Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP BI
SAP Business Intelligence
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 71
SAP BI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Савельев Виталий 36 2
|Парменова Наталия 62 2
|Суслин Андрей 4 1
|Демьянова Елена 7 1
|Ким Илья 2 1
|Рогов Илья 5 1
|Мигалин Сергей 7 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Бараблин Михаил 3 1
|Козлов Михаил 153 1
|Егоров Максим 23 1
|Анохин Константин 1 1
|Коровко Вадим 17 1
|Попов Алексей 319 1
|Низник Александр 19 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Николаев Александр 15 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Зингерман Борис 35 1
|Лантух Владислав 18 1
|Меленкин Александр 2 1
|Король Александр 1 1
|Чистов Александр 1 1
|Коршунова Мария 8 1
|Межов Игорь 15 1
|Брагин Павел 22 1
|Андреев Максим 29 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Юрьев Илья 45 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Герасимов Александр 40 1
|Шибаев Александр 17 1
|Schwarz Josef - Шварц Йозеф 1 1
|Schwarz Dieter - Шварц Дитер 1 1
|Головин Леонид 25 1
|Киселева Надежда 9 1
|Сотин Денис 102 1
|Васильев Владислав 39 1
|CNews Analytics 1991 3
|IDC - International Data Corporation 2728 2
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767263, в очереди разбора - 670948.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767263, в очереди разбора - 670948.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru