепочки поставок с помощью Brightstar
12.07.2010 Software AG & IDS Scheer участвует в создании системы SCM для холдинга «Сибур»

Публикаций - 699, упоминаний - 803

SCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6323 114
SAP SE 4889 108
Microsoft Corporation 23540 80
IBM - International Business Machines Corp 9202 60
7035 34
1С-ИжТиСи 6351 32
Intel Corporation 11682 27
Корус Консалтинг ГК 1073 26
Крок - Croc 1713 25
Apple Inc 11230 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9507 24
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6281 22
Infor 230 22
Huawei 3517 22
Google LLC 10977 21
Samsung Electronics 9750 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4176 20
SAP CIS - САП СНГ 834 19
Accenture plc 629 19
Укртелеком 240 19
HP Inc. 5526 18
Прогноз 1660 17
SAS Institute 910 17
Amazon Inc - Amazon.com 2810 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10112 16
Cisco Systems 4884 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8072 15
Dell EMC 4921 15
Yandex - Яндекс 5712 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6988 14
Siemens AG - Siemens Group 2546 14
Цифра ГК 2158 13
GMCS 346 13
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1807 12
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 321 12
AMD - Advanced Micro Devices 3870 11
Тримоб 32 11
Hitachi - Хитачи 1455 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 959 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5853 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6208 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1839 16
Газпром ПАО 1160 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 13
System Capital Management (SCM) 23 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 12
X5 Group 821 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 12
EPIC Telecom Invest 200 11
Walmart - Wal-Mart Stores 367 11
X5 Group - Перекрёсток 454 10
Окей - О'Кей - Гипермаркет 183 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 9
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 8
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 15 8
Лента - Сеть розничной торговли 1707 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 7
РЖД - Российские железные дороги 1626 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 7
Россети Ленэнерго 2352 7
Group DF 7 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 437 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 6
eBay Inc 1599 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 232 6
Danone - Данон 77 6
Boeing 988 5
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 38 5
Лента - Утконос 155 5
Почта России ПАО 1998 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 5
Белый Ветер 353 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 196 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 182 5
Связной ГК 1339 5
Ростех - Вертолеты России 156 5
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 4
Unilever - Юнилевер Русь 114 4
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18021 57
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10409 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9179 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1855 13
Президент Российской Федерации 3730 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2404 11
Администрация Президента РФ 978 10
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4394 10
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 118 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1322 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3719 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 980 8
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 45 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3003 6
СБУ - Служба безопасности Украины 72 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2414 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2881 6
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 148 5
Президент Украины 119 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1665 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 235 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2518 5
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3066 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 824 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2030 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 4
Судебная власть - Judicial power 2104 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1552 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1019 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 252 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 337 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 686 3
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 724 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2574 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 76 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 17 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 8 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 10 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
OpenChain 1 1
4CIO 711 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
Linux Foundation 174 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 442 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53584 308
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26066 218
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5210 193
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39237 172
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79424 170
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5471 142
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17317 136
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8009 109
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13129 107
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25877 98
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11418 89
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3427 84
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11981 82
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1512 78
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19986 75
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8235 69
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8167 68
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17369 66
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9954 64
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2412 61
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3784 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9548 58
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5137 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10891 57
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13604 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21455 52
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4226 50
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10256 49
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11253 48
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3324 47
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10975 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9152 45
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5416 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8312 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17582 43
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7816 42
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19277 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25182 41
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3770 39
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1370 36
Microsoft Windows 2000 12697 43
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6557 32
Oracle E-Business Suite - OEBS 547 32
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 809 30
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 27
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3288 22
Apple iPhone 6 6191 22
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 21
Microsoft Office 3450 20
Microsoft Windows 14479 20
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 20
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 17
Linux OS 8297 16
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 34 15
Age of Kings 3449 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4813 13
Oracle Java - язык программирования 2774 13
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1975 11
Microsoft Azure 1323 11
Scala - Язык программирования 130 10
Microsoft Dynamics 1171 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6639 9
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 206 9
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 971 9
Epicor iScala 87 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2515 8
Google Android 12602 8
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 22 8
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 78 8
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 129 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 8
Oracle PeopleSoft 382 8
Infor ERP LN 187 7
Oracle Retail 58 7
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System 11 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4137 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1456 7
Apple iOS 6830 7
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 150 7
Ахметов Ринат 53 19
Trump Donald J. - Трамп Дональд 369 10
Путин Владимир 2741 8
Янукович Виктор 53 8
Красилов Дмитрий 11 8
Фирташ Дмитрий 8 8
Андреев Максим 35 8
Майоров Дмитрий 10 5
Химич Роман 44 5
Gittoes Derek - Гиттус Дерек 7 5
Горбуненко Денис 5 5
Семеновская Елена 41 5
Мельникова Анастасия 249 5
Мурадян Артур 17 4
