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Rutracker
Рутрекер
BitTorrent-трекер

Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер


26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker
28.11.2018 RuTracker запустил уникальный сервис обхода блокировок. Опрос
16.05.2017 RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора
17.02.2016 Медведев своим iPad прорвал блокировку «Рутрекера»
26.01.2016 RuTracker разорвал отношения с правообладателями. Теперь качать можно всё
09.11.2015 Россиян навеки лишили доступа к главному торрент-трекеру страны
16.05.2014 Владелец Rutracker.org закрыт за неуплату налогов
22.01.2014 Могильщик пиратских библиотек готовится к схватке с крупнейшим торрентом Рунета
29.12.2013 Роскомнадзор: Главный торрент России заблокирован за пиратство постороннего сайта
28.12.2013 Власти заблокировали главный торрент России
14.08.2012 Хакеры взломали и поглумились над крупнейшим торрент-трекером России
24.04.2012 Крупнейший торрент-трекер России недоступен
07.02.2012 Крупнейший торрент-трекер Рунета RuTracker не работает из-за DDoS-атаки
28.04.2011 Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org
14.10.2010 Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета
14.10.2010 Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета

Публикаций - 66, упоминаний - 168

Rutracker упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4550 13
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1816 11
Meta - Facebook 4118 7
Telegram Group 737 6
Cloudflare 52 5
Google LLC 9409 5
АСТ - AST - Advanced System Technologies 61 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6189 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 4
GitHub 440 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 4
Twitter 2281 4
VK - Mail.ru Group 2809 3
RuTube - видеохостинг 135 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 384 3
Монолит-Инфо 50 3
Rambler Group - Рамблер ГК 757 3
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 25 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8513 2
Microsoft Corporation 20979 2
Zello 20 2
Irdeto 27 1
Синтерра - Synterra 743 1
СайТЭК НПО 6 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 68 1
Softkey - Софткей 143 1
НТВ-Плюс 251 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
Digital Revolution - хакерская группировка 4 1
Comodo 30 1
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 78 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
Webmoney 476 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 713 1
PayPal 615 1
5013 1
Акадо Телеком - Комкор 775 1
Программный продукт ГК 105 1
Флибуста 28 19
Эксмо-АСТ - издательство 55 17
LinkedIn 547 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 4
Газпром-Медиа Холдинг 142 4
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 3
РУСАЛ - Объединённая компания 32 2
Sony Music Entertainment 137 2
Аудиокнига 4 2
UMG - Universal Music Group 248 2
WMG - Warner Music Group 195 2
Коловрат 5 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 2 1
Синема Галэкси 1 1
Альпина Digital - Альпина Диджитал 2 1
Добрая книга 1 1
Мароснет ТК 2 1
Азбука-Аттикус 4 1
Central Partnership - Централ Партнершип 29 1
Bookmate 21 1
Storytel - Сторител 5 1
Springer Nature Limited 4 1
Elsevier 8 1
Warner Bros. International Television Distribution 260 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1597 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 1
Qiwi 788 1
Visa International 1640 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1969 39
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2342 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 3
Президент Российской Федерации 1717 3
Администрация Президента РФ 324 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 2
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 2
Районный суд Москвы 147 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 469 2
Правительство РФ 2646 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 65 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1781 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 4
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 182 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10073 2
ping - скорость отклика сети 45 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 44 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4018 1
Зеркалирование - Port mirroring - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 5 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 135 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 50 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 295 1
Website - Вебсайт 394 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 127 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 387 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3957 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 146 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 17
NoName-club - Торрент-трекер 10 10
Rutor - BitTorrent-трекер 11 8
Google YouTube - Видеохостинг 2169 7
Pornolab - BitTorrent-трекер 11 6
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 213 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 104 4
VK - Mail.ru Одноклассники 972 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
Яндекс.Видео 32 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 3
Google Blogger - Google BlogSpot 87 3
Microsoft Windows 10 10093 3
Linux OS 7172 3
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 47 2
Apple iPad 3537 2
Demonoid - Торрент-трекер 7 2
Яндекс.Новости 33 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 24 2
Opera - Браузер 855 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 188 2
uTorrent - bittorrent-клиент 24 2
Snapchat 93 2
WeChat - Мессенджер 98 2
Apple macOS 1219 2
Google Play - Google Store - Android Market 2631 2
Google Android 11637 2
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
eDonkey - eD2k 3 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Яндекс.Почта 94 1
1С:Консолидация 8 1
LiveInternet - блог-платформа 144 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 24 1
Apple macOS X - Rhapsody 1392 1
Myspace - социальная сеть 607 1
Яндекс.Карты и Транспорт 308 1
LostFilm 1 1
Baidu 226 1
Microsoft Windows XP 2284 1
Жаров Александр 168 6
Рябыко Максим 9 6
Волин Алексей 114 5
Колесников Олег 15 4
Донцова Дарья 7 4
Щеголев Игорь 684 4
Дарбинян Саркис 35 4
Лукьяненко Сергей 41 4
Путин Владимир 2437 3
Волк Ирина 11 3
Медведев Дмитрий 1582 3
Маринин Александр 4 3
Никифоров Николай 1131 3
Лугов Андрей 32 3
Мишустин Михаил 330 2
Чернышенко Дмитрий 259 2
Малофеев Константин 104 2
Дерипаска Олег 32 2
Глуховский Дмитрий 19 2
Козлюк Артем 39 2
Васильев Павел 10 2
Навальный Алексей 60 2
Казарян Карен 32 2
Яровая Ирина 64 2
Липов Андрей 50 2
Дуров Павел 220 2
Ходорковский Михаил 36 2
Orwell George - Оруэлл Джордж 24 1
Whited Stephanie - Уайтед Стефани 1 1
Анурьев Сергей 15 1
Пелевин Виктор 6 1
Прилепин Захар 3 1
Едидин Борис 7 1
Калугин Алексей 2 1
Айбашева Анна 97 1
Баев Андрей 6 1
Яшин Олег 8 1
Pouwelse Johan - Пувелсе Йохан 1 1
Бояков Эдуард 1 1
Скворцов Алексей 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 82186 50
Украина 5524 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 6
Таиланд - Королевство 662 5
Германия - Федеративная Республика 7777 4
Украина - Киев 906 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10861 3
Индия - Республика 4074 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 2
Филиппины - Республика 448 2
Израиль 1680 2
Аргентина - Аргентинская Республика 473 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 2
Беларусь - Белоруссия 3197 2
Нидерланды 1988 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 2
Панама - Республика 73 2
Индонезия - Республика 771 2
Россия - ДФО - Магаданская область 298 1
Бруней - Государство Бруней-Даруссалам 12 1
Таджикистан - Республика 712 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 3 1
Египет - Арабская Республика 637 1
Греция - Греческая Республика 631 1
Чили - Республика 429 1
Литва - Литовская Республика 501 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 1
Гватемала - Республика 30 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 1
Эквадор - Республика 83 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 257 1
Россия - ЦФО - Костромская область 289 1
Перу - Республика 217 1
Ливан - Ливанская Республика 153 1
Туркмения - Туркменистан 389 1
Доминикана - Доминиканская Республика 35 1
Кувейт 97 1
Колумбия - Республика 391 1
Коста-Рика - Республика 62 1
Пиратство - Авторское право 262 26
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 19
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 14
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 3
Антитеррор 66 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 24 2
The Pirate Bay 90 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 27 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 312 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 106 1
Донат - онлайн-вознаграждение - Donations 6 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Мертвые души 30 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
РосКомСвобода 80 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 5
РИА Новости 716 3
Wikipedia - Википедия 398 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
LibGen 3 2
PornHub 23 2
Ведомости 272 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 2
ТНТ - Телеканал 113 2
Эхо Москвы - радиостанция 168 1
Авторадио 12 1
Mashable 320 1
ТВ-3 - телеканал 54 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Детское радио 8 1
НТВ - Телекомпания 276 1
РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
TorrentFreak (TF) 55 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 64 1
Медуза - Meduza 23 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
Коммерсантъ - Издательский дом 787 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 2 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 6 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
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