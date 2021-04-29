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SAP ERP HCM
Human Capital Management


29.04.2021 «Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP 1
29.03.2021 «Корус консалтинг» внедрила в «Русполимет» корпоративный портал на базе «1С-битрикс24» 1
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM 1
04.03.2021 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX 1
12.11.2020 «Витте консалтинг» стала партнером «Магнита» по автоматизации HR-процессов 3
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
26.10.2020 «Магнит» запустил программу трансформации ERP 1
27.07.2020 ABC Consulting модернизировал автоматизированную систему управления результативностью в Группе НЛМК 2
25.02.2020 «Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP 1
06.12.2019 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 1
17.10.2019 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1
17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию 5
23.09.2019 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 2
13.09.2019 IBS завершила работы по миграции ландшафта SAP ERP для компании Russ Outdoor 1
22.07.2019 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных 1
18.06.2019 Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо» 1
30.05.2019 Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха 1
20.05.2019 Банк «Открытие» завершил внедрение решения SAP по кадровому администрированию и расчету заработной платы 2
02.04.2019 Юрий Шеховцов, ИТ-директор «Норникеля» – о роботах и цифровых двойниках 1
13.12.2018 Норникель реализовал проект по созданию корректирующей отчетности на базе SAP 1
21.11.2018 ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем 1
24.07.2018 SAP сообщил о росте доходов облачного бизнеса на 30% 1
04.07.2018 «Связной | Евросеть» построит бизнесс-процессы на базе решений SAP 1
26.06.2018 «Ашан» в России сэкономил 266 миллионов с помощью SAP 2
22.06.2018 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» заменили часть бухгалтерии роботами 1
28.03.2018 Как ОМК создавала электронный архив технической документации 1
31.01.2018 «Корус Консалтинг» создал ECM-систему для ОЦО «Мегафона» 1
10.01.2018 SAP представила HCM Bridge to the Cloud для перевода HR-процессов в облако 1
21.12.2017 «Альфа-Банк» перевел формирование налоговой отчетности на платформу SAP 1
19.07.2017 «МРСК Центра» модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота 1
02.06.2017 «Ашан Россия» планирует развивать проект SAP в области цифровой трансформации HR-процессов 1
12.04.2017 SAP для «Аэрофлота» за год подорожал на 113 миллионов 1
07.03.2017 Сибирская генерирующая компания: Внедряя «1С», рассчитывайте только на себя 1
29.11.2016 «Техносерв» консолидирует системы НЛМК в частном облаке 2
24.10.2016 «Ашан Ритейл Россия» построит единую систему управления персоналом на базе SAP HCM 1
14.09.2016 Abbyy и «Эвола» предложили совместное решение для анализа резюме соискателей 1
07.09.2016 SAP SuccessFactors переносит расчет заработной платы в «облака» 1
22.07.2016 Выручка SAP от облачных подписок и поддержки во втором квартале 2016 г. выросла на 30% 1
17.06.2016 «Таргин» приступил к внедрению SAP S/4 HANA 1
28.04.2016 Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP 5

