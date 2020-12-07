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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP ERP Retail
SAP for Retail
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Публикаций - 61, упоминаний - 115
SAP ERP Retail упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
|Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
|Низник Александр 19 6
|Горяйнов Андрей 44 4
|Ройтенберг Марк 13 3
|Сытин Дмитрий 50 3
|Юрьев Илья 45 3
|Рыбакова Любовь 12 2
|Малышев Игорь 13 2
|Таран Сергей 38 2
|Кондарев Сергей 8 2
|Рубцова Ольга 32 2
|Сафронов Юрий 61 1
|Медведева Светлана 4 1
|Дей Марья 7 1
|Зика Ондржей 1 1
|Шимке Мартин 1 1
|Андреев Максим 29 1
|Ушанова Мария 2 1
|Бальд Анджей 1 1
|Коскинен Марита 3 1
|Смыков Тихон 12 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Болгарин Евгений 3 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Корня Алексей 73 1
|Петунин Алексей 58 1
|Мамут Александр 109 1
|Попов Сергей 72 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Парменова Наталия 62 1
|Кузьмич Всеволод 30 1
|Ноготков Максим 40 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Артемьев Тимур 13 1
|Заржецкий Александр 30 1
|Артеменко Алексей 15 1
|Чирахов Владимир 8 1
|Нагов Антон 5 1
|Ивицкий Дмитрий 18 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
|САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767297, в очереди разбора - 670982.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767297, в очереди разбора - 670982.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru