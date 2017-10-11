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Rover Computers


11.10.2017 Сервис PureVPN нарушил свой главный принцип, сдав властям клиента, который обижал соседку 1
24.01.2014 Экс-менеджеры возрождают бренды Rover Computers 6
01.08.2013 Kaseya обеспечит безопасную работу BYOD-устройств: покупка Rover Apps 2
08.04.2013 Завершена разработка «первого настоящего российского смартфона» 3
21.11.2012 «К-Системс» штурмует рынок планшетов 1
10.04.2012 "Стахановцы" нашего времени: как готовили видеонаблюдение на выборах 2012 2
25.01.2012 Фрик-парад от ZOOM.CNews: обзор нетбука под "Гжель" iRu Intro 104 1
16.12.2011 Касперский: лучше спонсировать Ferrari, а не российских гонщиков 1
05.12.2011 РВК и Rover вложились в производство «умных столов» 6
01.11.2011 Крупнейший в России завод ПК продается по частям 2
22.09.2011 Первый взгляд на Lenovo IdeaPad A1: планшет 7" за три копейки 1
11.07.2011 Падение продаж планшетов вселило оптимизм в IDC 1
09.06.2011 Планшетные компьютеры в России: итоги первого года 1
20.05.2011 На рынок планшетов выходит новый российский игрок 3
26.04.2011 Rover возвращается на рынок ноутбуков с клоном MacBook Air 3
23.03.2011 Rover избавляется от своего единственного завода 15
10.02.2011 «Техносилу» признали банкротом 3
20.01.2011 Дешевых российских планшетов становится все больше 11
27.10.2010 Обзор современного планшетного компьютера на примере RoverPad 1
11.10.2010 Дочь совладельца Rover Computers арестовали в Эстонии 1
25.08.2010 Вендоры и дистрибуторы жалуются на «Евросеть» 2
29.07.2010 Тонкий бизнес-ноутбук HP ProBook 5320m: первый тест в России 1
16.07.2010 Завод Rover Computers сворачивает выпуск ноутбуков и производит пенопласт 8
06.07.2010 Rover назвала состав новой линейки планшетов 3
05.07.2010 Президент Rover продал пакет акций в одном из крупнейших производителей ноутбуков 8
30.06.2010 Rover готовит линейку планшетов и нетбуков: цены - от 5 до 15 тыс. рублей 2
23.06.2010 Доля Rover Computers на рынке ноутбуков менее 1%, гендиректор уволился 10
15.06.2010 Первые коммуникаторы с ГЛОНАСС почти готовы. ФОТО 1
10.06.2010 «К-Системс» лишился собственного производства из-за долгов 1
12.02.2010 RoverPC Pro G8: доступное торжество технологий 2
18.12.2009 Быть ли мобильному ТВ в России? 1
02.12.2009 Минкомсвязи: российским электронщикам нужен свой системный интегратор 1
14.09.2009 Пропали ноутбуки на 80 млн рублей 1
22.07.2009 Россияне подали в суд на Microsoft за навязывание Windows 1
14.04.2009 Это возможно: выпуск электроники в РФ дешевле, чем в Китае 1
31.03.2009 Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха 4
25.02.2009 Рынок нетбуков: достигнут ли "потолок"? 1
09.02.2009 «Неоторг» прокатил поставщиков 3
12.12.2008 Spb Software опросила пользователей КПК, коммуникаторов и смартфонов 1
02.12.2008 Acer убьет бренд E-Ten 2

Публикаций - 77, упоминаний - 162

Rover Computers упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Acer Group 1372 9
Apple Inc - Эппл Рус 7729 8
Samsung Electronics 5714 6
HP Inc. 2930 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 4
Toshiba Corporation 1101 4
Lenovo Group 1641 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
Microsoft Corporation 11143 3
Intel Corporation 4198 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Dell EMC 2418 3
Nvidia Corp 2036 3
E-Ten Information Systems 73 2
Philips 740 2
HTC Corporation 1196 2
MSI - Micro-Star International 279 2
HP - Hewlett-Packard 898 2
K-Systems - К-Системс 49 2
IBM 3554 2
Merlion - Мерлион 275 2
Huawei 2733 2
LG Electronics 1870 2
Kaseya 23 1
CS2C - China Standard Software 11 1
Скай Линк - Skylink 506 1
Ситроникс - Sitronics 565 1
Fly 124 1
SPB TV 43 1
TI - Texas Instruments Incorporated 211 1
Prestigio 168 1
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 23 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Marvel - Марвел КТ 64 1
AMD Graphics Product Group - ATI 341 1
Microsoft Developer Network - MSDN 49 1
SPB Software 47 1
Supra 24 1
Wexler 54 1
Евросеть 890 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
Техносила 143 2
eBay Inc 532 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Связной ГК 883 1
Hyundai Motor 146 1
Tesla Motors 241 1
АвтоВАЗ 119 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Ferrari NV 71 1
МДМ Банк 150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роснано 456 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 13
3G - Стандарт мобильной связи 3748 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 3
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 588 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 2
MP3 676 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 362 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
Kensington lock 119 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 190 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 97 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
Электроника 64 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Flash 479 1
Google Android 10751 11
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 989 5
Microsoft Windows 10 6670 5
Apple iPad 3263 3
Nvidia GeForce GTX 2079 3
Linux OS 4272 3
Microsoft Windows 7 1662 3
ASUS Eee PC - серия нетбуков 112 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Ланит Treolan Irbis 68 2
Linux MeeGo Core Software Platform 236 2
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 24 2
Microsoft Windows XP 901 2
Symbian OS 781 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 1
Rovio Mobile - Angry Birds 98 1
PureVPN 1 1
HP Pavilion Notebook - серия ноутбуков 51 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 140 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Nvidia GeForce ULP 8 1
Microsoft DirectX 328 1
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 1
Intel Celeron - Серия процессоров 259 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 17 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Google Gmail 606 1
Яндекс.Маркет 439 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
ASBIS Prestigio 158 1
Intel Core i - Cерия процессоров 352 1
Покровский Иван 47 2
Коновалов Андрей 6 1
Демидов Михаил 131 1
Зиновьев Александр 4 1
Терляков Андрей 2 1
Мардер Наум 100 1
Косаченко Оксана 2 1
Низовский Григорий 16 1
Смирнов Сергей 19 1
Steve Jobs - Стив Джобс 710 1
Осипов Андрей 6 1
Малинин Александр 6 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Никитин Андрей 26 1
Петров Сергей 51 1
Осипов Александр 22 1
Касперский Евгений 218 1
Малис Александр 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 8
Европа 3781 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Россия - Владимирская область 368 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Россия - Калининградская область 541 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Ближний Восток 1478 2
Африка 1494 2
Прибалтика - Балтия 594 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Москва - Красная площадь 23 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
Россия - Мытищи 85 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Япония 2808 1
Россия - Краснодарский край 917 1
Россия - Нижегородская область 744 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Россия - Свердловская область 807 1
Восточная Европа 1688 1
Русский язык 991 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Engadget - Блог о технологиях 337 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
IDC - International Data Corporation 2728 9
CNews Analytics 1991 2
Juniper Research 278 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
ABI Research 184 1
NPD DisplaySearch 196 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
НИИ Нейроортопедии - Научно-исследовательский институт нейроортопедии и восстановительной медицины 1 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 93 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767254, в очереди разбора - 670939.
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