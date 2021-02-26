Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rutracker
Рутрекер
BitTorrent-трекер
Публикаций - 66, упоминаний - 168
Rutracker упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 168 6
|Рябыко Максим 9 6
|Волин Алексей 114 5
|Колесников Олег 15 4
|Донцова Дарья 7 4
|Щеголев Игорь 684 4
|Дарбинян Саркис 35 4
|Лукьяненко Сергей 41 4
|Путин Владимир 2437 3
|Волк Ирина 11 3
|Медведев Дмитрий 1582 3
|Маринин Александр 4 3
|Никифоров Николай 1131 3
|Лугов Андрей 32 3
|Мишустин Михаил 330 2
|Чернышенко Дмитрий 259 2
|Малофеев Константин 104 2
|Дерипаска Олег 32 2
|Глуховский Дмитрий 19 2
|Козлюк Артем 39 2
|Васильев Павел 10 2
|Навальный Алексей 60 2
|Казарян Карен 32 2
|Яровая Ирина 64 2
|Липов Андрей 50 2
|Дуров Павел 220 2
|Ходорковский Михаил 36 2
|Orwell George - Оруэлл Джордж 24 1
|Whited Stephanie - Уайтед Стефани 1 1
|Анурьев Сергей 15 1
|Пелевин Виктор 6 1
|Прилепин Захар 3 1
|Едидин Борис 7 1
|Калугин Алексей 2 1
|Айбашева Анна 97 1
|Баев Андрей 6 1
|Яшин Олег 8 1
|Pouwelse Johan - Пувелсе Йохан 1 1
|Бояков Эдуард 1 1
|Скворцов Алексей 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru