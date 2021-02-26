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Rutracker
BitTorrent-трекер


26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 10
20.10.2020 Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр 1
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 2
29.06.2020 Создана торрент-сеть, которую невозможно взломать или заблокировать 7
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 1
18.12.2019 Россиян лишили самого известного торрент-трекера с сериалами. Возможно, навечно 1
23.08.2019 «Архив интернета» могут навечно заблокировать в России 2
22.07.2019 Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor 1
17.07.2019 Россия стала мировым рекордсменом по числу пользователей Tor 1
24.06.2019 В России навечно заблокирована крупная научная библиотека 1
17.05.2019 В России навечно заблокировали популярные аниме-сайты, хотя они удалили весь пиратский контент 1
28.11.2018 RuTracker запустил уникальный сервис обхода блокировок. Опрос 11
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
07.09.2018 Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома 1
11.07.2018 В России запрещают ПО, через которое распространяется «пиратский» контент 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
20.09.2017 В России заблокировали крупнейший сайт с пиратским ПО для Android за игру о тоталитарном обществе 1
18.07.2017 Минкомсвязи объяснило, как будет закрывать «зеркала» сайтов в Рунете 1
08.06.2017 Процесс пошел: В России запрещают Tor и VPN 1
16.05.2017 RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора 2
13.02.2017 Правительство запрещает в России «зеркала» пиратских сайтов 1
09.02.2017 Россиянин получил срок и миллионный штраф за «пиратство» 1
08.11.2016 Заблокирован самый популярный порнотрекер России 1
03.11.2016 Власти собрались запретить самый популярный порнотрекер России 1
15.10.2016 Полиция обыскала крупнейший в Рунете магазин электронных книг 2
07.10.2016 На главного борца с интернет-библиотекой «Флибуста» завели уголовное дело 2
07.10.2016 Полиция задержала главного борца с интернет-библиотекой «Флибуста» 2
03.10.2016 Правительство собирается штрафовать россиян за скачивание «нелегальных» фильмов 1
30.08.2016 Правообладатели потребовали заблокировать «Яндекс» 6
02.06.2016 Шесть сайтов оказались «навечно» заблокированы из-за сериала «Озабоченные» 3
01.06.2016 Власти заблокировали сетевую библиотеку «Флибуста» 2
08.04.2016 Знаменитый торрент-трекер пожизненно заблокировали за бесплатные советские фильмы 2
10.03.2016 Власти заблокировали Pleer.com 2
17.02.2016 Медведев своим iPad прорвал блокировку «Рутрекера» 6
26.01.2016 RuTracker разорвал отношения с правообладателями. Теперь качать можно всё 1
09.11.2015 Россиян навеки лишили доступа к главному торрент-трекеру страны 4
27.10.2015 Главный торрент-трекер России не смог удалить 5 млн музыкальных треков, и может быть заблокирован навечно 5
14.10.2015 Торрент-трекеры в России впервые заблокированы пожизненно 1
10.09.2015 Какие сайты воруют рабочее время? Опубликован список главных тайм-киллеров России 1

Публикаций - 66, упоминаний - 162

Rutracker упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 11
Facebook 3767 6
Telegram Group 702 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Google LLC 7168 4
Twitter 2204 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
Cloudflare 50 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 3
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 3
Rambler Group - Рамблер ГК 486 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 15 2
GitHub 412 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Microsoft Corporation 11143 2
Zello 20 2
Синтерра - Synterra 569 1
СайТЭК НПО 4 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Digital Revolution - хакерская группировка 4 1
Irdeto 22 1
НТВ-Плюс 174 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
Comodo 25 1
Квант НПП КП 23 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Программный продукт ГК 92 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Alibaba Group 298 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Флибуста 27 12
Эксмо-АСТ - издательство 50 11
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
LinkedIn 521 4
Sony Music Entertainment 41 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
UMG - Universal Music Group 86 2
WMG - Warner Music Group 71 2
Аудиокнига 4 2
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Коловрат 5 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 1 1
Синема Галэкси 1 1
Альпина Digital - Альпина Диджитал 2 1
Добрая книга 1 1
Азбука-Аттикус 4 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Bookmate 19 1
Storytel - Сторител 5 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Warner Bros. International Television Distribution 179 1
Springer Nature Limited 4 1
Elsevier 5 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 25
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 3
Администрация Президента РФ 269 3
Президент Российской Федерации 1442 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Правительство РФ 2207 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 47 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 110 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 11
Google YouTube - Видеохостинг 1731 7
NoName-club - Торрент-трекер 10 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 4
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 374 3
VK - Mail.ru Одноклассники 860 3
Google Blogger - Google BlogSpot 49 3
Rutor - BitTorrent-трекер 11 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Linux OS 4272 3
Google Android 10751 2
Яндекс.Новости 29 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Pornolab - BitTorrent-трекер 11 2
Opera - Браузер 637 2
Apple iPad 3263 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Snapchat 89 2
Apple macOS 930 2
WeChat - Мессенджер 96 2
eDonkey - eD2k 2 1
Яндекс.Маркет 439 1
Rakuten Viber 429 1
Apple - App Store 2198 1
uTorrent - bittorrent-клиент 23 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Яндекс.Видео 32 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Яндекс.Почта 85 1
WhatsApp Messenger 654 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Apple macOS X 905 1
Myspace - социальная сеть 338 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
LostFilm 1 1
Жаров Александр 165 5
Волин Алексей 113 4
Щеголев Игорь 676 4
Путин Владимир 1828 3
Рябыко Максим 9 3
Донцова Дарья 7 3
Дарбинян Саркис 35 3
Никифоров Николай 1126 3
Маринин Александр 4 3
Лугов Андрей 32 3
Дерипаска Олег 19 2
Колесников Олег 13 2
Глуховский Дмитрий 19 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Ходорковский Михаил 7 2
Козлюк Артем 39 2
Навальный Алексей 58 2
Мишустин Михаил 302 2
Яровая Ирина 63 2
Липов Андрей 50 2
Дуров Павел 216 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Orwell George - Оруэлл Джордж 9 1
Ситников Сергей 51 1
Ромашова Наталья 1 1
Звягинцева Анастасия 5 1
Кузьменко Валерия 58 1
Волк Ирина 10 1
Бояков Эдуард 1 1
Едидин Борис 7 1
Прилепин Захар 3 1
Whited Stephanie - Уайтед Стефани 1 1
Калугин Алексей 2 1
Тамоников Александр 1 1
Pouwelse Johan - Пувелсе Йохан 1 1
Маринина Александра 2 1
Весельчаков Александр 6 1
Рейман Леонид 414 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 50
Украина 3389 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Германия - Федеративная Республика 3664 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Индия - Республика 2181 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Нидерланды 977 2
Россия - Костромская область 230 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Астраханская область 371 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 1
Россия - Челябинск 775 1
США - Сан-Франциско 696 1
США - Калифорния 975 1
Индонезия - Республика 386 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Восточная Европа 1688 1
Европа 3781 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Пиратство - Авторское право 209 22
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 6
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
Антитеррор 62 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Мертвые души 22 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
РосКомСвобода 75 6
Wikipedia - Википедия 278 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
LibGen 3 2
PornHub 23 2
РИА Новости 654 2
Ведомости 259 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 358 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
ТНТ - Телеканал 94 2
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
Авторадио 10 1
Mashable 116 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Детское радио 6 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
НТВ - Телекомпания 164 1
TorrentFreak (TF) 51 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Медуза - Meduza 18 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 2 1
Библиотека конгресса США - The Library of Congress 4 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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