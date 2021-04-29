Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SAP ERP HCM
Human Capital Management
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 152, упоминаний - 283
SAP ERP HCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никитин Сергей 32 7
|Путин Владимир 1824 5
|Гонтарев Павел 69 4
|Красюков Дмитрий 43 4
|Шеховцов Юрий 33 2
|Шахова Мария 2 2
|Юрьев Илья 45 2
|Медведева Светлана 4 2
|Родионов Максим 5 2
|Ермолаев Алексей 7 2
|Стрелкина Любовь 8 2
|Горяйнов Андрей 44 2
|Носов Сергей 6 1
|Калинин Денис 63 1
|Демьянова Елена 7 1
|Al-Saleh Adel - Аль-Салех Адель 2 1
|Зимненко Игорь 3 1
|Анастасии Левченко 1 1
|Левченко Анастасия 1 1
|Егин Иван 1 1
|Мерзликин Дмитрий 1 1
|Ткаченко Сергей 5 1
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 1
|Трепыхалин Виталий 2 1
|Коваль Ольга 1 1
|Афанасьева Ольга 7 1
|Калмыков Дмитрий 1 1
|Гузеев Дмитрий 2 1
|Ивицкий Дмитрий 18 1
|Маркин Владимир 9 1
|Николаева Ирина 4 1
|Мельник Иван 10 1
|Савосина Елена 1 1
|Даниленко Александр 1 1
|Король Александр 1 1
|Шумцов Александр 1 1
|Ардамин Алексей 2 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Акопян Екатерина 1 1
|Калюжный Игорь 24 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|RSUG - Russian SAP User Group 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760596, в очереди разбора - 664286.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760596, в очереди разбора - 664286.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru