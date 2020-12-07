Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

SAP ERP Retail
SAP for Retail


07.12.2020 «Глобус» автоматизирует склады в России, Германии и Чехии на базе SAP 1
26.11.2020 Челябинская торговая сеть «Молл» перешла на систему по управлению предприятием SAP S/4HANA 1
09.11.2020 Novardis поможет «Магниту» трансформировать процессы товародвижения и логистики 1
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
02.11.2018 «Глобус» построил цифровой фундамент на базе SAP 1
24.05.2018 МТС и SAP создали центр экспертизы интеграционных решений для ритейла 1
19.01.2018 «Лента» с помощью SAP становится real-time ритейлером 1
22.09.2016 «Детский мир» построил единое информационное пространство на базе SAP for Retail 2
21.04.2016 «Связной» мигрирует на SAP 5
01.02.2016 «Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-аналитики для сети магазинов «Детский мир» 1
25.01.2016 Wikimart создает единую систему развития онлайн- и оффлайн-торговли на платформе SAP 1
30.07.2015 Торговая сеть «Ереван Сити» приступила к внедрению решений на базе SAP HANA 1
09.07.2015 «Детский мир» продолжает открывать новые магазины вместе с «Пилотом» 1
05.06.2015 Inventive Retail Group формирует стратегические и инвестиционные планы с помощью SAP BPC 1
26.05.2015 Розничная сеть Prisma в России внедрила Novardis Retail 2
27.04.2015 Организация тестирования: от единичных проектов к единому центру управления качеством 1
08.12.2014 Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail 1
02.12.2014 Next Solutions развивает электронную коммерцию в России на базе SAP for Retail 3
01.09.2014 Завершен первый этап проекта внедрения SAP for Retail в Next Solutions 2
14.07.2014 Inventive Retail Group подвела итоги использования SAP for Retail в течение года 3
11.04.2014 Ритейл развивает ERP и все чаще обращается к CRM 1
11.04.2014 Ритейл 2013: информатизация на фоне замедления роста 1
19.03.2014 Novardis разработала новое решение на базе SAP F&R для прогнозирования спроса и планирования запасов в рознице 2
20.01.2014 В «Утконосе» назначен новый ИТ-директор 1
25.11.2013 IBS помогла «Бахетле» выполнить миграцию SAP на новое оборудование 1
25.06.2013 Модернизация ИТ-инфраструктуры: задачи и решения 1
25.03.2013 Нужны ли рознице публичные облака? 1
14.03.2013 «Онланта» обеспечила облачный хостинг SAP for Retail для сети магазинов Inventive Retail Group 4
04.03.2013 Розничная сеть «Посуда Центр» внедрила SAP for Retail 3
27.11.2012 Enter начал масштабный проект по внедрению решений SAP 2
02.10.2012 «Ювелирная сеть 585» ищет ИТ-директора на 300 тыс. рублей в месяц 2
11.09.2012 «Белвест» внедряет новую ERP-систему на базе решения SAP 1
11.09.2012 «Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP 2
28.05.2012 «Утконос» внедряет SAP ERP 6.0 for Retail 5
21.05.2012 Интернет-магазин E5.ru работает на базе SAP for Retail 3
11.05.2012 «Твой Дом» внедрил SAP Enterprise Portal для управления закупками 1
02.02.2012 «Ювелирная сеть 585» автоматизирует бизнес на базе SAP for Retail 2
02.11.2011 «МегаФон Ритейл» ищет ИТ-директора 1
27.07.2011 Бизнес-процессы «МегаФон Ритейл» автоматизированы на базе novaRetail 1

Публикаций - 61, упоминаний - 115

SAP ERP Retail упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3218 32
SAP CIS - САП СНГ 757 16
Novardis - Новардис Консалтинг 41 10
3770 5
Inventive Retail Group 63 4
Oracle Corporation 3360 4
Ланит ГК 1160 4
Samsung Electronics 5714 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Инфосистемы Джет 675 3
IBM 3554 3
Онланта 75 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS 76 1
Крок 1221 1
Magento Inc 26 1
TeamIdea - Тимидея Групп 17 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Custis 73 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
3Keys GmbH 5 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
X5 Group - Х5 Технологии 8 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
SAP Consulting 28 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Компас 92 1
Infor 147 1
Qlik 63 1
GMCS 224 1
Accenture - Аксенчер 533 1
1С-Рарус 538 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Informatica 75 1
Prisma - Нейронные сети 24 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 4
Утконос 99 4
Связной ГК 883 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
X5 Group 599 3
Евросеть 890 3
Nike 87 3
Lego 84 3
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Твой дом - сеть гипермаркетов 12 2
re:Store 106 2
X5 Group - Перекресток 204 2
WikiMart - Викимарт 40 1
Knight Frank 10 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Crocus Group - Крокус Групп 5 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Trellas 17 1
Роснефть НК 367 1
SLV 7 1
Solvers 15 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Виктория - Сеть супермаркетов 42 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
ALM - Applicaton Lifecycle Management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 1 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 184 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 60 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 26 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 374 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 9
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 5
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 5
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 7 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 3
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
SAP POS DM - SAP Point-of-Sale Data Management 3 2
Novardis Retail 2 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 2
Microsoft Office 1948 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
SAP MAP - SAP Merchandise and Assortment Planning 3 1
SAP Mobile Platform 28 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP Promotion Management 2 1
IBM Cognos BI 143 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Avaya Interaction Center 9 1
Oracle Siebel CRM Loyalty 12 1
SAP CRM Loyalty Management 5 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 1
SAP BW/4HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 11 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
SAP Entreprise Portal 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 3 1
SAP PO - SAP Price Optimization 2 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Qlikview 97 1
Oracle Siebel CRM 166 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Низник Александр 19 6
Горяйнов Андрей 44 4
Ройтенберг Марк 13 3
Сытин Дмитрий 50 3
Юрьев Илья 45 3
Рыбакова Любовь 12 2
Малышев Игорь 13 2
Таран Сергей 38 2
Кондарев Сергей 8 2
Рубцова Ольга 32 2
Сафронов Юрий 61 1
Медведева Светлана 4 1
Дей Марья 7 1
Зика Ондржей 1 1
Шимке Мартин 1 1
Андреев Максим 29 1
Ушанова Мария 2 1
Бальд Анджей 1 1
Коскинен Марита 3 1
Смыков Тихон 12 1
Гришанова Ирина 25 1
Орехов Вячеслав 41 1
Болгарин Евгений 3 1
Чичваркин Евгений 82 1
Корня Алексей 73 1
Петунин Алексей 58 1
Мамут Александр 109 1
Попов Сергей 72 1
Гонтарев Павел 69 1
Красюков Дмитрий 43 1
Парменова Наталия 62 1
Кузьмич Всеволод 30 1
Ноготков Максим 40 1
Кузьмин Сергей 29 1
Артемьев Тимур 13 1
Заржецкий Александр 30 1
Артеменко Алексей 15 1
Чирахов Владимир 8 1
Нагов Антон 5 1
Ивицкий Дмитрий 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Чехия - Чешская Республика 499 3
Восточная Европа 1688 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - Архангельск 213 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Казахстан - Республика 2646 2
Россия - Кольцово 24 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Россия - Нижнекамск 38 1
Армения - Ереван 86 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - Сибирь 880 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Европа Западная 618 1
Европа 3781 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Литва - Литовская Республика 331 1
Латвия - Латвийская Республика 451 1
Армения - Республика 689 1
Россия - Омск 631 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Индия - Республика 2181 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 244 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
IDC - International Data Corporation 2728 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767297, в очереди разбора - 670982.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще