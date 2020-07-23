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SAP Business Suite


23.07.2020 В России началась «миграция» между ERP-системами SAP 1
21.02.2020 Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем? 1
05.02.2020 SAP обеспечит поддержку SAP S/4HANA до 2040 года 6
13.05.2019 SAP запустила в России ПО для роботизации бизнеса 1
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 1
29.01.2019 SAP уволит тысячи сотрудников 1
27.07.2018 Крупнейший семейный бизнес Германии отказался от ПО SAP, на которое потратил 7 лет и 500 млн евро 1
15.01.2018 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве 1
27.10.2017 Россияне придумали «умную» обувь для инвалидов на платформе SAP 1
24.03.2017 Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей 1
22.03.2017 SAP в СНГ несет убытки второй год подряд 1
26.12.2016 Как экономить на цифровой трансформации: опыт VEKA AG 2
20.06.2016 В SAP NetWeaver выявлены множественные уязвимости 1
05.02.2016 Airbus Defence & Space Optronics оптимизирует финансовые процессы с помощью SAP S/4HANA 1
29.01.2016 SAP и Accenture объединили усилия по развитию и выводу на рынок индустриальных решений на базе SAP S/4HANA 1
22.01.2016 SAP и Accenture объединяют усилия для разработки базовых и отраслевых платформ и вывода на рынок SAP S/4HANA 1
25.12.2015 ИТ для бизнес-анализа: почему не все проекты взлетают 1
16.12.2015 В ArcGIS будет реализована поддержка SAP HANA как корпоративной базы геоданных 1
26.05.2015 HP представила новинки в портфеле ConvergedSystem для SAP HANA 1
29.04.2015 Венский технический университет выбрал инфраструктуру Fujitsu для внедрения SAP HANA 4
10.02.2015 hybris представила платформу для контекстного маркетинга 1
10.02.2015 SAP анонсировала пакет решений Business Suite 4 SAP HANA 2
17.12.2014 SAP HANA: Что такое полноценная in-memory? 1
16.12.2014 ERP в эру больших данных: как повысить производительность? 9
13.11.2014 Почему с SAP HANA бизнес быстрее? 7
16.10.2014 IBM укрепляет сотрудничество с SAP в сфере облачных технологий 1
09.10.2014 «Техносерв Консалтинг» подтвердил сертификат по сопровождению программных продуктов SAP 1
02.07.2014 Как обеспечить информационную безопасность SAP-систем 3
20.05.2014 Microsoft и SAP расширяют партнерство в сфере облачных и мобильных технологий и работы с данными 1
19.03.2014 SAP планирует перевести установленные системы ERP на SAP Hana 1
05.09.2013 SAP расширила спектр отраслевых решений на платформе SAP HANA, доступных в России 1
13.08.2013 Приложения OpenText теперь поддерживают платформу SAP HANA 2
26.03.2013 SAP HANA обеспечивает гибкий подход в выборе серверного оборудования 1
19.02.2013 Новое решение SAP ускоряет окупаемость облачных решений 3
07.02.2013 Комплекс решений SAP Business Suite на платформе SAP HANA доступен в России 3
11.01.2013 SAP Business Suite на базе SAP HANA позволяет управлять бизнесом в режиме реального времени 6
29.11.2012 Фонд «Сколково» предоставит услуги рекрутинга более чем 750 стартапам с помощью SuccessFactors 1
21.11.2012 SAP ускоряет внедрение инноваций в бизнес-сети Ariba 3
16.11.2012 SAP анонсировала новое CRM-решение на платформе SAP HANA 1
02.10.2012 SAP выводит на российский рынок решения Syclo 1

Публикаций - 65, упоминаний - 124

SAP Business Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3218 43
SAP CIS - САП СНГ 757 14
IBM 3554 9
Accenture - Аксенчер 533 3
OpenText 160 2
Microsoft Corporation 11143 2
Hitachi 477 2
Fujitsu 745 2
HP Inc. 2930 2
Intel Corporation 4198 2
SAP Consulting 28 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
IBA Group 26 1
Esri CIS - Эсри СНГ 88 1
Esri 131 1
НЛМК Лаборатория совместных инноваций 2 1
ERPScan - ЕРПСкан 21 1
SAP Contextor 3 1
SAP Product Engineering 1 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
Brocade Communications Systems 143 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
SAP Business Solutions Group 1 1
Инфосистемы Джет 675 1
Qualtrics 20 1
HEC 20 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Cisco Systems 2054 1
3770 1
Галактика - Корпорация 250 1
Accenture Technology 19 1
Парус 204 1
НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 4 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Dell EMC 2418 1
Huawei 2733 1
Lenovo Group 1641 1
NEC 428 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк 3 2
Белоруснефть - Государственное производственное объединение 2 2
Airbus Group 71 1
РусГидро ПАО 129 1
Алроса АК 81 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Sapphire Ventures - SAP Ventures 10 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
Правительство Нижегородской области 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 18 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Смартизация 178 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 25
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 18
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 11
SAP Fiori 40 8
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 6
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 5
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 5
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 4
SAP SuccessFactors 110 4
SAP S/4HANA Finance 15 3
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 3
SAP Business All-in-One 40 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
SAP Ariba 71 2
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 2
SAP Sybase 77 2
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 7 2
SAP RDS - SAP Rapid Deployment Solutions 4 2
IBM Rapid Move 1 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 1
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 32 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
IBM DB2 150 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
SQL - Язык программирования 434 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 65 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Microsoft Office 1948 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Power BI 113 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Excel 436 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Apache Hadoop 339 1
IBM Cloud 84 1
HPE StoreOnce Systems - серия СХД 18 1
Шепелявый Дмитрий 50 3
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 2
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 4 2
Парменова Наталия 62 2
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 2
Лисогор Дмитрий 14 1
Yoshida Hubert - Йошида Хьюберт 3 1
Scott Jeff - Скотт Джефф 1 1
Schwarz Josef - Шварц Йозеф 1 1
Schwarz Dieter - Шварц Дитер 1 1
Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 2 1
Булгаков Кирилл 40 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Демьянова Елена 7 1
Филатов Андрей 99 1
Синютин Александр 1 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 1
Mucic Luka - Мучич Лука 14 1
Григорьева Мария 22 1
Гимранов Ринат 56 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Красюков Дмитрий 43 1
Бондарь Юрий 11 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 12
Германия - Федеративная Республика 3664 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Германия - Вальдорф 9 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Австрия - Австрийская Республика 529 2
Китай - Шанхай 246 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Латинская Америка 725 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Латвия - Латвийская Республика 451 1
Россия - Ижевск 308 1
Беларусь - Минск 328 1
Казахстан - Алматы 265 1
Европа 3781 1
Китай - Пекин 322 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Германия - Гамбург 56 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 97 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Мертвые души 22 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
DSAG - German-Speaking User Group 1 1
Gartner 2196 3
IDC - International Data Corporation 2728 2
CNews Analytics 1991 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
SAP University Alliances 2 1
SAP Security Patch Day 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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