Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rutracker
BitTorrent-трекер
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Публикаций - 66, упоминаний - 162
Rutracker упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 165 5
|Волин Алексей 113 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Путин Владимир 1828 3
|Рябыко Максим 9 3
|Донцова Дарья 7 3
|Дарбинян Саркис 35 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Маринин Александр 4 3
|Лугов Андрей 32 3
|Дерипаска Олег 19 2
|Колесников Олег 13 2
|Глуховский Дмитрий 19 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Козлюк Артем 39 2
|Навальный Алексей 58 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Яровая Ирина 63 2
|Липов Андрей 50 2
|Дуров Павел 216 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Orwell George - Оруэлл Джордж 9 1
|Ситников Сергей 51 1
|Ромашова Наталья 1 1
|Звягинцева Анастасия 5 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Волк Ирина 10 1
|Бояков Эдуард 1 1
|Едидин Борис 7 1
|Прилепин Захар 3 1
|Whited Stephanie - Уайтед Стефани 1 1
|Калугин Алексей 2 1
|Тамоников Александр 1 1
|Pouwelse Johan - Пувелсе Йохан 1 1
|Маринина Александра 2 1
|Весельчаков Александр 6 1
|Рейман Леонид 414 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767259, в очереди разбора - 670944.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767259, в очереди разбора - 670944.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru