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SAP BI
SAP Business Intelligence


26.01.2021 «Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP 1
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 2
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
29.01.2019 SAP уволит тысячи сотрудников 1
25.01.2019 «Аэрофлот» купил сотни «крутящихся» Android-смартфонов, интегрированных с SAP 1
27.07.2018 Крупнейший семейный бизнес Германии отказался от ПО SAP, на которое потратил 7 лет и 500 млн евро 1
29.06.2018 «Аэрофлот» покупает SAP на 800 миллионов 1
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
18.05.2018 «Умные» планограммы увеличили продажи в гипермаркетах «Карусель» 1
15.01.2018 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве 1
27.10.2017 Россияне придумали «умную» обувь для инвалидов на платформе SAP 1
16.06.2017 «Росэнергоатом» удешевит киловатт-час с помощью SAP ERP 1
05.06.2017 «Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга на год 1
24.03.2017 Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей 2
22.03.2017 SAP в СНГ несет убытки второй год подряд 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
17.06.2016 «Таргин» приступил к внедрению SAP S/4 HANA 1
16.02.2016 DataLine будет предоставлять приложения SAP по модели SaaS 1
10.04.2015 В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала» 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 1
04.03.2015 IBS внедрила систему бюджетного планирования и контроля в банке ВТБ24 1
03.02.2015 SAP Fiori позволит «Делойт» экономить до 50 млн руб. в год 1
27.10.2014 IBS выполнила проект по миграции SAP-систем Pilkington из Германии в Россию 2
16.06.2014 Bauer Media Group передала поддержку своих систем SAP в IBS 1
25.11.2013 IBS помогла «Бахетле» выполнить миграцию SAP на новое оборудование 1
12.11.2013 «Кредо Консалтинг» займется сопровождением и оптимизацией системы управления SAP для «Газпром добыча Уренгой» 1
29.10.2013 «Кредо Консалтинг» обеспечит сопровождение решений SAP BI для «Газпром добыча Уренгой» 1
14.10.2013 Аналитика претендует на самостоятельное бизнес-направление 1
04.09.2013 SAP Consulting обновила системный ландшафт SAP ERP в «Эльдорадо» 1
23.07.2013 ВТБ24 внедряет систему бюджетного планирования и контроля на базе SAP BI 1
28.06.2013 ИТ в страховании: мобильность и "облака"... подождут 1
18.06.2013 BI: новая волна спроса 2
04.04.2013 «Эвола» создала аналитическую систему на базе решения SAP для АББ в России 1
18.12.2012 Хранение и обработка данных в стиле SAP: BW или HANA? 1
11.09.2012 «Белвест» внедряет новую ERP-систему на базе решения SAP 1
13.06.2012 Российский фармдистрибутор покупает SAP из «облака» в Европе 1

Публикаций - 60, упоминаний - 71

SAP BI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3218 41
SAP CIS - САП СНГ 757 12
Microsoft Corporation 11143 9
IBM 3554 8
3770 4
Инфосистемы Джет 675 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Oracle Corporation 3360 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Google LLC 7168 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Cisco Systems 2054 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Alibaba Group 298 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Facebook 3767 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Abbyy 797 2
Nokia Corporation 2450 2
КНС Групп - Yadro 124 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 2
ИКС холдинг - Форпост 35 2
Tencent 93 2
Tableau Software 42 2
oneFactor 24 2
Polymatica - Полиматика 41 2
Qlik 63 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Radix Technologies 10 2
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 4
X5 Group 599 3
Аэрофлот 493 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Газпром ПАО 524 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Мосводоканал 44 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ВТБ24 583 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Черкизово ГК 73 1
Соллерс - Sollers 17 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Костромсая АЭС - Центральная АЭС - Атомная электростанция 1 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Ингосстрах СПАО 210 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Почта Банк 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2207 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
Big Data - Большие данные 1136 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
ИТ-аутсорсинг 671 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
Субтехнологии 8 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
3D-VDI - графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах 1 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Смартизация 178 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 22
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 9
SAP Business Suite 65 6
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 5
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 4
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 3
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 3
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 3
IBM FileNet 55 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 2
Google Android 10751 2
SAP Basis 9 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
SAP Fiori 40 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Yandex Object Storage 4 2
Baidu 179 2
Microsoft Power BI 113 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 2
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 7 2
Lufthansa Systems Sirax AirFinance 5 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
NetApp ONTAP 34 2
БАРС.Alpha BI 32 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 2
Java - Язык программирования 1179 2
SITA CrewTablet 2 2
Microsoft Office 1948 2
Apple iOS 5742 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 2
Linux OS 4272 2
Champ 4 2
Савельев Виталий 36 2
Парменова Наталия 62 2
Суслин Андрей 4 1
Демьянова Елена 7 1
Ким Илья 2 1
Рогов Илья 5 1
Мигалин Сергей 7 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Бараблин Михаил 3 1
Козлов Михаил 153 1
Егоров Максим 23 1
Анохин Константин 1 1
Коровко Вадим 17 1
Попов Алексей 319 1
Низник Александр 19 1
Сорокоумов Александр 19 1
Николаев Александр 15 1
Шевченко Владимир 135 1
Зингерман Борис 35 1
Лантух Владислав 18 1
Меленкин Александр 2 1
Король Александр 1 1
Чистов Александр 1 1
Коршунова Мария 8 1
Межов Игорь 15 1
Брагин Павел 22 1
Андреев Максим 29 1
Дегтерева Мария 25 1
Рудычева Наталья 81 1
Гонтарев Павел 69 1
Юрьев Илья 45 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Герасимов Александр 40 1
Шибаев Александр 17 1
Schwarz Josef - Шварц Йозеф 1 1
Schwarz Dieter - Шварц Дитер 1 1
Головин Леонид 25 1
Киселева Надежда 9 1
Сотин Денис 102 1
Васильев Владислав 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 9
Германия - Вальдорф 9 5
Восточная Европа 1688 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - Владимир 160 1
Россия - Ростовская область 864 1
Казахстан - Алматы 265 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Ижевск 308 1
Латвия - Латвийская Республика 451 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
Россия - Владимирская область 368 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Латинская Америка 725 1
Россия - Нижегородская область 744 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Казахстан - Республика 2646 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Русский язык 991 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 244 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2728 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
CNews Баттл 34 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
SAP Security Patch Day 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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