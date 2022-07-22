Индексная книга CNews*
SCM Supply Chain Management Системы управления цепочками поставок SCP Supply Chain Planning Планирование цепочек поставок SCE Supply Chain Execution DRP Distribution Resources Planning Система исполнения цепочек поставок
- SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления закупками
Публикаций - 699, упоминаний - 803
SCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ахметов Ринат 53 19
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 369 10
|Путин Владимир 2741 8
|Янукович Виктор 53 8
|Красилов Дмитрий 11 8
|Фирташ Дмитрий 8 8
|Андреев Максим 35 8
|Майоров Дмитрий 10 5
|Химич Роман 44 5
|Gittoes Derek - Гиттус Дерек 7 5
|Горбуненко Денис 5 5
|Семеновская Елена 41 5
|Мельникова Анастасия 249 5
|Мурадян Артур 17 4
|Рахманов Александр 23 4
|Козырь Сергей 32 4
|Kurian Thomas - Куриан Томас 45 4
|Гурова Наталья 13 4
|Махов Геннадий 11 4
|Biden Joe - Байден Джо 77 4
|Сафронов Юрий 67 4
|Мартынов Владислав 113 4
|Азаров Николай 15 4
|Казак Максим 161 3
|Мартынов Дмитрий 37 3
|Медведев Дмитрий 1631 3
|Парменова Наталия 63 3
|Порецкий Олег 9 3
|Еремин Андрей 12 3
|Богданов Кирилл 112 3
|Хорошковский Валерий 6 3
|Попова Мария 140 3
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 18 3
|Шлыков Алексей 44 3
|Мишустин Михаил 482 3
|Хромов Андрей 12 3
|Осипов Сергей 29 3
|Никифоров Николай 1172 3
|Красюков Дмитрий 43 3
|Паршин Максим 276 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.