Публикаций - 152, упоминаний - 283

SAP ERP HCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3212 82
SAP CIS - САП СНГ 753 33
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 25
3738 15
iTeco - Ай-Теко 717 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Oracle Corporation 3344 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Рамэк-ВС 70 6
Авикомп сервисез - Avicomp 20 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 6
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 6 5
Т-Платформы 274 4
OpenText 160 4
Microsoft Corporation 11077 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Accenture - Аксенчер 531 3
Галактика - Корпорация 248 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
IBM 3539 2
Витте Консалтинг 24 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 2
NortonLifeLock (Symantec) 779 2
Directum - Директум 645 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
ИБС экспертиза 43 2
HP Inc. 2909 2
SAP Business Network Group - SAP Business Networks 2 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Инфосистемы Джет 675 2
UIPath 27 2
Cisco Systems 2040 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
SAP Казахстан 8 1
ТНК-ВР Холдинг 148 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 5
Северсталь ПАО 204 5
Газпром ПАО 520 4
X5 Group 599 4
X5 Group - Перекресток 203 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 3
Аэрофлот 493 3
Норникель - Норильский никель 177 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Бинбанк 184 2
РусГидро ПАО 129 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 2
PepsiCo - Пепсико 95 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 4 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Северсталь Менеджмент 26 1
Porsche 36 1
Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Норильский Никель 5 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Мегаполис ТК 88 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ВТБ24 583 1
ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз 1 1
Nordgold - Нордголд 9 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 6
Президент Российской Федерации 1439 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 5
Арбитражный суд города Москвы 339 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Федеральное казначейство России 766 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Росвоенипотека ФГКУ 4 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 31
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
AOD - Always On Display 103 1
Workflow - Поток работ 57 1
ALM - Applicaton Lifecycle Management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 1 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 23 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 219 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 19
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 8
SAP SuccessFactors 110 8
Microsoft Office 1939 7
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 26 6
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 6
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 6
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 6
Буквоед - система оптического распознавания текста 10 6
Ковчег - система резервного копирования 29 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 5
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 4
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 4
SAP Concur 23 4
SAP Ariba 71 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 4
Java - Язык программирования 1176 3
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 3
SAP SuccessFactors Employee Central 10 3
Linux OS 4257 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
SAP S/4HANA Retail 5 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 2
Microsoft SQL Server 793 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 2
БОСС-Кадровик 74 2
Microsoft Excel 436 2
Microsoft Windows 10 6635 2
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 2
Google Android 10751 2
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 5 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 2
SAP ЦОД 10 2
SAP S/4HANA Finance 15 2
Никитин Сергей 32 7
Путин Владимир 1824 5
Гонтарев Павел 69 4
Красюков Дмитрий 43 4
Шеховцов Юрий 33 2
Шахова Мария 2 2
Юрьев Илья 45 2
Медведева Светлана 4 2
Родионов Максим 5 2
Ермолаев Алексей 7 2
Стрелкина Любовь 8 2
Горяйнов Андрей 44 2
Носов Сергей 6 1
Калинин Денис 63 1
Демьянова Елена 7 1
Al-Saleh Adel - Аль-Салех Адель 2 1
Зимненко Игорь 3 1
Анастасии Левченко 1 1
Левченко Анастасия 1 1
Егин Иван 1 1
Мерзликин Дмитрий 1 1
Ткаченко Сергей 5 1
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 1
Трепыхалин Виталий 2 1
Коваль Ольга 1 1
Афанасьева Ольга 7 1
Калмыков Дмитрий 1 1
Гузеев Дмитрий 2 1
Ивицкий Дмитрий 18 1
Маркин Владимир 9 1
Николаева Ирина 4 1
Мельник Иван 10 1
Савосина Елена 1 1
Даниленко Александр 1 1
Король Александр 1 1
Шумцов Александр 1 1
Ардамин Алексей 2 1
Копаев Геннадий 16 1
Акопян Екатерина 1 1
Калюжный Игорь 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Германия - Федеративная Республика 3633 7
Украина 3365 5
Россия - СФО - Новосибирск 1967 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Казахстан - Республика 2629 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - Рязань 353 3
Бразилия - Федеративная Республика 1125 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 3
Европа 3752 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Нидерланды 973 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Северная Америка 1411 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Япония 2780 2
Ближний Восток 1473 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - Красноярск 845 1
Россия - Барнаул 360 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Венгрия 293 1
Россия - Щёлково 33 1
Чехия - Чешская Республика 495 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Россия - Ярославль 404 1
Беларусь - Минск 327 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
Антиимпортозамещение 6 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 2
Человеческий фактор 126 1
Русский язык 982 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Экономический эффект 20 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
CNews Analytics 1988 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 6
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760596, в очереди разбора - 664286.
Создано именных указателей - 46354.
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