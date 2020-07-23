Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP Business Suite
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 124
SAP Business Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
|Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
|Правительство Нижегородской области 28 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
|SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
|DSAG - German-Speaking User Group 1 1
|Gartner 2196 3
|IDC - International Data Corporation 2728 2
|CNews Analytics 1991 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767273, в очереди разбора - 670958.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767273, в очереди разбора - 670958.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru