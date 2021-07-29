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RuTube
видеохостинг


29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 2
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 20
29.03.2021 Партнеры «Яндекс.видео» получили 13 млрд просмотров за 2020 год 2
11.03.2021 Youtube обложит российских видеоблогеров налогами в пользу США 3
01.09.2020 «Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов 1
18.05.2020 «Билайн» завершил модернизацию мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
26.12.2019 «Билайн» выяснил, чем москвичи занимаются в пробках 1
29.08.2019 Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда 1
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены 1
21.01.2019 Церковным приходам посоветовали вести проповедь в соцсетях 1
01.11.2018 «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» обязались уничтожать ссылки на «пиратские» фильмы и музыку 1
01.11.2018 «Яндекс» подписал антипиратский меморандум 1
13.10.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 1
27.09.2018 «Сбербанк» запустил виртуального сотового оператора. Цены 1
23.09.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 1
17.09.2018 «Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках 2
13.07.2018 «Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями 1
03.05.2018 «Тинькофф Мобайл» добавил новые приложения в безлимитные сервисы 1
13.03.2018 «Мегафон» обновил линейку тарифов «Включайся!» 1
06.07.2017 МТС сделала безлимитными «Вконтакте», Facebook, Skype и WhatsApp 2
29.05.2017 «Мегафон» придумал, как брать больше денег с абонентов: Новая тарифная линейка 1
25.01.2017 В России навечно заблокирован один из крупнейших в мире видеохостингов 1
22.11.2016 МТС обнулил видеотрафик на популярных сервисах 1
08.11.2016 Александра Стрелкова назначена новым директором по продажам онлайн-кинотеатра ivi 1
02.08.2016 Объем Wi-Fi-трафика в московских общежитиях составил 3,5 ПБ за полгода 1
06.06.2016 Приложение «ВКонтакте» станет доступным на экранах телевизоров в партнёрстве с платформой Moyo.tv 1
13.05.2016 «Газпром-медиа» и «Плэдформ» создали новую российскую видеоплатформу «Руформ» 1
14.04.2016 Mail.ru уничтожила «городскую афишу» ради онлайн-кинотеатра 1
02.03.2016 Количество просмотров онлайн-трансляций Мариинского театра выросло в шесть раз 5
05.02.2016 «Газпром-медиа» приобретает долю в компании «Плэдформ» для развития интернет-активов 4
14.01.2016 «Газпром-медиа» проведет съемку спектаклей и концертов Мариинского театра в разрешении 4K 1
06.11.2015 Rutube выпустил приложение для новой Apple TV 1
28.10.2015 Rutube установил исторический максимум по видеопросмотрам 5
08.10.2015 «Яндекс» открыл собственный онлайн-кинотеатр 1
24.07.2015 Генеральным директором Rutube назначен Вадим Федотов 2
21.04.2015 «Спутник» запустил поисковик для детей 1
21.04.2015 Роскомнадзор попросил полицию наказывать блогеров за использование мата 1
05.02.2015 Rutube представил API видеовитрин 3
05.02.2015 «Акадо Телеком»: В Москве растет интернет-трафик просмотра онлайн-видео 1

Публикаций - 120, упоминаний - 297

RuTube упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 14
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 14
Yandex - Яндекс 4101 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 8
Facebook 3766 7
Microsoft Corporation 11095 6
Google LLC 7154 6
Twitter 2204 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
Telegram Group 702 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 3
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Синтерра - Synterra 565 2
Руформ 4 2
Samsung Electronics 5677 2
BT Group - British Telecommunications 84 1
HitBuy 3 1
SPB TV 43 1
Ростелеком Связьинвест 697 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 73 1
Сбербанк Телеком 18 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Xiaomi 904 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Vimeo - Видеохостинг 57 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
AliExpress Tmall 52 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
DeviantArt 5 1
Газпром ПАО 521 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 2
Администрация Президента РФ 268 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
РПЦ - Московский Патриархат 2 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 103 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 7
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 488 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 202 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 3
Социальные сети - Соцсети 96 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 393 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 120 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
DivX - видеокодек 169 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 19 1
Xvid - видеокодек 100 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 263 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 15
WhatsApp Messenger 654 11
Google YouTube - Видеохостинг 1719 8
Facebook Instagram - Инстаграм 569 7
Google Android 10751 7
Rakuten Viber 429 7
Apple Music 72 4
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 4
Apple iTunes Store 571 3
Shazam 35 3
Apple iOS 5742 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Google Play Music 53 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
Google Play Фильмы 3 3
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 22 2
Zvooq 31 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Яндекс.Музыка 131 2
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 6 2
Microsoft Skype 1469 2
Snapchat 89 2
Яндекс.Радио 10 2
Apple iMessage - Мессенджер 116 2
ВымпелКом - Билайн.Аналитика 5 2
Tinder 24 2
SoundCloud 20 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 2
Google AdSense 62 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 54 1
Яндекс.Видео 32 1
Hisense U - серия телевизоров 6 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Xiaomi Mi True Wireless Earphones - беспроводные наушники 2 1
Xiaomi Smart PA - аудио система на чипе класса Hi-Fi с усилителем 6 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити 5 1
Google YouTube Kids 9 1
Hisense H - Серия телевизоров 9 1
Чернышенко Дмитрий 234 3
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Бырдин Алексей 21 2
Хасис Лев 96 1
Путин Владимир 1826 1
Жаров Александр 165 1
Сергеев Дмитрий 52 1
Козлюк Артем 39 1
Фетисов Александр 12 1
Глотов Дмитрий 13 1
Гурджинян Руслан 1 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Пушков Алексей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Япония 2788 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Европа 3759 2
Украина 3372 2
Восточная Европа 1679 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Индия - Республика 2173 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Казахстан - Республика 2632 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Пиратство - Авторское право 209 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
КиноПоиск - Портал о кино 118 3
Wikipedia - Википедия 277 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РосКомСвобода 75 1
ТНТ - Телеканал 94 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1990 3
comScore 225 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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