Рахманов Александр 23 4
Козырь Сергей 32 4
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 4
Гурова Наталья 13 4
Махов Геннадий 11 4
Biden Joe - Байден Джо 77 4
Сафронов Юрий 67 4
Мартынов Владислав 113 4
Азаров Николай 15 4
Казак Максим 161 3
Мартынов Дмитрий 37 3
Медведев Дмитрий 1631 3
Парменова Наталия 63 3
Порецкий Олег 9 3
Еремин Андрей 12 3
Богданов Кирилл 112 3
Хорошковский Валерий 6 3
Попова Мария 140 3
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 18 3
Шлыков Алексей 44 3
Мишустин Михаил 482 3
Хромов Андрей 12 3
Осипов Сергей 29 3
Никифоров Николай 1172 3
Красюков Дмитрий 43 3
Паршин Максим 276 3
Россия - РФ - Российская федерация 123440 401
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50260 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39492 97
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13196 92
Европа 21334 88
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17164 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15142 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15046 52
Украина 7292 47
Германия - Федеративная Республика 12023 39
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12954 29
Америка Северная 2938 25
Япония 12941 24
Европа Восточная 3002 23
Франция - Французская Республика 7091 22
Казахстан - Республика 4862 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6328 21
Южная Корея - Республика 6296 20
Азия - Азиатский регион 4669 20
Индия - Республика 5084 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2385 18
Нидерланды 3312 18
Турция - Турецкая республика 2079 15
Беларусь - Белоруссия 4299 15
Китай - Тайвань 3752 14
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1747 13
Ближний Восток 2653 13
Испания - Королевство 3604 12
Америка 2155 12
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 12
Канада 4713 12
Польша - Республика 1854 11
Австрия - Австрийская Республика 1115 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3431 10
Италия - Итальянская Республика 4230 10
Бразилия - Федеративная Республика 2241 10
Украина - Киев 942 9
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 987 9
Земля - планета Солнечной системы 9716 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42178 167
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20407 157
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41873 132
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5137 122
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15133 107
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10402 91
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6822 83
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9215 61
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14123 58
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24084 56
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10750 54
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4655 54
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3223 54
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4201 49
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6111 42
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2602 41
Логистика сбытовая - Сбыт 2214 41
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2174 38
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3669 31
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1914 31
Страхование - Страховое дело - Insurance 5191 30
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2587 29
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2695 27
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3720 26
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1958 25
Энергетика - Energy - Energetically 4224 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4072 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8320 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7555 23
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4059 23
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5426 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5210 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4185 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4951 22
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1688 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4272 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5148 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3918 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6082 20
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1002 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 15
Thomson Reuters - Рейтер 5776 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1245 10
Открытые системы ИД 173 8
91Mobiles 1701 7
Ведомости 563 6
TAdviser - Центр выбора технологий 304 6
Лига.нет 12 4
Forbes - Форбс 635 4
Bloomberg 1114 4
CNews - ZOOM.CNews 1757 3
Интерфакс Украина 12 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 3
Intelligent Enterprise 27 2
NYT - The New York Times 1003 2
Мобильные системы 113 2
Tom’s Hardware 179 2
ComNews - Медиа-бизнес 95 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 2
FT - Financial Times 1167 2
Tech Advisor 2 1
cnTechPost 7 1
CRN 46 1
Newsweek 36 1
Android Headline 8 1
PCweek 30 1
Nextgov 22 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 75 1
InformationWeek 234 1
CBS MarketWatch 309 1
Huffington Post 34 1
ComputerWire 51 1
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Top Gear - автомобильная передача 7 1
Nikon Rumors 5 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
IDC - International Data Corporation 4852 45
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7478 44
Gartner - Гартнер 3481 41
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2149 22
Forrester Research 812 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 529 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 6
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 5
IDC Russia - IDC Россия 161 4
Gartner - AMR Research 48 4
Aberdeen Group 48 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 265 3
Gartner - Dataquest 348 2
GfK Rus - ГФК-Русь 207 2
Mercury Research 65 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
ABI Research 233 2
Медиалогия 50 2
Markets&Markets Research 105 2
Counterpoint Research 74 2
Gartner Magic Quadrant Cloud Financial Close Solutions - Cloud Core Financial Management Suites - Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 3 2
BCG - Boston Consulting Group 100 2
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 2
IDC Russia Enterprise Application Software Market 5 2
ARC Advisory Group 20 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 2
Microsoft Worktrend Index 7 1
Cybersecurity Ventures 7 1
CNews Мишень 160 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
Forbes Global 2000 32 1
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
Synergy Research Group 40 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
Forrester Wave 45 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Constellation Research 5 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 7
РАН - Российская академия наук 1804 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 173 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 578 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 273 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1293 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 295 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 162 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 22 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 663 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 61 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 241 2
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 8 2
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет или Университет Квинсленда. 8 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 108 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 1
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 32 1
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 34 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 14 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
SoftwareONE Academy 1 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 56 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 10 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 21 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 55 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 16 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 147 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 25 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
Oracle Academy 8 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 68 1
МЭИ - Московский энергетический институт 91 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11664 34
Gartner Symposium ITxpo 27 6
День молодёжи - 27 июня 692 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 874 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1735 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 413 4
Microsoft Dynamics AX Forum 27 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 2
CeBIT 461 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2083 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Microsoft Ignite 38 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 2
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 1
SAP Value Award 6 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Samsung Galaxy Unpacked 6 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
Связь-Экспокомм 94 1
SAP Quality Awards 6 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 1
NetApp Insight - конференция 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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