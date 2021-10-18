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SAP ERP
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18.10.2021 «Т плюс» разработала и внедрила собственных системных роботов на базе технологий SAP 1
13.10.2021 Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрила SAP Marketing 1
25.08.2021 В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP 2
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг» 3
28.06.2021 IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС» 1
23.06.2021 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе 1
28.05.2021 TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий 1
28.05.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений 1
07.04.2021 «Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP 1
18.02.2021 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров 1
08.02.2021 TerraLink выпустила новую версию TerraLink xDE 3
26.01.2021 «Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP 1
15.01.2021 IBS нормализовала данные по закупкам в ТМК 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
03.12.2020 Как на деле, а не на словах снизить ИТ-затраты 1
03.12.2020 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club 1
27.11.2020 Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov 1
26.11.2020 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP 1
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 1
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
05.11.2020 X5 Retail Group завершила проект миграции SAP-систем в российский ЦОД 2
19.10.2020 Blue Prism представила акселераторы SAP 1
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
02.09.2020 «Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC 1
30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 1
28.07.2020 «Доксвижн» представила модуль для интеграции Docsvision с SAP ERP 4
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
23.07.2020 В России началась «миграция» между ERP-системами SAP 1
21.07.2020 Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства 1
20.07.2020 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО 1
29.06.2020 IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP 2
11.06.2020 Три продукта «Контура» получили сертификаты на интеграцию с SAP 1
08.06.2020 «Евраз» объединил данные об объектах недвижимости на базе SAP Real Estate Management 1
06.05.2020 Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс» 1
28.04.2020 «Северсталь» внедряет платформу SAP S/4HANA 1
23.04.2020 SOCAR запускает проект «Цифрового месторождения» на платформе SAP UFAM 1
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1
16.03.2020 ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP 1
21.02.2020 Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем? 2
21.01.2020 «Строительный двор» перевел контактный центр на Naumen Contact Center 1

Публикаций - 443, упоминаний - 662

SAP ERP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3208 250
SAP CIS - САП СНГ 753 76
3728 34
Oracle Corporation 3333 33
Microsoft Corporation 11039 29
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 28
IBM 3530 21
OpenText 160 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 15
Ланит ГК 1155 13
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 11
SAP Consulting 28 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 9
Softline - Софтлайн 1474 9
TerraLink - ТерраЛинк 183 9
Docsvision - ДоксВижн 770 9
Галактика - Корпорация 248 9
Ланит - Норбит - Norbit 202 8
Крок 1219 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 7
Siemens AG - Сименс Россия 646 7
Dell EMC 2393 7
Novardis - Новардис Консалтинг 41 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 7
Астерос - Asteros 531 6
Saprun - Сапран групп 38 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 6
Инфосистемы Джет 675 6
HP Inc. 2901 6
Sabre Corporation 116 6
VMware 1829 5
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 5
Software AG & IDS Scheer 109 5
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 5
Abbyy 793 5
Корус Консалтинг ГК 805 5
Intel Corporation 4158 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Accenture - Аксенчер 531 4
Аэрофлот 492 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Лента - Сеть розничной торговли 188 7
Почта России ПАО 1570 7
ВТБ24 583 7
Евросеть 883 7
Северсталь ПАО 204 6
Силовые машины 32 6
Альфа-Банк 1123 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 5
Алроса АК 81 5
Газпром нефть 380 5
Газпром ПАО 519 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
МРСК Юга - Россети Юг 22 4
ЗапСибНефтехим 19 4
X5 Group 599 4
Связной ГК 877 4
Татнефть 112 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 3
Ренессанс кредит Банк 143 3
Роснефть НК 367 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 3
X5 Group - Перекресток 203 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 3
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 3
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
РусГидро ПАО 129 3
Норникель - Норильский никель 177 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Петербургский метрополитен ГУП 48 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Правительство РФ 2200 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 3 2
SOCAR - The State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 3 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 46 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Роснано 456 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 71
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 18
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 15
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 6
Big Data - Большие данные 1136 5
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 71 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 4
DevOps - Development и Operations 296 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 4
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 3
ИТ-аутсорсинг 670 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 118 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 45
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 33
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 22
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 19
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 12
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 12
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 11
SAP Business Suite 65 11
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 11
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 10
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 9
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 9
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 9
Google Android 10750 7
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 7
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 7
SAP NetWeaver 62 7
SAP Fiori 40 7
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 7
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 6
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 6
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 6
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 6
Microsoft SQL Server 790 6
Microsoft Office 1926 6
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 5
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 5
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 5
Галактика ERP 63 5
Apple iOS 5741 5
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 5
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 5
SAP BW/4HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 11 5
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 5
OpenText Documentum 189 5
Java - Язык программирования 1169 5
Microsoft Azure 1171 5
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 4
Microsoft Exchange 680 4
Горяйнов Андрей 44 13
Леонтович Алексей 31 7
Юрьев Илья 45 6
Бейдер Александр 74 6
Натрусов Артем 121 6
Козлов Михаил 153 5
Ивицкий Дмитрий 18 5
Пилипенко Дмитрий 17 4
Гонтарев Павел 69 4
Корнеев Сергей 75 4
Парменова Наталия 62 4
Соловьев Сергей 25 3
Ипатов Вадим 80 3
Пургин Денис 9 3
Чиков Сергей 17 3
Леушев Андрей 63 3
Благирев Алексей 22 3
Григорьева Мария 22 3
Чехонин Антон 60 3
Чукарин Алексей 56 3
Громов Владимир 12 3
Петунин Алексей 58 3
Виноградов Александр 13 3
Орехов Вячеслав 41 3
Курьянов Сергей 146 3
Попков Андрей 24 3
Михалев Александр 21 3
Низник Александр 19 3
Кравченко Константин 65 3
Шепелявый Дмитрий 50 3
Макаров Станислав 111 3
Корниенко Михаил 5 2
Шеховцов Юрий 33 2
Дьяченко Валерий 66 2
Черных Владимир 2 2
Карпинский Алексей 37 2
Чирахов Владимир 8 2
Ходырев Владимир 7 2
Ермолаев Алексей 7 2
Николаева Ирина 4 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 197
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 21
Германия - Федеративная Республика 3618 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 16
Украина 3353 14
Европа 3736 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 13
Казахстан - Республика 2622 13
Беларусь - Белоруссия 2084 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 11
Восточная Европа 1674 8
Россия - СФО - Новосибирск 1959 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 7
Россия - Сибирь 874 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Беларусь - Минск 324 5
Германия - Вальдорф 9 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 4
Япония 2771 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 4
Черкизон - Черкизовский рынок 60 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Россия - Тюмень 494 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 4
Ближний Восток 1471 3
Россия - Воронеж 686 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 3
Россия - Пермь 738 3
Россия - Краснодар 1034 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
Северная Америка 1407 3
Европа Западная 611 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 14
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 10
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Русский язык 976 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
SAP Best Practices 2 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 7
Forbes - Форбс 441 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Fortune 94 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
CNews Analytics 1988 10
IDC - International Data Corporation 2711 9
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