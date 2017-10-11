Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rover Computers
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 162
Rover Computers упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Покровский Иван 47 2
|Коновалов Андрей 6 1
|Демидов Михаил 131 1
|Зиновьев Александр 4 1
|Терляков Андрей 2 1
|Мардер Наум 100 1
|Косаченко Оксана 2 1
|Низовский Григорий 16 1
|Смирнов Сергей 19 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 710 1
|Осипов Андрей 6 1
|Малинин Александр 6 1
|Виноградов Дмитрий 21 1
|Никитин Андрей 26 1
|Петров Сергей 51 1
|Осипов Александр 22 1
|Касперский Евгений 218 1
|Малис Александр 111 1
|IDC - International Data Corporation 2728 9
|CNews Analytics 1991 2
|Juniper Research 278 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|ABI Research 184 1
|NPD DisplaySearch 196 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
|НИИ Нейроортопедии - Научно-исследовательский институт нейроортопедии и восстановительной медицины 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767254, в очереди разбора - 670939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767254, в очереди разбора - 670939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru