Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP ERP
SAP SAP Enterprise Resource Planning
mySAP
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Публикаций - 443, упоминаний - 662
SAP ERP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
|РФС - Российский футбольный союз 13 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|Горяйнов Андрей 44 13
|Леонтович Алексей 31 7
|Юрьев Илья 45 6
|Бейдер Александр 74 6
|Натрусов Артем 121 6
|Козлов Михаил 153 5
|Ивицкий Дмитрий 18 5
|Пилипенко Дмитрий 17 4
|Гонтарев Павел 69 4
|Корнеев Сергей 75 4
|Парменова Наталия 62 4
|Соловьев Сергей 25 3
|Ипатов Вадим 80 3
|Пургин Денис 9 3
|Чиков Сергей 17 3
|Леушев Андрей 63 3
|Благирев Алексей 22 3
|Григорьева Мария 22 3
|Чехонин Антон 60 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Громов Владимир 12 3
|Петунин Алексей 58 3
|Виноградов Александр 13 3
|Орехов Вячеслав 41 3
|Курьянов Сергей 146 3
|Попков Андрей 24 3
|Михалев Александр 21 3
|Низник Александр 19 3
|Кравченко Константин 65 3
|Шепелявый Дмитрий 50 3
|Макаров Станислав 111 3
|Корниенко Михаил 5 2
|Шеховцов Юрий 33 2
|Дьяченко Валерий 66 2
|Черных Владимир 2 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Чирахов Владимир 8 2
|Ходырев Владимир 7 2
|Ермолаев Алексей 7 2
|Николаева Ирина 4 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758298, в очереди разбора - 661988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758298, в очереди разбора - 661988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru